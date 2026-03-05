ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.77
usd:
333.06
bux:
0
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy földgömbön az Arab-félsziget és a Perzsa-öböl.
Nyitókép: Pixabay

Szakértő: egy néhány hetes iráni háború is 1-2 százalékos inflációs nyomást okozhat

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai típusú Brent kőolaj ára megy fölfelé, és Európában a földgázé is, mivel a világ legnagyobb kitermelője, Kuvait nem fér hozzá a piachoz. Ha elhúzódik az iráni háború, felfelé száguldó benzinárakkal fogunk találkozni, ami a szállítmányozásra is kihat az egész világon, így a boltokban is emelkedhetnek az árak – mondta Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója az InfoRádióban.

Irán lezárta a Hormuzi-szorost, miután néhány napja az Egyesült Államok és Izrael támadást indított a közel-keleti ország ellen. Az energiával való zsarolás ismét geopolitikai eszközzé vált, amelynek következményei most még beláthatatlanok.

Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója elmondta: a szoros az öbölmenti arab államok, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irak összeköttetését biztosítja a világ tengereihez és óceánaihoz.

Itt a világ összes tengeri kőolaj-kereskedelmének 30 százaléka zajlik, 20-21 millió hordó olaj naponta.

A Brent kőolaj az amerikai típusú, az árfolyama még az év elején 60 dolláron állt, de jelen pillanatban 83-4 dolláron látjuk a hordónkénti olajárat.

Ami pedig Európát kifejezetten kényesen érinti, hogy Kuvait, a világ második legnagyobb földgázkitermelője most nem fér hozzá a piacokhoz. Pedig Kuvait a világ LNG cseppfolyósított földgázforgalmának 20 százalékát adja. Ezáltal az európai földgázár 32 euróról megawattóránként már 45, sőt 50 euró fölé is ment.

„Kínától Dél-Amerikáig mindenki keresi az új forrásokat, verseny alakul ki a meglévőekért, ezért arra lehet számítani, hogy

ha ez a konfliktus még a következő hetekben is elhúzódik, azt közvetlenül látni fogjuk a benzinkutakon, akár 100-200 forintos, hogyha tovább húzódik, még magasabb benzinárnövekedésre számíthatunk literenként.

Miután a szállítmányozáshoz is kell az üzemanyag, ezért általánosan nőni fog a termékek ára. Ha néhány hetes konfliktusról beszélünk, akkor ez 1-2 százalékos inflációs nyomást fog ráhelyezni a hétköznapi termékeinkre, az élelmiszerekre, amik a boltokba kerülnek” – fogalmazott a kutató.

Ellátáshiánytól azonban nem kell tartani, hiszen a világ kőolajtermelő országai átmenetileg növelni tudják kitermelésüket. A gáztározók feltöltése azonban akár hónapokat is csúszhat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: egy néhány hetes iráni háború is 1-2 százalékos inflációs nyomást okozhat

irán

olajár

háború

hormuzi-szoros

olajszállítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul

Katonai akcióba kezd az Egyesült Államok: Trump beszáll a véres drogháborúba – Szigorúan titkos akció indul

Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett az illegális kábítószer-kereskedelem visszaszorítására, de a két ország egyelőre nem hozott nyilvánosságra részleteket - írja a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmasat meneteltek a kedvenc magyar részvények: komoly figyelmeztetés érkezett a folytatásról

Hatalmasat meneteltek a kedvenc magyar részvények: komoly figyelmeztetés érkezett a folytatásról

Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

The flight, chartered by the UK government, was supposed to leave Oman on Wednesday night but was delayed by a technical issue. One passenger calls it a "total farce".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 08:24
Turisztikai szakértő: ha a jelenlegi közel-keleti helyzet tartós marad, minden repülőút drágulni fog
2026. március 5. 07:37
Kijevben bekérették a magyar ügyvivőt
×
×