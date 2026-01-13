ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 13. kedd
Egy villamos halad el a történelmi épületek előtt Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Alexander Spatari

Meglepő, hol drágultak a legtöbbet az ingatlanok az EU-ban

Infostart

Van, ahol több, mint háromszorosára emelkedtek az ingatlanárak az elmúlt időszakban.

2025 harmadik negyedévében 5,5 százalékkal emelkedtek átlagosan az EU-ban az ingatlanárak, a bérleti díjak pedig 3,1 százalékkal emelkedtek 2024 harmadik negyedévéhez képest – jelentette az Eurostat.

2025 második negyedévével összemérve 1,6 százalékot emelkedtek az ingatlanárak, a bérleti díjak pedig 0,9 százalékot. Hozzáteszik, 2010 és 2011 második negyedéve között hasonló mintázatot lehet felfedezni. Azóta viszont bár a bérleti díjak ütemesen emelkedtek, az ingatlanárak sokkal változóbb képet mutattak – hol csökkentek, hol stagnáltak, hol pedig kilőttek.

2015 és 2025 Q3 között az ingatlanárak 64 százalékkal, a bérleti díjak pedig 21 százalékkal emelkedtek EU-s átlagban

– teszik hozzá az elemzésben.

Az országokra lebontott adatokat nézve látható, hogy 25 tagállamban is a lakásárak jobban emelkedtek, mint a bérleti díjak. Ebben az időszakban Magyarországon az ingatlanárak 275 százalékkal nőttek, illetve 11 másik országban több, mint duplájukra nőttek – írja az Eurostat. Az áremelkedési ranglista tehát a következőképpen alakult, zárójelben az emelkedés mértéke látható:

  1. Magyarország (275 százalék)
  2. Portugália (169 százalék)
  3. Litvánia (162 százalék)
  4. Bulgária (156 százalék)

Hozzáteszik, ebben az időszakban a bérleti díjak mind a 27 EU-s országban nőttek, a legmagasabb emelkedést Magyarországon mérték (107 százalékot), ezt követte Litvánia (85 százalék), Szlovénia (76 százalék), Lengyelország (75 százalék) és végül Írország (74 százalék).

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

A kampány intenzív lesz, a választási részvételi hajlandóság pedig kulcsfontosságú – mondták az InfoRádió Aréna című műsorának vendégei. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research vezetője ismertette a legfrissebb pártszimpátia-kutatásokat, arról is szó volt, milyen témák befolyásolhatják leginkább az április 12-i országgyűlési választás eredményét. Értékelték a pártok online és offline jelenlétét is.
Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13.00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel - közölte a Budapest Airport kedd délután a Facebook-oldalán.
 

Kicsúszott a fűre egy Boeing a ferihegyi repülőtéren

Csodálatosan néz ki az űrből a hófödte Magyarország

Hókotrókat előzgettek az autópályán, nagy koccanás lett a vége – videó

Magára hagytak egy kocsiban egy rémült ötéves kisfiút a hidegben

Ezek az emberek az életükkel játszanak – friss figyelmeztetések az időjárás miatt

Ilyen vastag a Balaton jege, megmérték – fotók

Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Oroszország tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a pénteki, Ukrajnát ért Oresnyik-támadás azt a lvivi repülőteret érte, ahol többek között amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázók is állomásoztak korábban. A hétfői nappal az orosz-ukrán háború hivatalosan is átlépte a 1418 napos lélektani határt, azaz azt az időtartamot, ameddig a Szovjetunió Németországgal harcolt a második világháború alatt. Németország zöld utat adott a hazánk által is használt Lynx lövészpáncélosok Ukrajnába szállítására. Hajnalban súlyos támadás érte Ukrajnát - Kijevben elment az áram. A nap folyamán személycserékről szavazott az ukrán parlament: új védelmi miniszter, energiaügyi miniszter, technológiai miniszter és hírszerzési vezető is kinevezésre kerül. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan eldőlhet Grönland sorsa: mire készül Donald Trump, békés megoldásra vagy megszállásra?

Hamarosan eldőlhet Grönland sorsa: mire készül Donald Trump, békés megoldásra vagy megszállásra?

Az amerikai törvényhozásban már az is felmerült, hogy a szigetet államként kebelezzék be.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Help is on the way,' Trump says as he urges Iranians to 'keep protesting'

'Help is on the way,' Trump says as he urges Iranians to 'keep protesting'

It comes as an Iranian security official says 2,000 people have been killed so far after a crackdown on anti-government protests.

2026. január 13. 16:34
Oeconomus: ez a magyarországi régió Szerbiával összemérhető
2026. január 13. 08:38
Megjöttek a friss inflációs adatok
