2026. március 24. kedd
Férfi tankol egy személyautóba
Nyitókép: miodrag ignjatovic/Getty Images

Védett ár a kutakon – 90 jogsértést tárt fel a NAV

Infostart / MTI

Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag-felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhatóság 1750 benzinkutat, a benzinkutak 85 százalékát ellenőrizte és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp az adminisztratív jellegűeket.

Leggyakrabban a tájékoztatási és védettár feltüntetési kötelezettségeket mulasztották el, 7 benzinkútnál pedig kannába tankoltak.

A március 17. és 19. között végzett 2614 vizsgálat alapján a nagy üzemanyagfelhasználói telephelyek ismerik és be is tartják a védett árra vonatkozó szabályokat – írták.

A közlemény szerint március 10. óta kiemelten ellenőrzik a benzinkutakon és a telephelyeken a védett árú üzemanyagokra vonatkozó szabályokat.

A NAV az adatszolgáltatások, az online pénztárgépek és az online számlaadatokat ugyancsak figyeli, a bírság összege 15 millió forint is lehet – olvasható az adóhatóság honlapján, ahol közzétették az adatszolgáltatásra és az állomások üzemszünetére vonatkozó szabályokat is.

Tömeges boltbezárást jelentett be a Kik

Mi történt? Kivették Alonsót a Japán Nagydíjról, megszólalt a spanyol világbajnok

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

