Van olyan benzinkút, ahol korlátozzák a tankolható mennyiséget

A Független Benzinkutak Szövetségének összesítése alapján az érintett kis benzinkutak felénél van valamilyen korlátozás az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét tekintve – számolt be a Portfolio az RTL információi alapján.

A cikkben olvashatóak szerint a többi üzemeltetők nagy része azon gondolkodik, milyen formában és mikor vezethetne be ilyet. Állításuk szerint a kiskutak többsége még nem kapott az ország stratégiai tartalékából. Az ebből származó üzemanyaghoz a piacinál olcsóbb beszerzési áron juthatnának hozzá a kereskedők, így veszteség nélkül árulhatnák a védett áras üzemanyagot.

Mint a Holtankoljak.hu hozzáteszi, addig tartható a maximált ár, ameddig van ebből az olcsóbb készletből, külföldről ugyanis drágábban importálhatnak, mint amennyiért a védett áron itthon értékesíthetik az üzemanyagot a jogosultaknak.

Volt olyan benzinkút, ahol a nem törzsvásárlók legfeljebb 30 litert tankolhattak

– emelik ki a cikkben. Az üzemeltető szerint késik az utánpótlás.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elmondta: az ország üzemanyagellátása biztosított. Azt is hozzáteszik, hogy a gázolaj piaci ára már literenként 100 forinttal magasabb, mint a védett ár.