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Egy Jeep terepjáró egy domb tetején, a háttérben fákkal és egy épülettel.
Nyitókép: Unsplash

Egymillió autót kellett visszahívni tűzveszély miatt

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A Stellantis tájékoztatása szerint elektromos hiba áll a háttérben. A probléma annyira súlyos, hogy az érintett Jeep-tulajdonosokat megkérték, ne parkoljanak garázsban a javításig, hanem lehetőleg minél távolabb tegyék azt az épülettől.

A Stellantis több mint 1 millió Jeep tulajdonost figyelmeztetett arra, hogy bizonyos Wrangler és Gladiator modellekben olyan elektromos hiba fordulhat elő, amely akár akkor is tüzet okozhat, amikor az autó le van állítva – írja a Portfolio.

Közel 1,1 millió darab, 2021 és 2025 között gyártott Jeep terepjárót érint a visszahívás. A probléma az elektromos-hidraulikus szervokormány rendszerének kábelezéséhez kapcsolódik. Egy esetleges vezetékhiba miatt a környező alkatrészek túlmelegedhetnek, és szélsőséges esetben ez okozhat tüzet.

Különösen nyugtalanító, hogy a tűz már leállított járműben is kiüthet, kikapcsolt gyújtás mellett.

A vállalat ezért azt javasolja az érintett tulajdonosoknak, hogy a javításig ne garázsban tartsák autójukat, hanem épületektől és egyéb szerkezetektől távol parkoljanak. A tulajdonosok július 9-től kapják meg az értesítő leveleket, és június 11-től ellenőrizhetik a jármű alvázszáma alapján, hogy érintettek-e a visszahívásban.

A Stellantis közölte, hogy az érintett Jeep modelleket díjmentesen átvizsgálják és kijavítják, ugyanakkor a végleges műszaki megoldás egyelőre még nem készült el.

A vállalat jelenleg sem tudja pontosan, mely alkatrészeket kell majd cserélni vagy módosítani.

A gyártó már 2023 és 2024 között vizsgálta egyes Jeep modellek kigyulladásáról szóló bejelentéseket, de akkor a probléma előfordulását ritkának ítélték, ezért lezárták az ügyet. Az év későbbi részében azonban új információk miatt ismét megnyitották a vizsgálatot, ami végül a mostani nagyszabású visszahíváshoz vezetett.

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