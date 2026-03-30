Infostart.hu
2026. március 30. hétfő Zalán
Nyitókép: Getty Images/ annabogush

Húsvéti razzia: már több tonna terméket ki kellett vonni a forgalomból

Infostart / MTI

A Nébih országos ellenőrzéssorozata egészen az ünnepekig folytatódik.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával március elejétől országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. Az első szakaszban a Nébih, a kormány- és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek. A hatóság közleménye szerint a húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat vizsgálja a hatóság, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint tojásfesték és az élőnyúl-árusítás.

Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítóinak ellenőrzése során a hatóság száz létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen nyolc esetben indult eljárás.

Nyomon követési hiányosság, valamint lejárt minőségmegőrzési idő miatt 30 tétel, összesen 368,9 kg édesipari alapanyagot/összetevőt, illetve készterméket is kivontak a forgalomból.

Az ellenőrzések az alkoholos italokra is kiterjedtek: a hatóság húsz kereskedelmi egységben és öt előállító üzemben vizsgálódott, összesen 49 mintát elemeztek. Egy import pezsgőnél és egy import gyöngyözőbornál érzékszervi hibát állapított meg a hatóság, az import pezsgő esetében a fogyasztói tájékoztatás sem volt megfelelő. A négy nagy hazai sörgyárban is végzett a Nébih átfogó ellenőrzéseket és a vizsgálatok során nem tártak fel hiányosságot.

A hatóság tájékoztatása szerint a húsfeldolgozó létesítmények és hústermék-előállítók ellenőrzése során több helyen tártek fel higiéniai és nyomon követési hiányosságokat.

A három vizsgált húsfeldolgozóban a feltárt problémák miatt több mint négy tonna húsipari alapanyagot és készterméket vontak ki a forgalomból.

Országszerte 102 olyan üzletet is vizsgáltak, ahol helyben állítanak elő hústermékeket (füstölt húst, sonkát). E körben az ellenőrzések mintegy negyedében állapítottak meg szabálytalanságokat, leggyakrabban higiéniai és dokumentációs hibákat, illetve adalékanyag-használati problémákat. Tizennégy esetben, összesen mintegy 1,2 millió forint értékben szabtak ki bírságot az ellenőrök és 156 kilogramm terméket kivontak a forgalomból. Egy üzemben illegális gyártást is feltártak, a termékeket megsemmisítették, a tevékenységet megtiltották.

Az első időszakban ellenőrzött hat tojáscsomagoló létesítményben súlyos higiéniai vagy nyomon követési hiányosságot nem találtak az ellenőrök, a jelölések is megfelelőek voltak. Egy vállalkozással szemben azonban eljárás indult a fertőtlenített tojásminta nem megfelelősége miatt – közölte a Nébih.

A primőr zöldségek ellenőrzése során a vármegyei kormányhivatalok 72 termelőt vizsgáltak piacokon és telephelyeken, a tételek többsége megfelelt, két tételt kivontak a forgalomból. A Nébih tíz helyszínen ellenőrizte a forgalmazást, leggyakoribb probléma a felvásárolt áru sajátként való értékesítése volt, a paprika, torma, uborka és újhagyma minták vizsgálata során határérték feletti szermaradék nem fordult elő. A növényútlevelek alkalmazását is vizsgálták a szakemberek, melyek rendszeres működése alapvetően stabil és javuló tendenciát mutat.

Fajtaazonossági vizsgálat céljából kardvirág virághagymából is történt 18 mintavétel. A szaporítóanyagok jelölése megfelelt az előírásoknak. A hagymák kiültetésére április közepén kerül majd sor a Nébih Monorierdői Növényfajta Kitermesztő Állomásán.

A tavaszi ellenőrzések során a hatóság 34 takarmány-előállító létesítményben 35 teljes értékű baromfi tojótakarmányból vett mintát, melyek 94 biztonsági és minőségi paraméterek vizsgálata folyamatban van, az eddigi eredmények megfelelőek. Emellett országszerte 46 kisállat-kereskedést és 42 állatvásáron/állatpiacon árusító helyet ellenőriztek élő nyulak eladásával kapcsolatban, ahol állatvédelmi szabálytalanságot nem találtak. Az országos ellenőrzéssorozat húsvétig folytatódik.

2026. március 30. 17:08
Meghalt a vonaton egy férfi Hajdúszoboszlónál
2026. március 30. 16:44
A német rendőrség nevében járt el a zsaroló Borsodban
