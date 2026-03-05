15 forinttal drágul az egyik üzemanyagfajta egyik napról a másikra

A folytatódó iráni konfliktus olajárakra gyakorolt hatása egyre inkább begyűrűzik Magyarországra, ugyanis az elmúlt napok 5-8 forintos áremelkedései után pénteken további drágulás jön a nagykereskedelmi árakban. A holtankoljak.hu adatai szerint

a benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal fog többe kerülni 6-ától.

Csütörtökön még az alábbi átlagárakon lehet tankolni a benzinkutakon:

95-ös benzin: 573 Ft/liter

Gázolaj: 603 Ft/liter

A szombati, Irán elleni izraeli-amerikai támadás óta egyre gyorsabban drágulnak itthon is az üzemanyagárak, hétfőn a benzin ára még nem változott.