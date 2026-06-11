ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.2
usd:
307.83
bux:
133818.86
2026. június 11. csütörtök Barnabás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
John Healey brit védelmi miniszter beszél a kormányzó brit Munkáspárt liverpooli kongresszusán 2025. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Lemondott a brit védelmi miniszter

Infostart / MTI

John Healey szerint a hadsereg nem kapja meg a szükséges forrásokat.

John Healey, aki a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne.

A leköszönő miniszter felidézte, hogy januárra elkészült az új védelmi beruházási terv, amely rögzítette, hogy a brit haderőnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie.

„Azóta azonban Ön nem volt képes, a pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó biztosítani azokat a forrásokat, amelyekre a nemzetnek szüksége van az ország megvédésére a növekvő fenyegetések jelenlegi időszakában” – fogalmazott lemondását bejelentő levelében a távozó miniszter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Lemondott a brit védelmi miniszter

nagy-britannia

lemondás

védelmi miniszter

keir starmer

john healey

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Rajta vagyunk az állami vagyon visszaszerzésén” – kormányszóvivői sajtótájékoztató Magyar Péterrel

„Rajta vagyunk az állami vagyon visszaszerzésén” – kormányszóvivői sajtótájékoztató Magyar Péterrel
Milliárdok indulnak a kórházi klímaügy rendezésére, átvilágítják a 100 milliárdos mohácsi Duna-híd ügyét, számokra támaszkodva csökkentik a beruházás értékét. Dekriminalizálják a kriptózást, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges 27 szupermérföldkövet pedig rövidesen teljesítik. A vagyonadónál a 2025 végi állapot számít majd Magyar Péter miniszterelnök javaslata szerint. Néhány ügyben a Kormány.hu-n társadalmi konzultáció jön.
 

A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

Jön a vagyonadó: Magyar Péter üzent a kormányülés után

Budapest megúszta: itt a rendelet az önkormányzatok befizetési kötelezettségéről

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.11. csütörtök, 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Furcsa mellékhatása lehet a 48 csapatos futball-vb-nek, állítják magyar matematikusok

Furcsa mellékhatása lehet a 48 csapatos futball-vb-nek, állítják magyar matematikusok

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság minden eddiginél nagyobb lesz: 48 válogatott, 12 négycsapatos csoport, majd egy 32 csapatos kieséses szakasz. Első hallásra ez a futballrajongók álma: több csapat, több meccs, több történet, több esély a kisebb futballnemzeteknek. A HUN-REN Sztaki kutatói, Csató László és Gyimesi András egy új valószínűségi modellel vizsgálták meg, hogyan írja át a FIFA reformcsomagja a csoportkör utolsó fordulójának izgalmait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Remek hír érkezett a Balatonról: 9000 őshonos halat engedtek a tóba, a pecások kedvence lehet

Remek hír érkezett a Balatonról: 9000 őshonos halat engedtek a tóba, a pecások kedvence lehet

Újabb fontos lépést tettek a Balaton őshonos élővilágának megőrzéséért: több ezer előnevelt menyhal került a tóba a napokban.

BBC
Business Sport Travel Science
US says it hit third tanker near Oman as strike kills three Indian sailors

US says it hit third tanker near Oman as strike kills three Indian sailors

The US says the Guinea-Bissau flagged vessel, Jalveer, "violated the blockade". Earlier, Centcom claimed responsibility for two other strikes on vessels near Oman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 11. 13:42
Egymillió autót kellett visszahívni tűzveszély miatt
2026. június 11. 12:42
Az orosz külügyminisztériumban tárgyal a német, a francia és a brit nagykövet
×
×