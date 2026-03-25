Infostart.hu
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Zöldséges ládákba pakolva több mint 800 kilogramm romlott csirkehúst szállított egy szlovák kisteherautó, amelyet Komárom-Esztergom vármegyében a Monostori hídon ellenőriztek a pénzügyőrök.
Kezdődik a húsvéti ellenőrzéssorozat

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módokat választókra.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat, megkezdődik ugyanis a húsvéti ellenőrzéssorozat – közölte a hivatal. A revizorokra az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben is lehet számítani. Húsvétvasárnap és hétfőn a rendezvényeken is meg fognak jelenni.

Mint írják, azt vizsgálják, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről, valamint betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Emellett az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetésének ellenőrzésére is figyelmet fordítanak.

Az áruk eredetének vizsgálatára kiemelt figyelmet fordít a NAV

– olvasható a közleményben. A revizorok szabálytalanság észrevétele esetén a vállalkozás számára az áru értékének akár 40 százalékát is kitevő bírságot szabhatnak ki. A bírság magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer forint, cégeknél minimum félmillió forint.

Az a vállalkozás, amely elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat. A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés, tehát a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru valamelyikének elkövetése esetén a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Mint írják, ismételt jogsértés esetén a hivatalnak nincsen mérlegelési lehetősége, a boltbezárás kötelező szankcióvá válik.

A katásoknak és kivásoknak „nem éri meg kockáztatni”, ugyanis a kedvezményes adózási módot választókra speciális szabályok vonatkoznak. Ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV, elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól. Amennyiben a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét, az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik – olvasható a közleményben.

Hozzáteszik, hogy a NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, de a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni. Megemlítik azt is, hogy a NAV Adótraffipax-rovatában a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatóak a következő időszakban.

Az országgyűlési választásokon nagy verseny várható az Újpestet és részben Angyalföldet is magában foglaló budapesti 12. választókerületben. Fidesz–Tisza–DK versenyre lehet számítani az egyéni helyért, de a Mi Hazánk és a Kutyapárt is fajsúlyos jelöltet indít.
 

Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat

A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
 

2025-ben Magyarország az Európai Unió fejlettségi szintjének 76%-án állt - derül ki az Eurostat ma megjelent előzetes adataiból. A mutatónk az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nem változott, és bár tavaly további pozíciót nem vesztettünk, a hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz képest továbbra is relatív alulteljesítők vagyunk. Az uniós rangsorban mögöttünk a gyorsan felzárkózó Bulgária, a mélyrepülését befejező Görögország, Lettország és az újra közelítő Szlovákia található. Eközben Lengyelország befogta Portugáliát, Szlovénia és Csehország pedig továbbra is hozza spanyol fejlettségi mutatót.

A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.

Iran has received the plan according to reports from Pakistan, which is acting as an intermediary. An Israeli minister tells the BBC that Iran is "probably" unlikely to agree to it.

