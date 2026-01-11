ARÉNA - PODCASTOK
Young couple near reception desk in hotel. Young couple comes to the hotel
Nyitókép: Jovanmandic/Getty Images

Imádják a külföldiek ezt a magyarországi térséget

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Megérkeztek a KSH 2025 novemberi adatai a hazai turisztikai szektorról.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 novemberében is jól teljesített a hazai turisztikai ágazat.A vendégek száma 7,9 százalékkal, míg a vendégéjszakák száma 5,8 százalékkal nőtt 2024 azonos hónapjához képest. A turisztikai szálláshelyeken tehát a késő őszi időszakban jelentős forgalomtöbblet realizálódott – mondta az InfoRádióban az adatok kapcsán a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője, Molnár Dániel.

Viszont ezúttal is a külföldi forgalom húzta elsősorban az ágazatot. A határon túlról érkező vendégek számát tekintve 15,3 százalékos volt a növekedés, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakákat nézve pedig 12,2 százalékos, vagyis továbbra is népszerű célország Magyarország a külföldi vendégek körében.

A belföldi vendégek számát tekintve stagnálás látható az előző év azonos időszakával összevetve, a vendégéjszakák számában kismértékű csökkenés látható. Befolyásolta az adatokat, hogy 2025 novemberében nem volt hosszú hétvége – mondta el Molnár Dániel, hozzátéve:

egy évvel korábban ugyanis november 1-je, halottak napja hosszú hétvégére esett, ez pozitívan hathatott a forgalomra.

A KSH gyorstájékoztatójából kiderül, 2025 novemberében közel 1,4 millió vendég szállt meg turisztikai szálláshelyeken. Szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 6 százalékkal, míg a vendégéjszakák száma 3,7 százalékkal nőtt.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest legjobban a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt, 7,9 százalékot. A legnagyobb, 11 százalékos csökkenést a Tokaj és Nyíregyháza térségben regisztrálták. Mindeközben a külföldi vendégek körében legjobban a Budapest környéki térségben nőtt az érkezők száma, 28 százalékkal. A Mátra-Bükk térség is jelentős, 21 százalékos növekedést könyvelhetett el.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

A Nemzetgazdasági Minisztérium is reagált a friss KSH-adatokra. Úgy fogalmaztak, novemberben is „kirobbanó formát” mutatott a hazai turizmus, hozzátéve, hogy a vendégek összesen 3 millió vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken.

×