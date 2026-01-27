A kormányfő hangsúlyozta, hogy az egyezményt a világban máris "a megállapodások megállapodásának" tartják, kiemelve, hogy a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le.

Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap az ázsiai országba érkezett.

Von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében a megállapodást „minden megállapodások anyjának” nevezte, kiemelve, hogy „Európa és India ma történelmet ír”, emlékeztetve arra, hogy a megállapodás révén kétmilliárd ember számára teremtettek szabadkereskedelmi övezetet.

„És ez csak a kezdet; stratégiai kapcsolatainkat ennél is tovább mélyítjük” – tette hozzá.

Az Európai Bizottság közleménye mindeközben hangsúlyozta, hogy a megállapodás „a legambiciózusabb kereskedelmi nyitás”, amelyet India valaha is biztosított bármely kereskedelmi partnerének és jelentős versenyelőnyt jelent az EU legfontosabb ipari és agrár-élelmiszeripari ágazatai számára, mivel a vállalatok elsőbbségi hozzáférést kapnak a világ egyik legnépesebb, 1,45 milliárd lakosú országához és a leggyorsabban növekvő nagy gazdasághoz, amelynek éves GDP-je 3,4 milliárd euró.

A felek a nap további részében várhatóan megállapodnak az idénymunkások, valamint a cserediákok, kutatók és a magasan képzett munkaerő szabad mozgásáról is, illetve biztonsági és védelmi egyezséget is kötnek.

India és az EU közötti kétoldalú kereskedelem értéke 2024-25-ben 136,5 milliárd dollár volt az indiai kereskedelmi minisztérium adatai szerint. A tárca hozzátette: a felek remélik, hogy ez az összeg 2030-ra mintegy 200 milliárd dollárra is nőhet.

Brüsszel az utóbbi időben erőteljesebben törekszik új piacok elérésére. Az EU tavaly a többi között Japánnal, Mexikóval és Indonéziával is kötött kereskedelmi megállapodásokat.