Infostart.hu
2026. március 30. hétfő Zalán
Húsvéti füstölt sonkák egy standon a budapesti Fővám téri Központi Vásárcsarnokban 2019. április 10-én. Ezen a napon a húsvéti kiemelt fogyasztóvédelmi ellenőrzésről tartottak sajtótájékoztatót a vásárcsarnokban.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Erdélyi Dóra: a húsvéti fogyasztás is pörgeti a gazdaságot

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Érezhetően hatással lehet a gazdasági mutatókra a húsvéti fogyasztás és a turizmus.

A húsvét kiemelkedő időszak a fogyasztás, azon belül pedig elsősorban az élelmiszer-kiskereskedelem szempontjából. Főleg a hagyományos húsvéti ételekre, tehát a tojásra és a sonkára igaz ez, de a csokoládéfogyasztás fő szezonja is húsvétra esik – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzésében. Mint írják, a húsvét fontos időszak a hazai szálláshelyek számára is.

Hozzáteszik, a húsvéti csokoládék esetében 10-15 százalék körüli áremelkedés várható a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. A tojások területén a forint erősödése pozitívan hathat a hazai tojásárakra. A sonkáknál pedig növekszik a kereslet a prémium sonkák, illetve az olcsóbb, gyorspácolt, saját márkás termékek irányába is.

Erdélyi Dóra, az elemzés szerzője az InfoRádióban elmondta: az ünnepi szezonok mindig is erős kiskereskedelmi forgalmat generálnak. A húsvéti időszakban a vásárlói kosárérték akár 15 százalékkal is megemelkedhet. Ez főleg a húsvét előtti konkrét hetekre, napokra koncentrálódik.

Kiemelte, hogy a gazdaság számára pozitív a mérleg. A fogyasztók szempontjából a húsvéti hagyományos termékek árai viszonylag stabilak, vagy pedig kis mértékben nőnek. Emellett a kiskereskedelem, valamint a fogyasztás szempontjából pozitív képet mutat a gazdaságban a húsvéti időszak. A fogyasztás pedig motorja a gazdasági növekedésnek.

Orbán Viktor: Szabó Bence rendőrtiszt nem hős, hanem balek

Orbán Viktor Hont András vendége volt az Öt című műsorban, ahol Szabó Bence rendőrtiszttel kapcsolatban úgy fogalmazott: „nagyon egyszerű a történet. Valami kiugrik, azt hiszi, valami nagy felfedezés birtokában van, azt hiszi, hős, aztán kiderült, hogy csak balek."
 

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

Kaiser Ferenc: pokoli jövőt hoz a világnak a közel-keleti konfliktus

Nem számít jelentős szárazföldi amerikai–iráni összeütközésre Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint a különleges műveleti akció keretében az iráni dúsított uránkészletek megszerzése lehet a cél.
 

Támadás ért egy orosz várost és egy vegyi üzemet – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn

Ukrán dróntámadás érte vasárnap a Rosztovi területen található Taganrog városát: egy ember meghalt, több lakó- és üzleti épület lángra kapott. Ugyancsak ukrán dróntámadás érte a Szamarai területen lévő Togliatti városában található KujbisevAzot vegyi üzemet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Meglepő mozgások a forintnál: nem ezt várták a befektetők

Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 389,88 forintról 387,82 forintra csökkent 18 órakor.

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

