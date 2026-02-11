Már a Földközi-tengeren is terjeszkedik a Mol

A közös vállalkozásban a Repsol lesz a projekt operátora 40 százalékos részesedéssel, a Turkish Petroleum szintén 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, míg a Mol csoport 20 százalékkal.
Tavaly márciusban Líbia nemzeti olajtársasága (NOC) 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási koncessziókat, 22 kutatási területet kínálva. A O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található.
Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz.
Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: a két tapasztalt operátorral való összefogás révén a Mol készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak-Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből. A Mol számára a Líbiába való belépés többet jelent pusztán földrajzi terjeszkedésnél, ez a közös fejlesztés jelentős előrelépés lehet a források diverzifikálásában, valamint erősítheti régiónk tengertől elzárt országainak ellátásbiztonságát - fejtette ki az elnök-vezérigazgató.
Az idén január 30-án a Mol csoport és a NOC által kötött új stratégiai partnerség jelentős lépés a nemzetközi olaj- és gázipari együttműködés bővítése felé. A szándéknyilatkozat, amelyet Budapesten írt alá Hernádi Zsolt és Masoud Suleman, a Líbiai nemzeti olajtársaság elnöke, keretet teremt a két vállalat közötti intenzív együttműködéshez.
A megállapodás közös munkatervet vázol fel több kulcsfontosságú területen, beleértve a szénhidrogén-kutatást és -termelést, a technológiai és mezőfejlesztési innovációkat, a nyersolaj-ellátást és a kereskedelmet, valamit az olajipari szolgáltatások lehetőségeit Líbiában.
A partnerség révén a Mol és a NOC célja, hogy bővítsék az együttműködést és új üzleti lehetőségeket azonosítsanak, amelyek mindkét társaság nemzetközi jelenlétét és jövőbeli növekedését erősítik.