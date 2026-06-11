Orbán Anita: újraépül a magyar–lengyel kapcsolat, V4-csúcs is jöhet

„Ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában a magyar külpolitika” – mondta Orbán Anita a parlament külügyi bizottságának csütörtöki ülésén. A külügyminiszter szerint a szuverén külpolitika alapja, hogy Magyarország konstruktív tagja legyen azoknak a szövetségeknek, amelyekben helyet foglal.

Ennek megfelelően aktív szerepet vállal Magyarország a V4-ben is – ez ugyanis az előző kormány idején elsúlytalanodott, miután az előző kormány egyre kevésbé találta a hangot a más pártcsaládokba tartozó kormányokkal a csoporton belül, elsősorban Lengyelországgal, miután ott Donald Tusk Polgári Koalíciója került kormányra. „Újrakalibráltuk a magyar–lengyel kapcsolatokat” – mondta Orbán Anita, utalva Magyar Péter első külföldi útjára, amely Varsóba vezetett.

Ennek az útnak a nyomán Magyarországon V4 miniszterelnöki csúcstalálkozó is lesz.

Október elején Berlinben lesz egy magyar–német csúcstalálkozó,

amelyet a két ország külügyminisztere nyit meg. Ezt több kulcsminisztert érintő egyeztetés követi majd a német és a magyar kormányok között – idézi a külügyminisztert tudósításában a Telex. Orbán Anita említést tett az ír kormányfő legutóbbi budapesti látogatásáról, amelynek jelentősége abban áll, hogy az ír elnökség alatt tárgyalja le az EU a hétéves költségvetését.

„Nem látványos politikai gesztusok eredménye volt ez a munka, hanem sziszifuszi munka, nagyon sok egyeztetés, tárgyalás eredménye” – mondta a külügyminiszter a magyar-ukrán megállapodásról. Erről bővebben itt írtunk. A bizottsági ülésen Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij esetleges találkozójáról most nem esett szó.