ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.61
usd:
308.35
bux:
133589.86
2026. június 11. csütörtök Barnabás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Taxi car on the street at night
Nyitókép: Chalabala/Getty Images

A taxisok és a BKK is támogatja a digitális taxamétert

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A BKK egyeztetést tartott a taxis szervezetek képviselőivel az alkalmazás bevezetésének eddigi tapasztalatairól. A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete már 2025-ben jelezte a társaságnak az applikáció fejlesztésének szükségességét, valamint a Taxirendeletben jelenleg meghatározott adatokon túl további adatkörökre is kezdeményezte az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztését.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű, online digitális taxaméter bevezetését – közölte a vállalat csütörtökön.

A közleményben emlékeztetnek: 2025. január 1-jén lépett hatályba a fővárosi Taxirendelet, amely szerint a személytaxi-szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedésszervező számára.

A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható

– tették hozzá. A BKK június elsején jelentette be, hogy TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedésszervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését.

A BKK egyeztetést tartott a taxis szervezetek képviselőivel az alkalmazás bevezetésének eddigi tapasztalatairól. Ennek során a vállalat emlékeztette a jelenlévőket, hogy a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete már 2025-ben jelezte a társaságnak az applikáció fejlesztésének szükségességét, valamint a Taxirendeletben jelenleg meghatározott adatokon túl további adatkörökre is kezdeményezte az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztését. Mint írták,

a felek egyetértettek abban, hogy a legjobb megoldást az egycsatornás adatszolgáltatás jelentené.

A BKK és a taxis oldal képviselői ezért támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely lehetővé teszi a korszerű, online digitális taxaméter bevezetését.

A BKK korábban javaslatot tett a központi jogalkotás felé egy olyan eszköz bevezetésére, amely biztosítja a viteldíj-megállapítás, a nyugtaadás, a címkiadás és a bankkártyás fizetés funkcióit; mindez egyaránt szolgálná az utazóközönség és a jogszabályokat betartó személytaxi-szolgáltató vállalkozások érdekeit – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A taxisok és a BKK is támogatja a digitális taxamétert

budapest

bkk

támogatás

bevezetés

taxis

mérőóra

digitális

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vagyonadó, kórházi klímák, babaváró, diákhitel – kormányszóvivői sajtótájékoztató
Cikkünk frissül

Vagyonadó, kórházi klímák, babaváró, diákhitel – kormányszóvivői sajtótájékoztató
Milliárdok indulnak a kórházi klímaügy rendezésére, átvilágítják a 100 milliárdos mohácsi Duna-híd ügyét, számokra támaszkodva csökkentik a beruházás értékét. Dekriminalizálják a kriptózást, az uniós pénzek hazahozatalához szükséges 27 szupermérföldkövet pedig rövidesen teljesítik. Néhány ügyben a Kormány.hu-n társadalmi konzultáció jön.
 

A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

Jön a vagyonadó: Magyar Péter üzent a kormányülés után

Budapest megúszta: itt a rendelet az önkormányzatok befizetési kötelezettségéről

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.11. csütörtök, 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli szabály lépett életbe Magyarországon a pusztító állatbetegségek miatt

Rendkívüli szabály lépett életbe Magyarországon a pusztító állatbetegségek miatt

Szigorították az élőállat-szállítás szabályait a Törökországban, Bulgáriában és Görögországban kialakult járványhelyzet miatt. Az országos főállatorvos döntése alapján az érintett államokból érkező, haszonállatokat szállító járművek kizárólag alapos tisztítás és fertőtlenítés után léphetnek be Magyarország területére - figyelmeztet a Nébih.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos döntéseket jelentett be a kormány: változik a Diákhitel és a babaváró támogatás szabályozása

Fontos döntéseket jelentett be a kormány: változik a Diákhitel és a babaváró támogatás szabályozása

Csütörtökön délelőtt ismét kormányszóvivői tájékoztatót tartott a kormány.

BBC
Business Sport Travel Science
Three Indian sailors killed by US missile near Oman, as US and Iran exchange strikes

Three Indian sailors killed by US missile near Oman, as US and Iran exchange strikes

The Indian government confirms that three sailors, missing after the strike on Wednesday, have died.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 11. 11:51
A magyar szakszervezetek is „ránéznének” az Európai Unió pénzeire
2026. június 11. 11:26
Mentőhelikoptert riasztottak az M5-ös autópályához – egy ember életét vesztette
×
×