Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban elmondta, általában az év első heteiben kirajzolódó képről lehet következtetni az egész éves lakáspiaci hangulatra, és ez 2026 elején nagyon felemás volt. A vizsgált időszakban, január 1-je és 19-e között keresleti és kínálati oldalon is elmaradt az aktivitás a 2025-ös év azonos időszakától. Részleteiben vizsgálva ugyanakkor bizonyos szegmensekben kifejezetten élénkülés látszik, több éves rekordok is megdőltek.

A korábbi évektől eltérően, amikor már december 27-e, 28-a körül elkezdett éledezni a kereslet, idén az év gyakorlatilag csak január 5-e után indult az ingatlanpiacon, ami nagyrészt a kéthetes karácsonyi leállásnak köszönhető. Ekkor viszont mind az újépítésű lakások iránti kereslet, mind pedig a tulajdonosok által feladott hirdetések száma és a friss kínálat bővülése is meghaladta már a 2025-ös év azonos időszakát.

A keresletélénkülés az újlakáspiacon három-, a kínálat bővülése pedig ötéves rekordot döntött a lakáspiac kínálati oldalán. Mindkettő azt a képet erősíti, hogy a vevők „ki vannak éhezve” a jó minőségű, újépítésű lakásokra, főleg Budapesten – emelte ki a vezető elemző.

Főleg azokra az ingatlanok kelendőek, amelyek megfizethetőbb áron lesznek elérhetőek a korábban tapasztaltaknál

– hangsúlyozta Balogh László.

Az eladói oldalon az látható, hogy sokan tudatosan azért dobták piacra ingatlanukat 2026-ban, hogy az eladásból befolyó összeget felhasználva tovább tudjanak költözni. Itt különbség látható a tulajdonosok aktivitása és az ingatlanközvetítők által feladott hirdetések volumene között. Kiemelte, ennek részben az az oka, hogy az ingatlanközvetítők 2025-ben már szinte mindent eladtak, ami a portfóliójukban volt. Így ők az év indulását követően tudják „felcsipegetni a piacról” azokat az ingatlanokat, amelyeket majd személyesen képviselnek.

A keresleti oldalon miközben az újépítésű lakások iránti igény élénkült, meghaladva a 2024-es, 2025-ös szintet, addig a használt lakások iránti érdeklődések száma 20 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától. Balogh László hangsúlyozta, hogy 2025 eleje már eleve aktív volt, akkor már „javában rohamozták” az ingatlanpiac keresleti oldalát az államkötvényekből kiszálló, a lakáspiacra visszatérő befektetők.

Január 5-e után az ingatlantulajdonosok hirdetésfeladása az eladó lakások és házak tekintetében kiemelkedő volt Budapesten, ahol 25 százalék körüli mértékben nőtt a kínálat. Csongrád-Csanád vármegyében 39 százalékos volt a növekedés, de Győr-Moson-Sopron és Jász-Nagykun-Szolnok is számottevő emelkedést tudhat magáénak. A Dunántúlon voltak olyan vármegyék, ahol jelentős elmaradás mutatkozott az előző év azonos időszakához képest. Ezek közé tartozik Somogy és Veszprém vármegye is, de Hajdú-Biharban is 10 százalékkal kevesebb ingatlant hirdettek meg eladásra, mint 2025 elején – tette hozzá Balogh László.