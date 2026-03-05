Energiaexport-tilalom lép érvénybe – percről percre a Kormányinfó friss bejelentései

Lehetnek-e még hadifoglyok Oroszországban?
Gulyás Gergely: újabb személyekről most nem tudok beszámolni.
Hogy jönnek haza a Közel-Keletről magyarok?
Gulyás Gergely: mindig meg kell vizsgálni, hogy minek kisebb a kockázata. A helyzet folyamatosan javul, de a biztonság a legfontosabb.
Putyin elnök beszüntetheti az orosz gázszállítást, az orosz kormány is tárgyal erről. Mit tudhatunk erről? Érvényes a magyar gázszállítási szerződés?
Gulyás Gergely: az orosz elnök megerősítette, hogy rendelkezésre áll a magyar kőolaj, a hosszú távú szerződést pedig Oroszország be kívánja tartani.
Van-e alternatív útvonal az orosz olajnak?
Gulyás Gergely: az Adria vezeték jönne szóba. A horvátoknak nincs mérlegelési joguk, de egyetlen egyenes mondatuk sem.
Hazatért két magyar hadifogoly, Ukrajna magyar cinizmusról beszél. Mi a helyzet?
Gulyás Gergely: semmilyen információt nem fog kapni az ukrán külügy. Természetesen! Nincs már szó hadifoglyokról, örülünk, hogy kiszabadultak.
Csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját?
Gulyás Gergely: ezzel sokkal olcsóbbá nem lehet tenni az üzemanyagárat. Van egy helyzet, ami rossz hatással van az árra.
Benzinár - jöhet ársapka? Céloztak erre jó páran
Gulyás Gergely: nem volt erről szó a kormányülésen. A magyar kormánynak az árképzéssel kapcsolatban megállapodása van a Mollal, a benzin- és gázolajár a régióstól nem térhet el felfelé. Most a második legolcsóbb a magyar benzin a szomszédokhoz képest, a gázolaj a negyedik.
Mi a garancia arra, hogy a magyar tényfeltáró bizottságot beengedik Ukrajnába?
Gulyás Gergely: Ukrajna épp nemzetközi kötelezettségét szegi meg azzal, hogy nem mehet oda magyar bizottság. A jogi vita azt övezi, hogy technikai akadálya van a vezeték újraindításának. Az ukránok hazudnak, a nemzetközi kötelezettség fennáll. Látjuk műholdfelvételekből, és egyéb információk is vannak, hogy semmilyen technikai akadálya nincs, hogy a Barátságon olaj jöjjön. Ha technikai probléma van, mutassák be az ukránok!
Beszéltek-e Vlagyimir Putyinnal szerdán a Barátság vezetékről?
Gulyás Gergely: ha akarja, holnap Ukrajna újra tudja indítani a vezetéket. Oroszországnál azt szeretnénk elérni, ha minél hamarabb béke lenne.
Orbán Viktor szamárságnak nevezte, hogy elhalaszthatnák a választást április 12-ről. Jöhet addig olaj a Barátságon?
Gulyás Gergely: akár holnap is jöhetne olaj a vezetéken. A kérdés az ukrán elnök döntésétől függ kizárólag, ezt diplomáciai kapcsolatokkal nem lehet helyettesíteni. És ez nem függ a választások időpontjától.
Beruházások
Vitályos Eszter aktuális hazai beruházásokat ismertetett.
Öntözővíz
Gulyás Gergely: az öntözővizet a kormány továbbra is ingyenesen biztosítja az agrárium számára.
Tanárok extra juttatása
Gulyás Gergely: 154 ezer forint extra juttatást kapnak a tanárok a számítás teljesülése miatt, a szakképzésiekre is vonatkozik.
Terrorellenes információk
Gulyás Gergely: a terrorizmusellenes tanács csütörtökön összeül, értékelését Orbán Viktor ismerteti a nap folyamán. A terrorveszély Irán eseményei miatt nőtt.
Energiaexport-tilalom
Gulyás Gergely: energiaexport-tilalmat is bevezettünk, a drónok sem repülhetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Stratégiai készlet (olaj)
Gulyás Gergely: 250 ezer tonnát már felszabadítottunk, de a százhalombattai finomító hatékony működéséhez uráli olajra is szükség van, ez orosz olaj. Enélkül a finomító nélkül Magyarország energiabiztonsága veszélybe kerül.
Ukrajna-bizottság
Gulyás Gergely: a kormány tényfeltáró bizottságot állított fel Czepek Gábor államtitkár vezetésével, a Mol részvételével, hogy ellenőrizze Ukrajnában a Barátság vezeték állapotát. Őket nem engedik be. Ukrajna szerződést szeg azzal, hogy elzárja az energiaforrást.
Háborús helyzet - Irán, Ukrajna, energiabiztonság
Gulyás Gergely: a háborús helyzet sokkal súlyosabb, mint egy hete, mert egy újabb háború robbant ki a világban, aminek Európára is újabb következményei vannak, Iránról van szó. Az energiabiztonsággal kapcsolatban is újabb kockázat van, a világ kőolajszállításának 20 százaléka kétséges, hogy eljut-e a céljába. Ezért ismét felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse az energiabiztonságot! A Molnak és a kormánynak is vannak információi arról, hogy Volodimir Zelenszkij döntéséből nem működik a Barátság vezeték, ezért nem is engednek be szakértőket vizsgálatra.
Kezdünk!
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön délelőtt 10-kor Kormányinfón közli a kormány friss döntéseit, folyamatosan frissülő, szöveges tudósításunkat követheti majd. A bejelentéseket az InfoRádióban is hallhatja.
Várható témák:
- Irán
- választás 2026
- Ukrajna, EU, Barátság, energiabiztonság, horvátok
- Szijjártó Péter moszkvai útja és Orbán Viktor telefonja Vlagyimir Putyin orosz elnökkel
- Szőlő utcai fejlemények
- friss gazdasági adatok
- nemzeti petíció
- március 15., békemenet, állami ünnepség.
Tartson velünk!