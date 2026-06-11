Fidesz: a kormány méltatlanul támadja a magyar tudomány kiválóságait

A Fidesz-frakció közleményében azt a Telexen megjelent cikket idézi, amely szerint a korábbi, jobboldali kormány olyan, 25 éves keretmegállapodást kötött a Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor és más nemzetközi Nobel-díjas tudósok által vezetett Élvonal Alapítvánnyal, amely több mint 1000 milliárd forint – garanciák nélküli – kötelezettségvállalást jelentett volna a magyar állam számára.

A Fidesz szerint azonban ez nem fedi a valóságot. „Ezzel szemben a tény az, hogy

az alapítvánnyal a kormány hatéves finanszírozási szerződés kötött 261 milliárd forintos kötelezettségvállalás és garanciák mellett”

– áll az ellenzéki párt közleményében.

Az alapítvány 75 kiváló nemzetközi kutatócsoport hazahozatalát és magyar egyetemekhez való kapcsolását segítette volna – hangsúlyozták a közleményben. Kifejtették: „az alapítvány a Nobel-díj várományos Roska Botond mellett 55 ezer fiatal tehetséggondozását, 15 nemzetközi új szabadalom és magyar innovatív vállalkozás támogatását, valamint egy új kutatási és prevenciós egészségügyi központ építését vállalta. A megállapodásban hat év elteltével nyílhatott volna csak lehetőség – teljesítményalapú vállalások esetében – további forrás biztosítására".

A Fidesz-frakció közleménye szerint az Élvonal Alapítvány „szétverésével” Magyarország és a magyar tudományos-kutatói világ súlyos károkat szenved el. Az ellenzéki párt elfogadhatatlannak tartja „a magyar tudósokkal és Nobel-díjasainkkal szembeni hangulatkeltést”. A Fidesz arra szólította fel a Tisza Pártot, hogy „fejezze be a hazugságokon alapuló, agresszív, a magyar tudomány teljes leigázását célzó méltatlan kampányát és a Facebookon közölt káros döntéseket vizsgálja felül”.