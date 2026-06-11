Az űrhajós Pradát visel – már az egyik legnagyobb olasz divatház is beszállt az űrruhatervezésbe

A testhezálló öltözet a houstoni székhelyű Axiom Space-szel való együttműködésben készült, az anyagába pedig különleges hűtő- és szellőzőcsöveket integráltak – írja a Reuters beszámolója nyomán a Portfolio.

A hivatalosan folyadékhűtéses és szellőztető alsóruházatnak (Liquid Cooling and Ventilation Garment) nevezett darabot a Prada manhattani márkaboltjában mutatták be a nagyközönségnek.

A Prada 2024-ben mutatkozott be az űriparban, amikor leleplezték az Axiom Space-szel közösen tervezett szkafandert. A speciális ruházatot a NASA Artemis-programjában fogják használni, méghozzá a 2027-re tervezett Artemis 3 Föld körüli missziója során, valamint a 2028-ban esedékes Artemis 4 holdra szállásakor.

A Prada lépése rendkívül nehéz időszakban érkezik a luxusipar számára. Két évnyi visszaesés után a szektor éppen csak stabilizálódni kezdett, amikor február végén kitört az iráni háború, amely a közel-keleti régión messze túlmutatva vetette vissza az utazási kedvet és a luxuscikkekre fordított kiadásokat.

A top divatcégek közül a Prada eddig egyedülálló ezzel a stratégiával, habár más márkák is szintén kötöttek hasonló megállapodásokat. Thomai Serdari, a New York-i Egyetem luxusmárka-stratégiai szakértője szerint a Louis Vuitton, a Hermès és a Chanel is élénken érdeklődik az űrutazás iránt, de várhatóan mindegyikük saját, egyedi utat választ majd, mert a luxusszektor vezetői nem fogják másolni egymást.