Komoly elbocsátás jöhet Budapesten

A dolgozóknak kiküldött belső tájékoztató alapján a cég 30 százalékos költségmegtakarítási programot indít a Siemens Energy Distribution Transformers Kft. csepeli egységénél. Ennek keretében 2026. április 10. és december 31. között ütemezetten 100–150 saját állományú munkavállaló, valamint legalább 50 kölcsönzött dolgozó munkaviszonya szűnik meg - írja a forbes.hu.

A csepeli telephelyen – ahol jelenleg 556 főt foglalkoztatnak – egyedi megrendelésre gyártanak olaj- és szárazgyanta szigetelésű elosztó transzformátorokat. Bár a társaság a 2024-es üzleti évet még csaknem 11 milliárd forintos árbevétellel és

4 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta,

az új piaci szereplők megjelenése és a meglévő versenytársak kapacitásbővítése miatti árcsökkenés hatékonyságjavításra kényszeríti a gyárat.

A vállalatvezetés jelezte: minden esetben megvizsgálják, hogy az elbocsátással érintett kollégák átvehetők-e a Siemens Energy magyarországi vállalatcsoportjának más területeire.

A cég globális központja egyelőre nem fűzött további kommentárt a magyarországi racionalizálási tervekhez.