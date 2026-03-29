Renault 4
Nyitókép: Az Autó

Autobest Conquest 2026: a Renault 4 az abszolút győztes

Infostart

Eredményt hirdettek a minden évben Európa legjobb autóvételét díjazó Autobest versenyen, amelyen az idén először a zsűri mellett a közönség is szavazhatott. A fődíjat a Renault 4 vitte el, de másik három autó is elismerést kapott.

A minden évben Európa legjobb autóvételét díjazó Autobest hagyományosan a 33 résztvevő ország zsűritagjainak pontjai alapján hirdet győztest, az idén először azonban a közönség szavazhatott: a zsűritagok voksa a szavazatok felét érte, a másik fele a közönségtől érkezett.

Az online szavazás január 19-én indult a www.autobest.org, és a www.azauto.hu oldalon, és március 28-ig, a zárásig összesen több mint tízmillió közönségszavazat érkezett a díj hat döntősére.

A végeredmény három fő kategória összesítéséből állt össze, a zsűritagok 13 kritériumból felépülő szavazási mátrixának szétválasztásával, így fontos részeredmények is születtek:

  • A legjobb dizájn díját a Fiat Grande Panda nyerte
  • A technológiák kategóriájában az MG S5 EV győzött
  • A leginkább felhasználóbarát autó pedig a Citroën C3 Aircross lett

Több mint 10 millió európai szavazat mellett további 25 Európán kívüli országból is érkeztek voksok – utóbbiak természetesen nem számítottak bele a végső értékelésbe.

A szavazók között a győztes egy példányát is kisorsolta az Autobest, az új R4-est egy németországi szavazó nyerte meg.

Az eredményhirdetés – az Autobest Conquest Show 2026 – itt nézhető meg:

A verseny szoros volt, íme, a végleges pontszámok, a zsűri és a közönség szavazataival együtt:

  1. Renault 4 – 39 676
  2. Citroën C3 Aircross – 38 259
  3. Fiat Grande Panda – 35 405
  4. MG S5 EV – 31 022
  5. Ford Puma Gen-E – 24 795
  6. BYD Dolphin Surf – 22 843

Az Autobest Conquest 2026 fődíjasa: Renault 4

4,14 m-es, elsőkerék-hajtású elektromos retro-kisautó kétféle teljesítménnyel (120 vagy 150 LE-vel), és kétféle akkuval (42, vagy 54 kWh), műszakilag a szintén elektromos Renault 5 közeli rokona. Vegyes hatótávja 308 és 409 km közötti.

A leginkább felhasználóbarát autó: Citroën C3 Aircross

100 LE-s 1,2 l-es turbós benzinmotorral, 145 LE-s hibrid hajtással és 113 LE-s akkus-elektromossal (54 kWh-s teleppel, és 400 km-es hatótávolsággal) is elérhető. 4,4 m hosszú kompakt SUV, amit benzines és hibrid változatban hétülésesként is meg lehet vásárolni.

A legjobb dizájn: Fiat Grande Panda

Az új Panda sokkal nagyobb és tágasabb híres elődjénél, de így is csak 3,99 m-re nyúlik. Alapkivitele 100 LE-s 1,2-es turbós benzines, de a Panda kapható kívülről nem tölthető hibridként is, ugyanezzel a benzinmotorral, 110 LE-s rendszerteljesítménnyel. A tisztán elektromos változat akkuja 44 kWh-s (320 km-es hatótávval), villanymotorja 113 LE-s.

A legjobb fedélzeti technológiák: MG S5 EV

Elektromos SUV a kínai tulajdonú brit márkától. 170 vagy 231 LE-vel válaszható, 4,47 m hosszú és hátsókerék-hajtású. A kisebb teljesítményű változat akkuja 49, a nagyobbé 64 kWh-s, utóbbival 480 km hosszú a vegyes hatótáv.

Továbbra is a munkaerő jelenti a legnagyobb kihívást a balatoni turizmusban, ez volt egyik fő téma a III. Turisztikai Meetup eseményén, az Edutus Egyetem és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület szervezésében. Az egyesület elnöke, Böröcz István szerint a munkaerő megszerzése és megtartása ma egészen más hozzáállást követel meg a munkáltatóktól.
Az ukrán kormány azt reméli, hogy a magyarországi választás eredménye az Ukrajnát segítő, 90 milliárd eurós európai uniós hitelcsomag felszabadításához vezet, és lehetővé teszi az Oroszországgal szembeni újabb EU-szankciók életbe lépését is - jelentette ki Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrinform hírportál párizsi tudósítójának adott interjúban. Szijjártó Péter szerint ez is azt mutatja, hogy ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás
 

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

