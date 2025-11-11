ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.02
usd:
333.05
bux:
107437.8
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Flags of the USA and Hungary against the background of the blue sky
Nyitókép: Getty Images/iStockphoto

HIPA: idén új csúcsot dönthetnek az amerikai befektetések Magyarországon

Infostart / MTI

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség azt közölte, hogy ezen a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről számolhat be.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, a közleményben kiemelte: Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban, Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt.

Magyarország teljes és határozatlan időre szóló mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására és feloldották a még fennmaradó amerikai szankciókat a Paks II. beruházással összefüggésben, továbbá a most induló energetikai együttműködés részeként

Magyarország cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól - idézte fel a magyar-amerikai találkozó eredményeit.

Idén eddig kilenc amerikai beruházást jelentett be a HIPA, amelyek jelentős része a legújabb technológiákhoz kapcsolódik és a legmagasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását eredményezi, így kiterjednek az űrtechnológiára, a telekommunikációra a védelmi iparra és a mesterséges intelligenciára - tájékoztattak.

Jelenleg 1400 amerikai cég működik Magyarországon, ezzel az Egyesült Államok Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője. A 2014 és 2025 első fél éve közötti időszakban a HIPA támogatásával 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben - hívták fel a figyelmet.

A közlemény szerint Washingtonban Joó István az ABBVIE, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott tárgyalásokat. Megjegyezték: előrehaladott tárgyalások folynak egy újabb amerikai cég magyarországi beruházásáról, amelynek eredményéről várhatóan ezen a héten beszámolnak.

Kezdőlap    Gazdaság    HIPA: idén új csúcsot dönthetnek az amerikai befektetések Magyarországon

külföldi tőke

nemzeti befektetési Ügynökség

hipa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában

Nőtt a kötelező biztosítás átlagdíja – Holló Bence az Arénában

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások átlagos díjai némileg emelkednek, mert a szervizköltségek is emelkednek, és a károk mértéke is nő - erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A műanyagkrízis megoldható - De hogyan?

A műanyagkrízis megoldható - De hogyan?

Az életmódunk fenntarthatatlanságának megszüntetése irányába a műanyagkrízis megoldásán keresztül vezet az út, mert a műanyagok túlhasználata az egész ökológiai túllövést, amiben élünk, önmagában szimbolizálja, ráadásul a megoldás több együttes előnnyel is kecsegtet. A kérdések kérdése egyszerű és mégis bonyolult: Hogyan? Az akut problémát megoldani hivatott nemzetközi egyeztetések elakadásából jól látszik, hogy a politika még nem tudja a választ és a megoldás elúszni látszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években

Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években

Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 09:20
Megvan a világ legértékesebb vállalata, 13 éve nem tudják letaszítani a trónról
2025. november 11. 09:07
Több mint harminc éve nem történt olyan az inflációval, mint most a világgazdaságban
×
×
×
×