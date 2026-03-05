Energiaexport-tilalom lép érvénybe – percről percre a Kormányinfó friss bejelentései

2026.03.05. 10:35 Lehetnek-e még hadifoglyok Oroszországban? Gulyás Gergely: újabb személyekről most nem tudok beszámolni.

2026.03.05. 10:34 Hogy jönnek haza a Közel-Keletről magyarok? Gulyás Gergely: mindig meg kell vizsgálni, hogy minek kisebb a kockázata. A helyzet folyamatosan javul, de a biztonság a legfontosabb.

2026.03.05. 10:32 Putyin elnök beszüntetheti az orosz gázszállítást, az orosz kormány is tárgyal erről. Mit tudhatunk erről? Érvényes a magyar gázszállítási szerződés? Gulyás Gergely: az orosz elnök megerősítette, hogy rendelkezésre áll a magyar kőolaj, a hosszú távú szerződést pedig Oroszország be kívánja tartani.

2026.03.05. 10:30 Van-e alternatív útvonal az orosz olajnak? Gulyás Gergely: az Adria vezeték jönne szóba. A horvátoknak nincs mérlegelési joguk, de egyetlen egyenes mondatuk sem.

2026.03.05. 10:29 Hazatért két magyar hadifogoly, Ukrajna magyar cinizmusról beszél. Mi a helyzet? Gulyás Gergely: semmilyen információt nem fog kapni az ukrán külügy. Természetesen! Nincs már szó hadifoglyokról, örülünk, hogy kiszabadultak.

2026.03.05. 10:28 Csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját? Gulyás Gergely: ezzel sokkal olcsóbbá nem lehet tenni az üzemanyagárat. Van egy helyzet, ami rossz hatással van az árra.

2026.03.05. 10:25 Benzinár - jöhet ársapka? Céloztak erre jó páran Gulyás Gergely: nem volt erről szó a kormányülésen. A magyar kormánynak az árképzéssel kapcsolatban megállapodása van a Mollal, a benzin- és gázolajár a régióstól nem térhet el felfelé. Most a második legolcsóbb a magyar benzin a szomszédokhoz képest, a gázolaj a negyedik.

2026.03.05. 10:24 Mi a garancia arra, hogy a magyar tényfeltáró bizottságot beengedik Ukrajnába? Gulyás Gergely: Ukrajna épp nemzetközi kötelezettségét szegi meg azzal, hogy nem mehet oda magyar bizottság. A jogi vita azt övezi, hogy technikai akadálya van a vezeték újraindításának. Az ukránok hazudnak, a nemzetközi kötelezettség fennáll. Látjuk műholdfelvételekből, és egyéb információk is vannak, hogy semmilyen technikai akadálya nincs, hogy a Barátságon olaj jöjjön. Ha technikai probléma van, mutassák be az ukránok!

2026.03.05. 10:23 Beszéltek-e Vlagyimir Putyinnal szerdán a Barátság vezetékről? Gulyás Gergely: ha akarja, holnap Ukrajna újra tudja indítani a vezetéket. Oroszországnál azt szeretnénk elérni, ha minél hamarabb béke lenne.

2026.03.05. 10:20 Orbán Viktor szamárságnak nevezte, hogy elhalaszthatnák a választást április 12-ről. Jöhet addig olaj a Barátságon? Gulyás Gergely: akár holnap is jöhetne olaj a vezetéken. A kérdés az ukrán elnök döntésétől függ kizárólag, ezt diplomáciai kapcsolatokkal nem lehet helyettesíteni. És ez nem függ a választások időpontjától.

2026.03.05. 10:19 11.45-ig... ...tart a Kormányinfó. 17 szerkesztőség van jelen.

2026.03.05. 10:17 Beruházások Vitályos Eszter aktuális hazai beruházásokat ismertetett.

2026.03.05. 10:16 Öntözővíz Gulyás Gergely: az öntözővizet a kormány továbbra is ingyenesen biztosítja az agrárium számára.

2026.03.05. 10:16 Tanárok extra juttatása Gulyás Gergely: 154 ezer forint extra juttatást kapnak a tanárok a számítás teljesülése miatt, a szakképzésiekre is vonatkozik.

2026.03.05. 10:14 Terrorellenes információk Gulyás Gergely: a terrorizmusellenes tanács csütörtökön összeül, értékelését Orbán Viktor ismerteti a nap folyamán. A terrorveszély Irán eseményei miatt nőtt.

2026.03.05. 10:14 Energiaexport-tilalom Gulyás Gergely: energiaexport-tilalmat is bevezettünk, a drónok sem repülhetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

2026.03.05. 10:13 Stratégiai készlet (olaj) Gulyás Gergely: 250 ezer tonnát már felszabadítottunk, de a százhalombattai finomító hatékony működéséhez uráli olajra is szükség van, ez orosz olaj. Enélkül a finomító nélkül Magyarország energiabiztonsága veszélybe kerül.

2026.03.05. 10:12 Ukrajna-bizottság Gulyás Gergely: a kormány tényfeltáró bizottságot állított fel Czepek Gábor államtitkár vezetésével, a Mol részvételével, hogy ellenőrizze Ukrajnában a Barátság vezeték állapotát. Őket nem engedik be. Ukrajna szerződést szeg azzal, hogy elzárja az energiaforrást.

2026.03.05. 10:10 Háborús helyzet - Irán, Ukrajna, energiabiztonság Gulyás Gergely: a háborús helyzet sokkal súlyosabb, mint egy hete, mert egy újabb háború robbant ki a világban, aminek Európára is újabb következményei vannak, Iránról van szó. Az energiabiztonsággal kapcsolatban is újabb kockázat van, a világ kőolajszállításának 20 százaléka kétséges, hogy eljut-e a céljába. Ezért ismét felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse az energiabiztonságot! A Molnak és a kormánynak is vannak információi arról, hogy Volodimir Zelenszkij döntéséből nem működik a Barátság vezeték, ezért nem is engednek be szakértőket vizsgálatra.