2025. november 29. szombat Taksony
részvény tőzsde befektetés
Nyitókép: Kmatta/Getty Images

A Moody’s ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását

Infostart / MTI

A Moody’s hitelminősítő a Standard and Poor’s-hoz és a Fitch Ratingshez hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A közlemény szerint a magyar gazdaság biztos alapokon áll: a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. Több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A kormány a háborús ellenszélben is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a magyar családokat és vállalkozásokat.

Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják - írta a tárca. Az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában - euróban, dollárban és kínai renminbiben - is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra.

Az NGM szerint az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. A politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra, a képzett munkaerő, valamint a hazánkba érkező FDI kiemelkedően magas jövedelmezősége továbbra is vonzóvá teszik Magyarországot. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány - a negatív külső gazdasági környezet ellenére is -minden szükséges forrást előteremt az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: a fix 3 százalékos Otthon Start Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 14. havi nyugdíj vagy a Demján Sándor Program. A kormány mindezt a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg.

A közlemény szerint a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza. A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését. A kormány azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, elindította az 1+1 Program második ütemét, valamint megvalósítja a 150 új gyár programot.

2025. november 29. 12:08
