ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 24. szombat Timót
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
New residential house construction site. Industry and investment in Europe, house development
Nyitókép: Konoplytska, Getty Images

Balogh László: csúcsokat döntöget az ingatlanpiac bizonyos területeken

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Bizonyos értelemben csökkent az aktivitás, más szegmensekben viszont több éves rekordok dőltek meg.

Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban elmondta, általában az év első heteiben kirajzolódó képről lehet következtetni az egész éves lakáspiaci hangulatra, és ez 2026 elején nagyon felemás volt. A vizsgált időszakban, január 1-je és 19-e között keresleti és kínálati oldalon is elmaradt az aktivitás a 2025-ös év azonos időszakától. Részleteiben vizsgálva ugyanakkor bizonyos szegmensekben kifejezetten élénkülés látszik, több éves rekordok is megdőltek.

A korábbi évektől eltérően, amikor már december 27-e, 28-a körül elkezdett éledezni a kereslet, idén az év gyakorlatilag csak január 5-e után indult az ingatlanpiacon, ami nagyrészt a kéthetes karácsonyi leállásnak köszönhető. Ekkor viszont mind az újépítésű lakások iránti kereslet, mind pedig a tulajdonosok által feladott hirdetések száma és a friss kínálat bővülése is meghaladta már a 2025-ös év azonos időszakát.

A keresletélénkülés az újlakáspiacon három-, a kínálat bővülése pedig ötéves rekordot döntött a lakáspiac kínálati oldalán. Mindkettő azt a képet erősíti, hogy a vevők „ki vannak éhezve” a jó minőségű, újépítésű lakásokra, főleg Budapesten – emelte ki a vezető elemző.

Főleg azokra az ingatlanok kelendőek, amelyek megfizethetőbb áron lesznek elérhetőek a korábban tapasztaltaknál

– hangsúlyozta Balogh László.

Az eladói oldalon az látható, hogy sokan tudatosan azért dobták piacra ingatlanukat 2026-ban, hogy az eladásból befolyó összeget felhasználva tovább tudjanak költözni. Itt különbség látható a tulajdonosok aktivitása és az ingatlanközvetítők által feladott hirdetések volumene között. Kiemelte, ennek részben az az oka, hogy az ingatlanközvetítők 2025-ben már szinte mindent eladtak, ami a portfóliójukban volt. Így ők az év indulását követően tudják „felcsipegetni a piacról” azokat az ingatlanokat, amelyeket majd személyesen képviselnek.

A keresleti oldalon miközben az újépítésű lakások iránti igény élénkült, meghaladva a 2024-es, 2025-ös szintet, addig a használt lakások iránti érdeklődések száma 20 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától. Balogh László hangsúlyozta, hogy 2025 eleje már eleve aktív volt, akkor már „javában rohamozták” az ingatlanpiac keresleti oldalát az államkötvényekből kiszálló, a lakáspiacra visszatérő befektetők.

Január 5-e után az ingatlantulajdonosok hirdetésfeladása az eladó lakások és házak tekintetében kiemelkedő volt Budapesten, ahol 25 százalék körüli mértékben nőtt a kínálat. Csongrád-Csanád vármegyében 39 százalékos volt a növekedés, de Győr-Moson-Sopron és Jász-Nagykun-Szolnok is számottevő emelkedést tudhat magáénak. A Dunántúlon voltak olyan vármegyék, ahol jelentős elmaradás mutatkozott az előző év azonos időszakához képest. Ezek közé tartozik Somogy és Veszprém vármegye is, de Hajdú-Biharban is 10 százalékkal kevesebb ingatlant hirdettek meg eladásra, mint 2025 elején – tette hozzá Balogh László.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Balogh László: csúcsokat döntöget az ingatlanpiac bizonyos területeken

ingatlanpiac

balogh lászló

ingatlan.com

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Kaposváron: nagy nemzeti összefogásra lesz szükség, hogy Magyaroszágot kívül tartsuk a háborún

Orbán Viktor Kaposváron: nagy nemzeti összefogásra lesz szükség, hogy Magyaroszágot kívül tartsuk a háborún

Kaposváron tartottak újabb háborúellenes gyűlést, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a két főszereplő. Mindenki szorozza meg a gázszámláját hárommal, ez lenne, ha nem lenne rezsicsökkentés – mondta Orbán Viktor, aki szerint „ha Magyarországra egy brüsszelita kormány jön, akkor a gyerekeinket egyszer csak el fogják vinni a háborúba, és ott fognak állni fegyverben Ukrajnában.”
 

Orbán Viktor: az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán háttérbe szorulása lehet a kulcs Szíria és az EU új szövetségéhez

Irán háttérbe szorulása lehet a kulcs Szíria és az EU új szövetségéhez

Szíria 2025 szeptemberében – mintegy 14 év után először – újra megkezdte nyersolaj-szállításait, amikor 600 000 hordónyi nehéz kőolajat adott el a B Serve Energy kereskedelmi cégnek. A kitermelés a 2011-ben kirobbant polgárháború nyomán omlott össze, ám Bassár el-Aszad rendszerének 2024 decemberi bukását követően újfent lehetővé vált a külföldi cégek bevonása az olaj-, gáz- és villamosenergia-ipar helyreállításába. A szíriai olajszállítások újraindítása fontos lépés lehet az ország gazdasági talpra állásában, ám a térségre és Európára gyakorolt hatása inkább közvetett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jártas vagy a könyvek világában, az irodalomban? Lássuk, mit tudsz az irodalmi művek helyszíneiről!

Kvíz: Jártas vagy a könyvek világában, az irodalomban? Lássuk, mit tudsz az irodalmi művek helyszíneiről!

A Pénzcentrum mai kvízében legendás történetek, világhírű regények helyszínei kelnek életre. Teszteld, mennyire vagy otthon a mítoszok, könyvek világában, és derítsd ki, hány kérdésre tudsz hibátlanul válaszolni!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens Canada with 100% tariffs over China trade deal

Trump threatens Canada with 100% tariffs over China trade deal

Trump made the threat in a social media post as tensions rise between the US and its northern neighbour.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 21:32
Zsidai Zoltán Roy: háromszorosára nőhet az éttermekben az üzleti fogyasztás az akcióterv hatására
2026. január 23. 19:48
A cég, amely nem volt eladó, avagy hogyan védte meg magát a Mol, és vált regionális energiahatalommá
×
×
×
×