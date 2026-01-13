Meglepő, hol drágultak a legtöbbet az ingatlanok az EU-ban

2025 harmadik negyedévében 5,5 százalékkal emelkedtek átlagosan az EU-ban az ingatlanárak, a bérleti díjak pedig 3,1 százalékkal emelkedtek 2024 harmadik negyedévéhez képest – jelentette az Eurostat.

2025 második negyedévével összemérve 1,6 százalékot emelkedtek az ingatlanárak, a bérleti díjak pedig 0,9 százalékot. Hozzáteszik, 2010 és 2011 második negyedéve között hasonló mintázatot lehet felfedezni. Azóta viszont bár a bérleti díjak ütemesen emelkedtek, az ingatlanárak sokkal változóbb képet mutattak – hol csökkentek, hol stagnáltak, hol pedig kilőttek.

2015 és 2025 Q3 között az ingatlanárak 64 százalékkal, a bérleti díjak pedig 21 százalékkal emelkedtek EU-s átlagban

– teszik hozzá az elemzésben.

Az országokra lebontott adatokat nézve látható, hogy 25 tagállamban is a lakásárak jobban emelkedtek, mint a bérleti díjak. Ebben az időszakban Magyarországon az ingatlanárak 275 százalékkal nőttek, illetve 11 másik országban több, mint duplájukra nőttek – írja az Eurostat. Az áremelkedési ranglista tehát a következőképpen alakult, zárójelben az emelkedés mértéke látható:

Magyarország (275 százalék) Portugália (169 százalék) Litvánia (162 százalék) Bulgária (156 százalék)

Hozzáteszik, ebben az időszakban a bérleti díjak mind a 27 EU-s országban nőttek, a legmagasabb emelkedést Magyarországon mérték (107 százalékot), ezt követte Litvánia (85 százalék), Szlovénia (76 százalék), Lengyelország (75 százalék) és végül Írország (74 százalék).