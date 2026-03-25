Kezdődik a húsvéti ellenőrzéssorozat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat, megkezdődik ugyanis a húsvéti ellenőrzéssorozat – közölte a hivatal. A revizorokra az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben is lehet számítani. Húsvétvasárnap és hétfőn a rendezvényeken is meg fognak jelenni.

Mint írják, azt vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről, valamint betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Emellett az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetésének ellenőrzésére is figyelmet fordítanak.

Az áruk eredetének vizsgálatára kiemelt figyelmet fordít a NAV

– olvasható a közleményben. A revizorok szabálytalanság észrevétele esetén a vállalkozás számára az áru értékének akár 40 százalékát is kitevő bírságot szabhatnak ki. A bírság magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer forint, cégeknél minimum félmillió forint.

Az a vállalkozás, amely elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat. A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés, tehát a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru valamelyikének elkövetése esetén a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Mint írják, ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincsen mérlegelési lehetősége, a boltbezárás kötelező szankcióvá válik.

A katásoknak és kivásoknak „nem éri meg kockáztatni”, ugyanis a kedvezményes adózási módot választókra speciális szabályok vonatkoznak. Ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV, elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól. Amennyiben a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét, az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik – olvasható a közleményben.

Hozzáteszik, hogy a NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, de a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni. Megemlítik azt is, hogy a NAV Adótraffipax-rovatában a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatóak a következő időszakban.