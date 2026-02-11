ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.43
usd:
319.25
bux:
129447.89
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tengeri olajfúró sziget.
Nyitókép: Getty Images / Bettmann

Már a Földközi-tengeren is terjeszkedik a Mol

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az olajtársaság bejelentette, hogy belép Líbiába, miután a Repsollal és a Turkish Petroleummal közösen sikeresen pályázott egy földközi-tengeri kutatási területre.

A közös vállalkozásban a Repsol lesz a projekt operátora 40 százalékos részesedéssel, a Turkish Petroleum szintén 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, míg a Mol csoport 20 százalékkal.

Tavaly márciusban Líbia nemzeti olajtársasága (NOC) 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási koncessziókat, 22 kutatási területet kínálva. A O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található.

Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz.

Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: a két tapasztalt operátorral való összefogás révén a Mol készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak-Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből. A Mol számára a Líbiába való belépés többet jelent pusztán földrajzi terjeszkedésnél, ez a közös fejlesztés jelentős előrelépés lehet a források diverzifikálásában, valamint erősítheti régiónk tengertől elzárt országainak ellátásbiztonságát - fejtette ki az elnök-vezérigazgató.

Az idén január 30-án a Mol csoport és a NOC által kötött új stratégiai partnerség jelentős lépés a nemzetközi olaj- és gázipari együttműködés bővítése felé. A szándéknyilatkozat, amelyet Budapesten írt alá Hernádi Zsolt és Masoud Suleman, a Líbiai nemzeti olajtársaság elnöke, keretet teremt a két vállalat közötti intenzív együttműködéshez.

A megállapodás közös munkatervet vázol fel több kulcsfontosságú területen, beleértve a szénhidrogén-kutatást és -termelést, a technológiai és mezőfejlesztési innovációkat, a nyersolaj-ellátást és a kereskedelmet, valamit az olajipari szolgáltatások lehetőségeit Líbiában.

A partnerség révén a Mol és a NOC célja, hogy bővítsék az együttműködést és új üzleti lehetőségeket azonosítsanak, amelyek mindkét társaság nemzetközi jelenlétét és jövőbeli növekedését erősítik.

Kezdőlap    Gazdaság    Már a Földközi-tengeren is terjeszkedik a Mol

mol

földközi-tenger

líbia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tánctilalom, rabszolgaság, születési előjogok – döbbenetes szabályokat vezettek be a tálibok

Tánctilalom, rabszolgaság, születési előjogok – döbbenetes szabályokat vezettek be a tálibok
Új büntető törvénykönyv lépett érvénybe Afganisztánban. A kódex tág nyelvezetet használ, kiszélesítve a bírák és a tisztviselők döntési jogkörét, teret biztosítva egyebek mellett az önkényes letartóztatásoknak. Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: társadalmi osztályok alapján sorolják be azt, hogy az adott bűnelkövető milyen büntetésre számíthat. Afganisztánban tilos a tánc és a táncnézés, a tálibellenes mozgalmak résztvevői pedig akár halálbüntetést is kaphatnak.
„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet

Kormányinfó: új információkat közöl szerdai ülése után a kormány csütörtökön

Egyszeri többszázezres juttatásról döntött Pintér Sándor belügyminiszter

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter
budapest

A kínai külügyminisztert fogadta Szijjártó Péter

Február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest–Belgrád vasútvonalon. Az eddigi heti 42 helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal.
VIDEÓ
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Befektetők, figyelem: így válhat nagyon gyorsan kritikussá a helyzet az ezüstpiacon

Befektetők, figyelem: így válhat nagyon gyorsan kritikussá a helyzet az ezüstpiacon

Valami nagyon megváltozott az ezüst körül: egyre több jel utal arra, hogy a következő időszakban gyorsan fog éleződni a helyzet, és nagyon markáns mozgások jönnek a nemesfém árában. Ilyenkor a befektetők számára nem az lesz a kérdés, hogy „mi az ok”, hanem az, hogy mikor válik a sztori önbeteljesítővé – és hogy a piac mikor kezdi el beárazni a paradigmaváltást. Az elemzésben azt nézzük meg, hogy miért lehet most reálisabb forgatókönyv egy hirtelen ezüstár-ugrás, mint a  lassú és kiszámítható emelkedés. Megmutatjuk, milyen piaci minták szokták megelőzni a gyors ralit és azt is, hogy mire érdemes ilyenkor befektetőként nagyon odafigyelni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük

Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük

Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's attorney general asked to apologise to Epstein survivors as shouting match erupts in Congress

Trump's attorney general asked to apologise to Epstein survivors as shouting match erupts in Congress

Bondi's justice department is under pressure over its release of files related to the late convicted sex offender.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 18:35
Letartóztatta a bíróság a Bászna Gabona Zrt. vezérigazgatóját
2026. február 11. 16:32
Olcsóbb lehet a csoki a nagy pofon után
×
×
×
×