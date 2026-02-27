Csillagászati parádéval búcsúzik a február

Szombaton este egyetlen rövid időablakban fél tucat bolygó feszül végig az égen: a Merkúr, a Vénusz és a Szaturnusz alacsonyan nyugaton, a Jupiter pedig magasan délkelet felé ragyog, miközben az Uránusz és a Neptunusz optikai eszközökkel vadászható – írja a Star Walk híradása nyomán a Szeretlek Magyarország.

Február 28-án, szombaton várható a jelenség csúcspontja, és napnyugta után egy órával várhatók a legjobb körülmények a megfigyeléshez.

A lap hozzáteszi, az Egyesült Királyságban élőknek érdemesebb lesz március 1-én figyelniük.

A nyugati horizont felé nézve a Merkúr, a Vénusz és a Szaturnusz hármasa bukkan fel. Velük egy vonalban, de jóval magasabban, a délkeleti égen ragyog a Jupiter, amelyhez feltűnően közel lesz a majdnem telihold. A halványabb Uránusz délnyugaton, a Plejádok csillaghalmaz közelében található, a Neptunusz pedig a Szaturnusz mellett, tőle mindössze egyfoknyi távolságra helyezkedik el. A szakértők szerint nem érdemes mind a hat bolygót hajszolni.

A sikeres észleléshez tiszta, fák vagy épületek által nem takart nyugati horizontra van szükség. A megfigyelést érdemes azonnal szürkületkor elkezdeni, mivel a bolygók közül a Merkúr és a Vénusz nyugszik le a leggyorsabban.

A csillagászok figyelmeztetnek, hogy a Merkúr nagyon alacsonyan lesz, és „pillanatok alatt” a horizont alá bukik napnyugta után.

Míg a Jupiter, a Vénusz, a Szaturnusz és jó körülmények között a Merkúr is szabad szemmel látható, az Uránuszhoz legalább egy látcső, a Neptunuszhoz pedig távcső szükséges.

A jelenséget gyakran bolygóparádénak nevezik, ami valójában egy látóirányból adódó hatás: a bolygók a Földről nézve látszanak egy vonalban az ekliptika mentén, nem pedig a világűrben állnak egyenes sorba.

Azért különleges az esemény, mert több fényes, szabad szemmel látható bolygó is egyszerre lesz megfigyelhető egy kényelmes, nem túl késő esti időpontban. Az este előrehaladtával a Merkúr és a Vénusz tűnik el elsőként, őket a Szaturnusz és a Neptunusz követi, míg a legtovább Jupiter lesz látható.