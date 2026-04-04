Infostart.hu
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Business fail for work concept.businesswoman sitting on stairs and unhappy feeling serious,sad .
Nyitókép: sukanya sitthikongsak/Getty Images

Komoly elbocsátás jöhet Budapesten

Infostart

Jelentős, mintegy 150–200 főt érintő létszámcsökkentést hajt végre csepeli transzformátorgyárában a Siemens Energy. A Forbes.hu információi szerint a döntést az európai gazdaság lassulásával, a fokozódó piaci versennyel és a globális árak csökkenésével indokolta a vállalat vezetése.

A dolgozóknak kiküldött belső tájékoztató alapján a cég 30 százalékos költségmegtakarítási programot indít a Siemens Energy Distribution Transformers Kft. csepeli egységénél. Ennek keretében 2026. április 10. és december 31. között ütemezetten 100–150 saját állományú munkavállaló, valamint legalább 50 kölcsönzött dolgozó munkaviszonya szűnik meg - írja a forbes.hu.

A csepeli telephelyen – ahol jelenleg 556 főt foglalkoztatnak – egyedi megrendelésre gyártanak olaj- és szárazgyanta szigetelésű elosztó transzformátorokat. Bár a társaság a 2024-es üzleti évet még csaknem 11 milliárd forintos árbevétellel és

4 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta,

az új piaci szereplők megjelenése és a meglévő versenytársak kapacitásbővítése miatti árcsökkenés hatékonyságjavításra kényszeríti a gyárat.

A vállalatvezetés jelezte: minden esetben megvizsgálják, hogy az elbocsátással érintett kollégák átvehetők-e a Siemens Energy magyarországi vállalatcsoportjának más területeire.

A cég globális központja egyelőre nem fűzött további kommentárt a magyarországi racionalizálási tervekhez.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

