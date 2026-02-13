ARÉNA - PODCASTOK
Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Segített az Otthon Start, fél év alatt hatezer új lakás építését jelentették be

Infostart / MTI
Hatalmas lökést adott az Otthon Start (OS) program az újlakás-piacnak az MBH Elemzési Centrum szerint, fél év alatt több mint 6 ezer új lakás építését jelentették be, és tavaly 10 ezer új lakást értékesítettek, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke.

Pénteki elemzésükben kiemelték, hogy az Otthon Start program teljesen új dinamikát alakított ki a lakáspiacon: miközben a vevői oldalon olcsó és kiszámítható finanszírozást teremtett, az eladók számára szigorú ár- és négyzetméterár-korlátokat érvényesít.

A hiteligények száma már meghaladja a 15 ezret, ám ezzel párhuzamosan a kínálati oldal is kezd felzárkózni: az országszerte elindított 12 nemzetgazdasági kiemeléssel rendelkező újlakás-beruházásban eddig már 6000 felett jár a bejelentett épülő lakások száma.

A következő években várható átadási hullám és az árplafon egyszerre fékezheti a fővárosi drágulást és enged teret vidéken az áremelkedésnek – írták.

Az Otthon Start indulását követően az ingatlanpiaci kereslet látványosan megugrott az elemzés szerint: tavaly nagyjából 10 ezer új építésű lakást értékesíthettek, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke, annak ellenére, hogy az újépítésű lakások piacán a program meghirdetésekor mindössze egy-két fejlesztésben volt 1,5 millió forintos négyzetméterár alatti kínálat.

Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója a közleményben kiemelte: a szerződéseik döntő többsége továbbra is használt lakásokhoz kapcsolódik, az újlakás-vásárlások aránya egyelőre csupán 5-6 százalék, az új építésű projektekhez kötődő hiteleké pedig 3-4 százalék körül mozog. Ugyanakkor a tapasztalataik alapján

egyre több ügyfél tudatosan kivár, és inkább újépítésű otthonban gondolkodik.

A várható lakásépítési beruházások akár 50-60 ezer új lakást hozhatnak a piacra a következő években - emelte ki az elemzés.

Felidézték: a kínálati oldalon az Otthon Start egyik kulcseleme a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások jogintézményének megnyitása volt, miszerint azok a projektek, amelyekben legalább 250 lakást építenek, és ahol a lakások minimum 70 százaléka megfelel a négyzetméterár-korlátnak, gyorsított hatósági eljárásban és rugalmasabb szabályozási keretek között valósulhatnak meg. A kínálat bővülését az új társasházi építményi jog is támogathatja, amely lehetővé teszi, hogy a vevők már a tervezési fázisban lévő lakásokat is meg tudják vásárolni a hitel felhasználásával – mutat rá az elemzés.

Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője arra mutatott rá, hogy a kínálat eddig csak lemaradva tudta követni a programot. Idén viszont már várhatóak Otthon Start-kompatibilis átadások, és az idő előrehaladtával egyre több lakásprojekt indulhat majd, vagy kerülhet értékesítési szakaszba.

Egyelőre országosan 12 projekt kapott nemzetgazdasági kiemelést, ebből Budapesten 4 ezer felett van a bejelentett lakások száma. Vidéken 4 városban történt bejelentés, ahol 2000 feletti lakásszámról beszélhetünk (átadási ütemezések függvényében az adatok változhatnak)

– jelezték.

Kitértek arra, hogy az említett kiemelt beruházások egy része megjelent már a hirdetések között, de emellett több még a tervezőasztalon van. A legkorábbi átadásokra (Budapest X. kerület Kincsem lakópark) 2026. II.-IV. negyedév között lehet számítani, ugyanakkor

az átlagos kivitelezési idő a többszintes, többlakásos lakóépületnél 2,7 év.

A program országosan az elmúlt időszakokhoz képest bőségesebb Otthon Start-kompatibilis újlakáskínálatot eredményez, Budapesten azonban a 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlát erős lokációs szelekciót kényszerít ki. A KSH által kimutatott engedélyezési boom alapján a következő nagy átadási hullám 2027-2028 környékére várható; a kiemelt beruházások ezen gyorsíthatnak, de nem írják felül teljesen a kivitelezői és beszállítói kapacitáskorlátokat. A piaci szereplők számára a következő két év kulcskérdése: ki tud Otthon Start-kompatibilis terméket adni versenyképes energetikával és minőséggel, és persze, hogy ki tudja ezt időre átadni – összegezték.

