2026. március 30. hétfő Zalán
Az Autobest Conquest 2026 abszolút győztese, a Renault 4.
Nyitókép: Facebook/Az Autó

Szakíró az Autobest Conquest-szavazás díjazottjairól: az európai gyártók belátták, hogy fel kell venni a kesztyűt a kínaiakkal

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Idén a Renault 4 vitte el a fődíjat az Európa legjobb autóvételét kereső versenyen. A magyar zsűritag és szavazó, Szécsényi Gábor az InfoRádióban elmondta: a legtöbb európai autógyártó szándékosan nosztalgiázik, és éleszt újra régebbi modelleket, mert különösen az elektromos autóknál új piaci rést kell keresni.

A minden évben Európa legjobb autóvételét díjazó Autobest Conquesten hagyományosan a 33 résztvevő ország zsűritagjainak pontjai alapján hirdetnek győztest, idén azonban a közönség szavazatai is számítottak. A zsűri és a közönség szavazatai 50-50 százalékban befolyásolták a végeredményt. Március 28-ig, a szavazás lezárásáig több mint tízmillió voks érkezett az autók szerelmeseitől. Az abszolút kategóriában új Renault 4-es lett a fődíjas. A legjobb dizájnért járó díjat a Fiat Grande Panda kapta, a legjobb fedélzeti technológiák kategóriájában az MG S5 EV győzött, míg a leginkább felhasználóbarát autó a Citroën C3 Aircross lett.

Az Autobest Conquest magyar zsűritagja, Szécsényi Gábor az InfoRádióban elmondta: egy ár-értékközpontú díjról van szó, és kizárólag új autókat értékelnek. A szavazást 2000 óta tartják meg évről évre, és összesen 33 ország egy-egy újságírója adja le a voksát. Csak belépő, új modellekre lehet szavazni, és szintén fő kritérium, hogy az adott autók nettó induló ára nem lehet több 30 ezer eurónál.

Az Autó című szaklap főszerkesztője hozzátette: az abszolút kategóriában a szakmai zsűri döntése alapján idén hat autó jutott be a döntőbe. Mint fogalmazott, elég szoros versenyben kerekedett ki végül győztesen a Renault 4, ami annak is köszönhető, hogy nagyon sok autóvásárló, felhasználó adta le a szavazatát az interneten.

Szécsényi Gábor elárulta, hogy a legtöbb újságíró kollégája és ő maga is a Renault 4-est tette az első helyre.

A zsűrinél a második a Ford Puma Gen-E, a harmadik pedig a Citroën C3 Aircross lett. Az összesített végeredmény azonban nem ez lett, ugyanis a közönségtől érkező több mint tízmillió szavazat átírta a sorrendet. Egészen pontosan az élen nem történt változás: a Renault 4 nyert 39 676 szavazattal. A második helyre viszont az összesítés után a Citroën C3 Aircross futott be, mintegy 1400 ponttal lemaradva, míg a harmadik a Fiat Grande Panda lett, amely nagyjából 4 200 ponttal kapott kevesebbet, mint a Renault 4.

Szécsényi Gábor szerint a mostani szavazás végeredménye arra világított rá, hogy az autógyártók és a vásárlók szívesen nosztalgiáznak, hiszen a Renault 4-es és a Fiat Grande Panda is egy régebbi modell újraélesztése. Úgy véli,

ez azért is szándékos, mert különösen az elektromos autóknál piaci rést kell keresni.

Hozzátette: ha a gyártók különböző okokból nem tudnak a vásárlóknak elég olcsó és jól elérhető elektromos autót kínálni, akkor „úgy kell be csomagolni, hogy vonzó legyen”. A szakíró úgy látja, ez a mostani kezdeményezés bejött, miután az európai gyártók belátták, hogy „fel kell venni a kesztyűt” a kínai konkurensekkel, és úgy tűnik, most megtalálták az egyik járható utat ennek a célnak az elérése érdekében.

Rákosrendező lehet Budapest jövőjének a mintapéldája, de ez attól is függ, mennyire sikerül összehangolni a zöld és szociális célokat – mondta Tosics Iván, a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója az InfoRádióban. Hozzátette: a területre tervezett Parkváros egyszerre zöld és befogadó fejlesztése csak akkor valósulhat meg, ha több erős önkormányzati eszköz áll rendelkezésre.
A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

Az EU által megszentelt megállapodás alapján új, versenyképes árazású tranzitkapacitás-termékeket vezetnek be az úgynevezett Vertikális Gázfolyosó tranzitútvonalon. Ez érdemben növelheti az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítását Közép- és Délkelet-Európa felé. Az egyezséget a görög, bolgár, román, moldáv és ukrán földgázszállító rendszerüzemeltetők (TSO-k), valamint a görög–bolgár összekötő vezetéket működtető ICGB kötötte meg. A szakértők szerint a forgalom különösen akkor nőhet meg ezen a szakaszon, ha Ukrajna más irányból, például Magyarország felől nehezen jutna ellátáshoz.

Már nemcsak az útvonalat, hanem a tankolást is érdemes előre megtervezni.

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

