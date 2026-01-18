ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest látképe alkonyatkor: Duna, hidak, esti fények.
Nyitókép: Pixabay

Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni

Infostart / InfoRádió - Domanits András
ELŐZMÉNYEK

Bécset és Budapest más környékbeli konkurensét nagyobb számban keresik fel azok a gazdagabb turisták, akik kikapcsolódásuk során megvásárolnak olyan termékeket, amelyeket egy átlagos turista nem tud vagy nem akar kifizetni – mondta az InfoRádióban a turisztikai szakújságíró, aki szerint Budapestnek az osztrák főváros lehet a követendő példa. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke pedig arról számolt be, hogy hazánk tavaly duplaannyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek.

A minőség javulása az idegenfogalomban nem elsősorban a szálláshelyekre vonatkozik, inkább a szolgáltatások minőségére és változatosságára – véli Kiss Róbert Richard. A turisztikai szakújságíró az InfoRádióban emlékeztetett: korábban a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ra érjék el a 20 milliós vendégszámot a hazai szálláshelyek, de ezt az elvárást már 2025-re teljesítették. Ezt a magyar idegenforgalom óriási sikerének nevezte. Mint fogalmazott, a vendégéjszakák számát és a bevételek növekedését megnézve, nem véletlenül vált a magyar nemzetgazdaság húzóágazatává az idegenforgalom.

Kiss Róbert Richard szerint a hazai szálláshelyek szolgáltatásainak minősége most sem rossz, mivel nagyon szegmentált a kínálata a magyar idegenforgalomnak. A nyaralók sok-sok helyen kempingezhetnek a Balaton partján, míg azok, akiknek magasabb igényei vannak, választhatnak az ötcsillagos superior minősítésű szállodák közül. Egy ilyen besorolású szállodát adtak át tavaly májusban Hévízen, továbbá Balatonfüreden, a fővárosban és az ország más pontjain is vannak ilyen hotelek. Az InfoRádió Világszám című műsorának szerkesztő-műsorvezetője szerint

„az épített örökség és a luxus kínálata Budapesten nagyon jól párosult a szállodákban”, így azt nem lehet mondani, hogy bármi probléma lenne a minőséggel.

Kiss Róbert Richard Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnökét idézte, aki kiemelte, hogy Bécset és Budapest más környékbeli konkurensét nagyobb számban keresik fel azok a turisták, akik „bőven tudnak költeni”, mert nagyon sok pénzük van arra, hogy amikor pihennek, nyaralnak vagy telelnek, akkor megvásároljanak olyan termékeket, amelyeket egy átlagos turista nem tud vagy nem akar kifizetni. A turisztikai szakújságíró úgy véli, ha Budapest is nagyobb számban részesülne ebből a vendégkörből, akkor még több bevétele lenne a magyar turizmusnak, illetve az áfabevételeken és az egyéb adóbevételeken keresztül a nemzetgazdaságnak is.

Azt gondolja, a turistáknak ezen körét kellene még inkább megcélozni, mert nem a minőséggel van probléma, hanem inkább a kínálatot kellene bővíteni. Példaként megemlítette a bécsi Kärntner Strassét és a Graben körút környékét, ahol minőségi, nagyon látogatott üzletek vannak, amelyek jelentős bevételre tesznek szert, főleg a kiemelt időszakokban. Kiss Róbert Richard szerint

ez lehet a következő szint, ahová akár Budapest is eljuthatna, mert így a turisták által elköltött pénz még több lenne a magyar fővárosban, mint jelenleg.

A szakújságíró a 3 és 4 csillagos hazai szállodákra áttérve azt mondta, ezek azok a szálláshelyek, amelyekkel „nem tudunk hibázni”, ha szállást keresünk nyaralásra. Ugyanez igaz az üzemeltetőkre és a tulajdonosokra is, akiknek nagyon megéri 3 vagy 4 csillagos szállodát nyitni Budapesten, a Balatonnál vagy az ország más frekventált helyein.

Nagyon fontos és ösztönző kezdeményezésnek tartja a Kisfaludy Programot, amely révén a Balaton környékén számos szálloda megújult, a szolgáltatások sokat javultak. Korábban egyáltalán nem volt általánosnak mondható, hogy 3-4 csillagos, légkondicionált hotelek „hemzsegnek” a Balaton partján. Kiss Róbert Richard elmondta: nagyon sokat javult a balatoni kínálat, de rendkívül népszerűek a nyaralók és a turisták körében más fürdőhelyek is, így például Sárvár, Hajdúszoboszló, Hévíz, Eger vagy Debrecen környéke is. A 3-4 csillagos szállodák „felfelé húzzák” az egész szektort, de mellettük az apartmanok és a panziók szerepe is fontos, mert „idegenforgalmi lendületet tudnak adni olyan helyeknek is, ahol nincs 3 vagy 4 csillagos szálloda”.

Guller Zoltán: 2025-ben az előző évi rekordját is megdöntötte a magyar turizmus

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke sajtótájékoztatón értékelte a magyar turizmus tavalyi eredményeit. Kiemelkedő teljesítménynek nevezte, hogy hazánk tízmilliós országként duplaannyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek. Guller Zoltán közölte: a magyar turizmus az uniós átlag két és félszeresével nőtt a vendégszámot tekintve, Ausztriát több mint kétszeresen, Horvátországot több mint ötszörösen, Csehországot pedig több mint kétszeresen szárnyalta túl.

„Az a tény, hogy a magyar turizmus tavalyi teljesítménye az Európai Unióban a vendégszám növekedését tekintve a 7. helyre volt elég, valamennyiünket büszkeséggel tud eltölteni”

– fogalmazott, és jelezte: a ferihegyi repülőtér elérte a 19 milliós utasszámot, ami az elmúlt 75 év legjobb eredménye.

A 2025-ös évben a vendégek számán belül nagyjából fele-fele volt a belföldiek és külföldiek aránya. Budapesten a vendégek számának növekedése több mint 13 százalékos volt: több mint 7 millió külföldi és több mint egymillió magyar érkezett az előzetes adatok szerint. Országosan a vendégéjszakák számában is jelentős növekedést mértek: 48,92 millióra nőtt az előző évi 46,65 után.

A vidéki Magyarország is jól teljesített, több mint 12 millió vendéget köszöntöttek, 9 millió belföldi, és csaknem 3,5 millió külföldi érkezett a turisztikai térségekbe 2025-ben.

A Balatonra Guler Zoltán tájékoztatása szerint tavaly 3,4 millió vendég érkezett, több mint 2,5 millió belföldi és közel 830 ezer külföldi, a balatoni szálláshelyek nagyjából 218 milliárd forint árbevételt értek el. A teljes vidéki vendégforgalom bő 20 százalékát a balatoni szálláhelyek adták.

A legfontosabb küldő piacok között kiemelkedett a német, 13 százalékos növekedéssel, míg Budapestre a legtöbben az Egyesült Királyságból érkeztek tavaly.

Az MTÜ elnöke közölte: a vidéki turizmusban 9 millió hazai turista érkezett tavaly, ami 2,5 százalékos növekedés, a vendégéjszakák száma alapján Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Balatonfüred és Bük volt a legforgalmasabb város.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni

budapest

balaton

idegenforgalom

szálloda

minőség

guller zoltán

szálláshelyek

kiss róbert richard

szolgáltatások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni

Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni
Bécset és Budapest más környékbeli konkurensét nagyobb számban keresik fel azok a gazdagabb turisták, akik kikapcsolódásuk során megvásárolnak olyan termékeket, amelyeket egy átlagos turista nem tud vagy nem akar kifizetni – mondta az InfoRádióban a turisztikai szakújságíró, aki szerint Budapestnek az osztrák főváros lehet a követendő példa. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke pedig arról számolt be, hogy hazánk tavaly duplaannyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek.
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeállt Európa friss fejlettségi térképe - hol állunk?

Összeállt Európa friss fejlettségi térképe - hol állunk?

A magyar gazdaság az egy főre jutó GDP-je alapján az ötödik legkevésbé fejlett ország az unióban - derül ki a közelmúltban frissített 2024-es statisztikából. Az utóbbi években a lengyel, a román és horvát gazdaság került elénk. A hazai lakosság fogyasztása az utolsó előtti, megelőzve a letteket, holtversenyben Bulgáriával. A hazai árszint az uniós árszint 70%-át közelíti, az élelmiszereknél szinte teljes az árkonvergencia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni

Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni

A boltokban már árulják a tavaszi növényeket, miközben kint fagy van. Hazai kertész szakemberek elmondják, miért kockázatos most vásárolni, és mire figyeljünk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU ambassadors to hold emergency talks after Trump threatens tariffs over Greenland

EU ambassadors to hold emergency talks after Trump threatens tariffs over Greenland

European leaders criticise the tariff threat as "unacceptable", as Trump escalates his plan for the US to acquire Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 08:35
Egy afrikai ország is veszélyezteti a magyar epret
2026. január 16. 21:25
Grönland inkább Izland, mint Amerikai Virgin-szigetek
×
×
×
×