ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.44
usd:
322.62
bux:
127112.16
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Container ship in import export and business logistics, By crane, Trade Port, Shipping cargo to harbor, Aerial view from drone, International transportation, Business logistics concept
Nyitókép: Thatree Thitivongvaroon/Getty Images

Gigaüzletet kötött az EU, a „megállapodások megállapodásaként” emlegetik

Infostart / MTI

Több mint két évtizeden át tartó tárgyalásokat követően megállapodás született kedden Újdelhiben az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodásról, amely Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint számtalan új lehetőséget teremt 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az egyezményt a világban máris "a megállapodások megállapodásának" tartják, kiemelve, hogy a világ bruttó hazai termékének (GDP) körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedi le.

Az EU részéről Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke már előző nap az ázsiai országba érkezett.

Von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében a megállapodást „minden megállapodások anyjának” nevezte, kiemelve, hogy „Európa és India ma történelmet ír”, emlékeztetve arra, hogy a megállapodás révén kétmilliárd ember számára teremtettek szabadkereskedelmi övezetet.

„És ez csak a kezdet; stratégiai kapcsolatainkat ennél is tovább mélyítjük” – tette hozzá.

Az Európai Bizottság közleménye mindeközben hangsúlyozta, hogy a megállapodás „a legambiciózusabb kereskedelmi nyitás”, amelyet India valaha is biztosított bármely kereskedelmi partnerének és jelentős versenyelőnyt jelent az EU legfontosabb ipari és agrár-élelmiszeripari ágazatai számára, mivel a vállalatok elsőbbségi hozzáférést kapnak a világ egyik legnépesebb, 1,45 milliárd lakosú országához és a leggyorsabban növekvő nagy gazdasághoz, amelynek éves GDP-je 3,4 milliárd euró.

A felek a nap további részében várhatóan megállapodnak az idénymunkások, valamint a cserediákok, kutatók és a magasan képzett munkaerő szabad mozgásáról is, illetve biztonsági és védelmi egyezséget is kötnek.

India és az EU közötti kétoldalú kereskedelem értéke 2024-25-ben 136,5 milliárd dollár volt az indiai kereskedelmi minisztérium adatai szerint. A tárca hozzátette: a felek remélik, hogy ez az összeg 2030-ra mintegy 200 milliárd dollárra is nőhet.

Brüsszel az utóbbi időben erőteljesebben törekszik új piacok elérésére. Az EU tavaly a többi között Japánnal, Mexikóval és Indonéziával is kötött kereskedelmi megállapodásokat.

Kezdőlap    Gazdaság    Gigaüzletet kötött az EU, a „megállapodások megállapodásaként” emlegetik

európai unió

india

szabadkereskedelmi egyezmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött az előrejelzés: átmeneti napsütés után újra alaposan elromlik az időjárás

Megjött az előrejelzés: átmeneti napsütés után újra alaposan elromlik az időjárás

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint kedden napközben az ország nagy területén kisüthet a nap, a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain azonban maradhatnak egész nap ködös, borult területek is. Az keddi napsütést követően azonban szerdától ismét beborul az ég Magyarországon. A sokfelé ködös, párás idő mellett újabb csapadékzóna is érkezik hazánkba, amely főleg eső formájában jelentkezik majd az ország egyes területein.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot fordulhat a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez a hír mindent megváltoztat?

Nagyot fordulhat a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez a hír mindent megváltoztat?

Tavaly áprilisban az Európai Unió Bírósága (EUB) egy olyan ítéletet hozott, amely alaposan felkavarta az állóvizet a devizahitelesek ügyében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Immigration chief at centre of Trump's crackdown set to leave Minneapolis

Immigration chief at centre of Trump's crackdown set to leave Minneapolis

The US president is sending border tsar Tom Homan to the city in an apparent shift in tone from the White House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 04:45
Árat tervez emelni ez a fapados légitársaság, nem véletlenül
2026. január 26. 21:58
Lantos Csaba: az Európai Uniónak fel kell adnia a 2050-es karbonsemlegességi célokat
×
×
×
×