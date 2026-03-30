Ne csinálj állatságot húsvétkor!

Az egyesület közleményében azt írta, hogy „nyuszimentő akciója” keretében a húsvétot követő egy hónapban térítésmentesen fogadják a megunt nyulakat szegedi központjukban, hogy megelőzzék azok utcára kerülését.

Az egyesület tapasztalatai szerint már néhány száz forintért beszerezhető kiscsibéket, illetve pár ezer forintért vásárolható nyulakat gyakran meggondolatlan döntés alapján ajándékozzák húsvétkor, elsősorban gyermekeknek.

Seres Zoltán, az egyesület vezetője szerint az ünnepi öröm rövid ideig tart, az állatok tartása azonban hosszú távú felelősséget igényel. Ezért alternatívaként azt javasolják, hogy élő állat helyett tartós ajándékokat – például csokoládét, plüssfigurát vagy kézzel készített meglepetéseket – adjanak húsvétkor.

A közlemény szerint az ünnepek elmúltával az állatok ellátása – etetésük, gondozásuk, valamint a velük járó higiéniai feladatok – sok család számára terhessé válik. Az elmúlt években az egyesület több kirívó esettel is találkozott: egyesek dobozba zárva az út szélére teszik ki a megunt állatokat, mások a díszhalakat a vécébe öntik, vagy a madarakat szabadon engedik.

A közleményben hangsúlyozták: a háziállatok többsége nem képes önálló életre a természetben, így elengedésük pusztulásukhoz vezethet. Emlékeztettek arra, hogy a háziállatok elhagyása jogszabályba ütközik, és büntetőjogi következményekkel járhat.