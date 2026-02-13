Segített az Otthon Start, fél év alatt hatezer új lakás építését jelentették be

Pénteki elemzésükben kiemelték, hogy az Otthon Start program teljesen új dinamikát alakított ki a lakáspiacon: miközben a vevői oldalon olcsó és kiszámítható finanszírozást teremtett, az eladók számára szigorú ár- és négyzetméterár-korlátokat érvényesít.

A hiteligények száma már meghaladja a 15 ezret, ám ezzel párhuzamosan a kínálati oldal is kezd felzárkózni: az országszerte elindított 12 nemzetgazdasági kiemeléssel rendelkező újlakás-beruházásban eddig már 6000 felett jár a bejelentett épülő lakások száma.

A következő években várható átadási hullám és az árplafon egyszerre fékezheti a fővárosi drágulást és enged teret vidéken az áremelkedésnek – írták.

Az Otthon Start indulását követően az ingatlanpiaci kereslet látványosan megugrott az elemzés szerint: tavaly nagyjából 10 ezer új építésű lakást értékesíthettek, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke, annak ellenére, hogy az újépítésű lakások piacán a program meghirdetésekor mindössze egy-két fejlesztésben volt 1,5 millió forintos négyzetméterár alatti kínálat.

Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója a közleményben kiemelte: a szerződéseik döntő többsége továbbra is használt lakásokhoz kapcsolódik, az újlakás-vásárlások aránya egyelőre csupán 5-6 százalék, az új építésű projektekhez kötődő hiteleké pedig 3-4 százalék körül mozog. Ugyanakkor a tapasztalataik alapján

egyre több ügyfél tudatosan kivár, és inkább újépítésű otthonban gondolkodik.

A várható lakásépítési beruházások akár 50-60 ezer új lakást hozhatnak a piacra a következő években - emelte ki az elemzés.

Felidézték: a kínálati oldalon az Otthon Start egyik kulcseleme a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások jogintézményének megnyitása volt, miszerint azok a projektek, amelyekben legalább 250 lakást építenek, és ahol a lakások minimum 70 százaléka megfelel a négyzetméterár-korlátnak, gyorsított hatósági eljárásban és rugalmasabb szabályozási keretek között valósulhatnak meg. A kínálat bővülését az új társasházi építményi jog is támogathatja, amely lehetővé teszi, hogy a vevők már a tervezési fázisban lévő lakásokat is meg tudják vásárolni a hitel felhasználásával – mutat rá az elemzés.

Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője arra mutatott rá, hogy a kínálat eddig csak lemaradva tudta követni a programot. Idén viszont már várhatóak Otthon Start-kompatibilis átadások, és az idő előrehaladtával egyre több lakásprojekt indulhat majd, vagy kerülhet értékesítési szakaszba.

Egyelőre országosan 12 projekt kapott nemzetgazdasági kiemelést, ebből Budapesten 4 ezer felett van a bejelentett lakások száma. Vidéken 4 városban történt bejelentés, ahol 2000 feletti lakásszámról beszélhetünk (átadási ütemezések függvényében az adatok változhatnak)

– jelezték.

Kitértek arra, hogy az említett kiemelt beruházások egy része megjelent már a hirdetések között, de emellett több még a tervezőasztalon van. A legkorábbi átadásokra (Budapest X. kerület Kincsem lakópark) 2026. II.-IV. negyedév között lehet számítani, ugyanakkor

az átlagos kivitelezési idő a többszintes, többlakásos lakóépületnél 2,7 év.

A program országosan az elmúlt időszakokhoz képest bőségesebb Otthon Start-kompatibilis újlakáskínálatot eredményez, Budapesten azonban a 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát erős lokációs szelekciót kényszerít ki. A KSH által kimutatott engedélyezési boom alapján a következő nagy átadási hullám 2027-2028 környékére várható; a kiemelt beruházások ezen gyorsíthatnak, de nem írják felül teljesen a kivitelezői és beszállítói kapacitáskorlátokat. A piaci szereplők számára a következő két év kulcskérdése: ki tud Otthon Start-kompatibilis terméket adni versenyképes energetikával és minőséggel, és persze, hogy ki tudja ezt időre átadni – összegezték.