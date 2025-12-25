ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök
Nyitókép: Getty Images

Amiért keletre megy a magyarországi külföldi tőke

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

46 százalékkal nőtt a közvetlentőke-befektetések állománya 2023-ról 2024-re Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében – erről beszélt Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

A külföldi tőkeállomány a legtöbb vármegyében nőtt 2024-ben, a növekedés átlagosan 11 százalékot ért el a 2023-as értékekhez képest. Vármegyei megoszlásban kiemelkedik Pest vármegye, a keleti országrész vármegyéiben is fokozatosan növekszik a külföldi befektetők száma és a beruházások aránya is ugyanakkor – mondta el Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

Érthető módon van némi asszimmetrikussága a tőke megoszlásának vármegyei értelemben

– fogalmazott az elemző.

2024-ben a Pest vármegyébe érkező FDI (Foreign Direct Investment, külföldi működőtőke-befektetés) állománya 4780 milliárd forintot tett ki, ez az országos érték több, mint 10 százalékát adja. Hozzátette, mindeközben minden vármegyében, öt kivételével, növekedés volt tapasztalható 2024 során az érkező tőkeállomány tekintetében.

2023-hoz képest 2024-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 46 százalékkal több volt a befektetésállomány mértéke. Itt a területfejlesztési célzott programok voltak azok, amelyek egyre több külföldi befektetőt kezdtek el vonzani – magyarázta Szigethy-Ambrus Nikoletta.

Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány
Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

Ez hosszú távon a vármegye gazdaságára, a munkahelyteremtésre is nagyon kedvezően hat – emelte ki az elemző.

A 2024-es rangsorban a második helyen Komárom-Esztergom vármegye helyezkedik el, majd pedig Hajdú-Bihar, és Borsod-Abaúj-Zemplén következik. Komárom-Esztergom vármegyében a járműipar mellett az elmúlt években az elektromobilitással kapcsolatos üzletágak, így az akkumulátorgyártás vonzott jelentős mennyiségű befektetést – olvasható az Oeconomus a témában megjelent elemzésében.

Hajdú-Bihar vármegyében az idén átadott BMW-gyár volt az egyik legkiemelkedőbb beruházás az utóbbi években. Ez nemcsak méreteiben, illetve a technológiai innovációkban, de az alkalmazottak számában is megmutatkozik – teszik hozzá.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2015 és 2024 között több mint négyszeresére nőtt a külföldi közvetlentőke-állomány értéke

– emeli ki az elemzés.

Tíz évvel ezelőtt 503,2 milliárd forint volt ennek értéke, 2024-ben pedig már 2195 milliárd forint. Hozzáteszik, az új beruházások között megtalálhatóak brit, kínai, német és osztrák hátterűek is.

A közvetlentőke-befektetési állomány növekvése már hosszú évek óta megfigyelhető, az elmúlt másfél évtized gazdaságpolitikai intézkedéseinek köszönhetően vonzó befektetési környezet van itthon. Kiemelik, a társasági adó alacsony szintje mellett a stabil pénzügyi és banki háttér, a belpolitikai nyugalom és a kedvező földrajzi elhelyezkedés is ösztönzőleg hat a külföldről érkező befektetésekre.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Gazdaság

fdi

szigethy-ambrus nikoletta

szabolcs-szatmár-bereg vármegye

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

