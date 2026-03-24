Százezres összeget ígérnek a NAV nevében a csalók

A hvg.hu összefoglalója szerint a levél eleve egy gynús címről, a no-reply@formassembly.com címről érkeznek. Ráadásul címzettként emberek tucatjai szerepelnek rajta, és a NAV sohasem küldene így levelet.

Az e-mailben azt írják, hogy „a visszatérítés igénybevételéhez” szükséges bejelentkezni az Ügyfélkapuba, majd ott megadni a bankszámlaszámot – majd a Digitális Állampolgárság Program felületére eléggé hasonlító honlapra terelik az ügyfelet, ahol az adatait kérik.

Ahol többek között lebukhatnának a csalók: a bank kiválasztása után nem bankszámlaszámot, hanem bankkártyánk adatait kéri be az oldal – és ez ugye különböző dolog...

A bankkártya száma, lejárati dátuma és titkos (CVC/CVV) kódja csak akkor kell, ha mi magunk akarunk fizetni valahol, azaz a számlánkról kifele juttatnánk pénzt. A csalók pont ezt akarják elérni: ha valaki megadja a fenti felületen kártyaadatait, azzal visszaélve – a beállításoktól függően – akár jelentős összegekkel is bankkártyás vásárlásokat bonyolíthatnak.