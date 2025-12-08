ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő Mária
New York, 2012. január 6.A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő New York-i irodájáról készült kép 2011. december 8-án. A Fitch Ratings 2012. január 6-án megvonta a befektetési ajánlású államadós-osztályzatot Magyarországtól. A besorolás az eddigi BBB mínuszról BB pluszra változott. A múlt év végén a Moodys Investors Service és a Standard & Poors is ebbe az osztályzati sávba sorolta át Magyarországot. (MTI/EPA/Justin Lane)
Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane

Fekete pont a Fitch Ratingstől – Elemző: ettől még nem változik meg a magyar gazdaság megítélése

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Stabilról negatívra rontotta Magyarország adósosztályzatának kilátását pénteken késő este a Fitch Ratings. A hitelminősítő elsősorban a hazai költségvetés helyzetéről nyilatkozott kritikusan, a negatív kilátás pedig a leminősítését kockázatát vetíti előre – mondta az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.

Noha nem az adósbesorolást, csak annak kilátását rontotta le a Fitch Ratings hitelminősítő intézet pénteken Magyarország esetében, vagyis a BBB besorolás változatlan maradt, és ez volt az utolsó hitelminősítői vizsgálat, azért ez a döntés így is meglepte a Portfolio InfoRádiónak nyilatkozó elemzőjét, Beke Károlyt; arra számított inkább, hogy kitartanak majd a stabil kilátás mellett, különösen a jövő évi parlamenti választások miatti kockázatokat mérlegelve, tehát azt lehetett gondolni, hogy inkább kivárás jellemzi majd a hitelminősítőt, ehhez képest a negatív kilátás egy lehetséges leminősítés kockázatát vetíti előre.

Ilyen esetekben, mint folytatta, két éven belül kell a hitelminősítőnek döntenie arról, hogy

  • visszajavítja a kilátást stabilra, vagy pedig
  • leminősíti az adott országot, az esetek kétharmadásában ez utóbbi szokott történni, vagyis előrevetül egy további negatív lépés.

Ezzel a mostani döntéssel tehát mindhárom nagy hitelminősítőnél, tehát a Fitch mellett a Standard and Poor'snál és a Moody'snál is negatív a magyar adósosztályzat kilátása, igaz, a S&P-nél már most egy fokozattal lejjebb van Magyarország, BBB mínusznál, „ott gyakorlatilag egy lépésre vagyunk a befektetésre nem ajánlott kategóriától”.

Összességében azért Beke Károly azt gondolja, hogy a mostani minősítés nem fogja alapjaiban megváltoztatni a magyar gazdasággal kapcsolatos vélekedést vagy a befektetők gondolkodását, de az mindenképpen üzenetértékű, hogy

a Fitch is elsősorban a költségvetési helyzetre hívta fel a figyelmet elemzésében,

illetve a költségvetés lazulásával indokolta a kilátás rontását.

„Ők arra számítanak, hogy az idei 5 százalék után 2026-ban a GDP 5,6 százaléka lehet a költségvetési hiány, és még 2027-ben is 5 százalék lesz, tehát tartósan magasabb költségvetési hiányra lehet készülni, részben emiatt emelkedhet a következő években a GDP-arányos adósságráta is, 2027 végére a 74,6 százalékra a tavalyi 73,5 százalékról” – mutatott rá Beke Károly, vagyis megtörhet az adósságráta csökkenésének eddigi minimális, de azért csökkenő trendje.

A Fitch közléséből az elemző még azt is kiemelte, hogy a büdzsé folyamatos felülvizsgálata és módosítása rontja a gazdaságpolitika kiszámíthatóságát is, inkább azt látnák szívesen, hogy hiteles és fenntartható hiánycélt fogalmazzon meg a kormányzat, ne pedig a következő évben változtasson, toldozgasson-foldozgasson.

Igazán komoly hatása szerinte a minősítésnek akkor lenne a magyar gazdaságra nézve, ha egy vagy akár több nagy hitelminősítőnél is átkerülnénk a befektetésre nem ajánlott, „bóvli” kategóriába, de erre legkorábban 2026-ban kerülhetne sor.

A piacok reakciói:

  • a forint hétfő kora reggel még erősödni probált, de délelőttre gyengülni kezdett, mégsem jelentősen
  • részvénypiacok: „nem az ország hitelminősítése fogja elsősorban befolyásolni az árfolyamokat, sokkal inkább a magyar blue chipek teljesítménye.
KAPCSOLÓDÓ HANG

Fekete pont a Fitch Ratingstől – Elemző: ettől még nem változik meg a magyar gazdaság megítélése

hitelminősítés

fitch ratings

kilátás

beke károly

adósosztályzat

