2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Százezres összeget ígérnek a NAV nevében a csalók

Infostart

„Tájékoztatjuk, hogy a 2025. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján adó-visszatérítésre jogosult.” – ezzel a szöveggel küldenek gyanús e-mailcímekről levelet csalók, akik az áldozatok bankszámlaadataira pályáznak.

A hvg.hu összefoglalója szerint a levél eleve egy gynús címről, a no-reply@formassembly.com címről érkeznek. Ráadásul címzettként emberek tucatjai szerepelnek rajta, és a NAV sohasem küldene így levelet.

Az e-mailben azt írják, hogy „a visszatérítés igénybevételéhez” szükséges bejelentkezni az Ügyfélkapuba, majd ott megadni a bankszámlaszámot – majd a Digitális Állampolgárság Program felületére eléggé hasonlító honlapra terelik az ügyfelet, ahol az adatait kérik.

Ahol többek között lebukhatnának a csalók: a bank kiválasztása után nem bankszámlaszámot, hanem bankkártyánk adatait kéri be az oldal – és ez ugye különböző dolog...

A bankkártya száma, lejárati dátuma és titkos (CVC/CVV) kódja csak akkor kell, ha mi magunk akarunk fizetni valahol, azaz a számlánkról kifele juttatnánk pénzt. A csalók pont ezt akarják elérni: ha valaki megadja a fenti felületen kártyaadatait, azzal visszaélve – a beállításoktól függően – akár jelentős összegekkel is bankkártyás vásárlásokat bonyolíthatnak.

Helyzet az ukrajnai harctéren: drónok ellen jól megy a védekezés, rakéták ellen egyre kevésbé

Helyzet az ukrajnai harctéren: drónok ellen jól megy a védekezés, rakéták ellen egyre kevésbé
Az ukrán légvédelem helyzete 2026 elején különösen a ballisztikus rakéták elleni védekezés terén vált kritikussá, a helyzetet tovább nehezíti a közel-keleti háború, amely jelentős mennyiségű amerikai légvédelmi rakétát köt le. Ukrajna ellátása légvédelmi rakétákkal ma már nem csupán politikai szándék kérdése – vélekedett az InfoRádió által megkérdezett szakértő.
Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Gyűlöletre, dühre nem lehet sem jövőt, sem hazát építeni – mondta a miniszterelnök országjárásának hétfői esti állomásán Kecskeméten. „Aközött kell választanunk, hogy ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij" – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán - Milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe, mekkora a valós fenyegetés?

Európára is veszélyes rakétát lőtt ki Irán - Milliós városok kerültek Teherán célkeresztjébe, mekkora a valós fenyegetés?

Szombaton valósággá vált az, amivel Irán eddig csak fenyegetőzött: ballisztikus rakéták indultak meg az Egyesült Királyság Indiai-óceánon található légibázisa, Diego Garcia ellen. Bár a rakéták nem okoztak károkat, egy valami a fél világra a frászt hozta: eddig mindenki úgy gondolta, hogy Teheránnak maximum prototípus-szinten vannak kétezer kilométert meghaladó hatótávolságú rakétái. Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket az iráni támadással kapcsolatban.

Súlyos hibát követ el rengeteg magyar az első tavaszi fűnyírásnál: a sztárkertész elárulta a tökéletes pázsit titkát

Súlyos hibát követ el rengeteg magyar az első tavaszi fűnyírásnál: a sztárkertész elárulta a tökéletes pázsit titkát

Hogyan maradhat üde és szép a füvünk? Hogyan álljunk neki a gyep tavaszi telepítésének? Íme, a hazai szakemberek néhány jó tanácsa, amire érdemes lesz mostanában odafigyelni!

US and Iran give differing accounts of potential talks as Trump postpones strikes on power plants

US and Iran give differing accounts of potential talks as Trump postpones strikes on power plants

Iran's parliament speaker says reports of talks are "fake news", as the White House downplays "speculation about meetings" in a "fluid situation".

