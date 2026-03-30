Erdélyi Dóra: a húsvéti fogyasztás is pörgeti a gazdaságot

A húsvét kiemelkedő időszak a fogyasztás, azon belül pedig elsősorban az élelmiszer-kiskereskedelem szempontjából. Főleg a hagyományos húsvéti ételekre, tehát a tojásra és a sonkára igaz ez, de a csokoládéfogyasztás fő szezonja is húsvétra esik – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss elemzésében. Mint írják, a húsvét fontos időszak a hazai szálláshelyek számára is.

Hozzáteszik, a húsvéti csokoládék esetében 10-15 százalék körüli áremelkedés várható a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. A tojások területén a forint erősödése pozitívan hathat a hazai tojásárakra. A sonkáknál pedig növekszik a kereslet a prémium sonkák, illetve az olcsóbb, gyorspácolt, saját márkás termékek irányába is.

Erdélyi Dóra, az elemzés szerzője az InfoRádióban elmondta: az ünnepi szezonok mindig is erős kiskereskedelmi forgalmat generálnak. A húsvéti időszakban a vásárlói kosárérték akár 15 százalékkal is megemelkedhet. Ez főleg a húsvét előtti konkrét hetekre, napokra koncentrálódik.

Kiemelte, hogy a gazdaság számára pozitív a mérleg. A fogyasztók szempontjából a húsvéti hagyományos termékek árai viszonylag stabilak, vagy pedig kis mértékben nőnek. Emellett a kiskereskedelem, valamint a fogyasztás szempontjából pozitív képet mutat a gazdaságban a húsvéti időszak. A fogyasztás pedig motorja a gazdasági növekedésnek.