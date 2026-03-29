Autobest Conquest 2026: a Renault 4 az abszolút győztes

A minden évben Európa legjobb autóvételét díjazó Autobest hagyományosan a 33 résztvevő ország zsűritagjainak pontjai alapján hirdet győztest, az idén először azonban a közönség szavazhatott: a zsűritagok voksa a szavazatok felét érte, a másik fele a közönségtől érkezett.

Az online szavazás január 19-én indult a www.autobest.org, és a www.azauto.hu oldalon, és március 28-ig, a zárásig összesen több mint tízmillió közönségszavazat érkezett a díj hat döntősére.

A végeredmény három fő kategória összesítéséből állt össze, a zsűritagok 13 kritériumból felépülő szavazási mátrixának szétválasztásával, így fontos részeredmények is születtek:

A legjobb dizájn díját a Fiat Grande Panda nyerte

A technológiák kategóriájában az MG S5 EV győzött

A leginkább felhasználóbarát autó pedig a Citroën C3 Aircross lett

Több mint 10 millió európai szavazat mellett további 25 Európán kívüli országból is érkeztek voksok – utóbbiak természetesen nem számítottak bele a végső értékelésbe.

A szavazók között a győztes egy példányát is kisorsolta az Autobest, az új R4-est egy németországi szavazó nyerte meg.

Az eredményhirdetés – az Autobest Conquest Show 2026 – itt nézhető meg:

A verseny szoros volt, íme, a végleges pontszámok, a zsűri és a közönség szavazataival együtt:

Renault 4 – 39 676 Citroën C3 Aircross – 38 259 Fiat Grande Panda – 35 405 MG S5 EV – 31 022 Ford Puma Gen-E – 24 795 BYD Dolphin Surf – 22 843

Az Autobest Conquest 2026 fődíjasa: Renault 4

4,14 m-es, elsőkerék-hajtású elektromos retro-kisautó kétféle teljesítménnyel (120 vagy 150 LE-vel), és kétféle akkuval (42, vagy 54 kWh), műszakilag a szintén elektromos Renault 5 közeli rokona. Vegyes hatótávja 308 és 409 km közötti.

A leginkább felhasználóbarát autó: Citroën C3 Aircross

100 LE-s 1,2 l-es turbós benzinmotorral, 145 LE-s hibrid hajtással és 113 LE-s akkus-elektromossal (54 kWh-s teleppel, és 400 km-es hatótávolsággal) is elérhető. 4,4 m hosszú kompakt SUV, amit benzines és hibrid változatban hétülésesként is meg lehet vásárolni.

A legjobb dizájn: Fiat Grande Panda

Az új Panda sokkal nagyobb és tágasabb híres elődjénél, de így is csak 3,99 m-re nyúlik. Alapkivitele 100 LE-s 1,2-es turbós benzines, de a Panda kapható kívülről nem tölthető hibridként is, ugyanezzel a benzinmotorral, 110 LE-s rendszerteljesítménnyel. A tisztán elektromos változat akkuja 44 kWh-s (320 km-es hatótávval), villanymotorja 113 LE-s.

A legjobb fedélzeti technológiák: MG S5 EV

Elektromos SUV a kínai tulajdonú brit márkától. 170 vagy 231 LE-vel válaszható, 4,47 m hosszú és hátsókerék-hajtású. A kisebb teljesítményű változat akkuja 49, a nagyobbé 64 kWh-s, utóbbival 480 km hosszú a vegyes hatótáv.