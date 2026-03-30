Szakíró az Autobest Conquest-szavazás díjazottjairól: az európai gyártók belátták, hogy fel kell venni a kesztyűt a kínaiakkal

A minden évben Európa legjobb autóvételét díjazó Autobest Conquesten hagyományosan a 33 résztvevő ország zsűritagjainak pontjai alapján hirdetnek győztest, idén azonban a közönség szavazatai is számítottak. A zsűri és a közönség szavazatai 50-50 százalékban befolyásolták a végeredményt. Március 28-ig, a szavazás lezárásáig több mint tízmillió voks érkezett az autók szerelmeseitől. Az abszolút kategóriában új Renault 4-es lett a fődíjas. A legjobb dizájnért járó díjat a Fiat Grande Panda kapta, a legjobb fedélzeti technológiák kategóriájában az MG S5 EV győzött, míg a leginkább felhasználóbarát autó a Citroën C3 Aircross lett.

Az Autobest Conquest magyar zsűritagja, Szécsényi Gábor az InfoRádióban elmondta: egy ár-értékközpontú díjról van szó, és kizárólag új autókat értékelnek. A szavazást 2000 óta tartják meg évről évre, és összesen 33 ország egy-egy újságírója adja le a voksát. Csak belépő, új modellekre lehet szavazni, és szintén fő kritérium, hogy az adott autók nettó induló ára nem lehet több 30 ezer eurónál.

Az Autó című szaklap főszerkesztője hozzátette: az abszolút kategóriában a szakmai zsűri döntése alapján idén hat autó jutott be a döntőbe. Mint fogalmazott, elég szoros versenyben kerekedett ki végül győztesen a Renault 4, ami annak is köszönhető, hogy nagyon sok autóvásárló, felhasználó adta le a szavazatát az interneten.

Szécsényi Gábor elárulta, hogy a legtöbb újságíró kollégája és ő maga is a Renault 4-est tette az első helyre.

A zsűrinél a második a Ford Puma Gen-E, a harmadik pedig a Citroën C3 Aircross lett. Az összesített végeredmény azonban nem ez lett, ugyanis a közönségtől érkező több mint tízmillió szavazat átírta a sorrendet. Egészen pontosan az élen nem történt változás: a Renault 4 nyert 39 676 szavazattal. A második helyre viszont az összesítés után a Citroën C3 Aircross futott be, mintegy 1400 ponttal lemaradva, míg a harmadik a Fiat Grande Panda lett, amely nagyjából 4 200 ponttal kapott kevesebbet, mint a Renault 4.

Szécsényi Gábor szerint a mostani szavazás végeredménye arra világított rá, hogy az autógyártók és a vásárlók szívesen nosztalgiáznak, hiszen a Renault 4-es és a Fiat Grande Panda is egy régebbi modell újraélesztése. Úgy véli,

ez azért is szándékos, mert különösen az elektromos autóknál piaci rést kell keresni.

Hozzátette: ha a gyártók különböző okokból nem tudnak a vásárlóknak elég olcsó és jól elérhető elektromos autót kínálni, akkor „úgy kell be csomagolni, hogy vonzó legyen”. A szakíró úgy látja, ez a mostani kezdeményezés bejött, miután az európai gyártók belátták, hogy „fel kell venni a kesztyűt” a kínai konkurensekkel, és úgy tűnik, most megtalálták az egyik járható utat ennek a célnak az elérése érdekében.