A taxisok és a BKK is támogatja a digitális taxamétert

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű, online digitális taxaméter bevezetését – közölte a vállalat csütörtökön.

A közleményben emlékeztetnek: 2025. január 1-jén lépett hatályba a fővárosi Taxirendelet, amely szerint a személytaxi-szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedésszervező számára.

A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettség be nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható

– tették hozzá. A BKK június elsején jelentette be, hogy TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amely hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedésszervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését.

A BKK egyeztetést tartott a taxis szervezetek képviselőivel az alkalmazás bevezetésének eddigi tapasztalatairól. Ennek során a vállalat emlékeztette a jelenlévőket, hogy a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete már 2025-ben jelezte a társaságnak az applikáció fejlesztésének szükségességét, valamint a Taxirendeletben jelenleg meghatározott adatokon túl további adatkörökre is kezdeményezte az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztését. Mint írták,

a felek egyetértettek abban, hogy a legjobb megoldást az egycsatornás adatszolgáltatás jelentené.

A BKK és a taxis oldal képviselői ezért támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely lehetővé teszi a korszerű, online digitális taxaméter bevezetését.

A BKK korábban javaslatot tett a központi jogalkotás felé egy olyan eszköz bevezetésére, amely biztosítja a viteldíj-megállapítás, a nyugtaadás, a címkiadás és a bankkártyás fizetés funkcióit; mindez egyaránt szolgálná az utazóközönség és a jogszabályokat betartó személytaxi-szolgáltató vállalkozások érdekeit – áll a közleményben.