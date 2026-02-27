ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.96
usd:
318.82
bux:
126534.75
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Digitális illusztráció a Naprendszerről.
Nyitókép: Pexels

Csillagászati parádéval búcsúzik a február

Infostart

Nem sokszor fordul elő, hogy a Naprendszer több fényes, szabad szemmel is látható bolygója egy kényelmes, kora esti órában egyszerre lesz megfigyelhető, látszólag közel egymáshoz.

Szombaton este egyetlen rövid időablakban fél tucat bolygó feszül végig az égen: a Merkúr, a Vénusz és a Szaturnusz alacsonyan nyugaton, a Jupiter pedig magasan délkelet felé ragyog, miközben az Uránusz és a Neptunusz optikai eszközökkel vadászható – írja a Star Walk híradása nyomán a Szeretlek Magyarország.

Február 28-án, szombaton várható a jelenség csúcspontja, és napnyugta után egy órával várhatók a legjobb körülmények a megfigyeléshez.

A lap hozzáteszi, az Egyesült Királyságban élőknek érdemesebb lesz március 1-én figyelniük.

A nyugati horizont felé nézve a Merkúr, a Vénusz és a Szaturnusz hármasa bukkan fel. Velük egy vonalban, de jóval magasabban, a délkeleti égen ragyog a Jupiter, amelyhez feltűnően közel lesz a majdnem telihold. A halványabb Uránusz délnyugaton, a Plejádok csillaghalmaz közelében található, a Neptunusz pedig a Szaturnusz mellett, tőle mindössze egyfoknyi távolságra helyezkedik el. A szakértők szerint nem érdemes mind a hat bolygót hajszolni.

A sikeres észleléshez tiszta, fák vagy épületek által nem takart nyugati horizontra van szükség. A megfigyelést érdemes azonnal szürkületkor elkezdeni, mivel a bolygók közül a Merkúr és a Vénusz nyugszik le a leggyorsabban.

A csillagászok figyelmeztetnek, hogy a Merkúr nagyon alacsonyan lesz, és „pillanatok alatt” a horizont alá bukik napnyugta után.

Míg a Jupiter, a Vénusz, a Szaturnusz és jó körülmények között a Merkúr is szabad szemmel látható, az Uránuszhoz legalább egy látcső, a Neptunuszhoz pedig távcső szükséges.

A jelenséget gyakran bolygóparádénak nevezik, ami valójában egy látóirányból adódó hatás: a bolygók a Földről nézve látszanak egy vonalban az ekliptika mentén, nem pedig a világűrben állnak egyenes sorba.

Azért különleges az esemény, mert több fényes, szabad szemmel látható bolygó is egyszerre lesz megfigyelhető egy kényelmes, nem túl késő esti időpontban. Az este előrehaladtával a Merkúr és a Vénusz tűnik el elsőként, őket a Szaturnusz és a Neptunusz követi, míg a legtovább Jupiter lesz látható.

Kezdőlap    Tudomány    Csillagászati parádéval búcsúzik a február

csillagászat

hold

asztrológia

február

együttállás

bolygók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összepakoltak az amerikaiak a Közel-Keleten – célzott csapásokra még készek maradnak

Összepakoltak az amerikaiak a Közel-Keleten – célzott csapásokra még készek maradnak

Washington már csak távolról, biztonsági garanciákkal kívánja formálni Szíria jövőjét, miután a közel-keleti ország új vezetése együttműködőnek bizonyul – mondta az InfoRádióban Wagner Péter. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője szerint arról nincs szó, hogy az USA nem figyel a jövőben a térségre, ha az Iszlám Állam újraszerveződne, vagy ha iráni fegyveres csoportok fenyegetnék az amerikai erőket Irakban, az amerikaiak továbbra is készek lehetnek különleges műveletekre.
Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

Robert Fico nem akar Ukrajnában találkozni Zelenenszkij elnökkel

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy ő és Orbán Viktor miniszterelnök szakértői küldöttséget akar küldeni a Barátság kőolajvezeték állapotának megvizsgálására – jelentette a TASR szlovák állami hírügynökség a kormányfő Facebook-bejegyezését ismertetve.
 

Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva

Az ukrán elnök tudni véli, mikorra lesz béke – Robert Ficot meghívta Kijevbe

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Reagált az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatára

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Volt lengyel kormányfő: felháborító Brüsszel hozzáállása a Barátság vezeték ügyében

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.02. hétfő, 18:00
Hortay Olivér
közgazdász, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletág vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra. A várakozások szerint mindkét ország 5 ezer főt küldhet Kelet-Európába ám ez Londonnak komoly kihívást jelenthet. A misszió szigorú feltétele, hogy a harcok során a felek valamilyen fegyverszünetet kössenek egymással. Svéd katonák semlegesítettek egy orosz drónt a francia Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozó közelében a malmöi kikötőben. A pilóta nélküli eszközt elektronikus hadviselési rendszerekkel iktatták ki - tudósított a Militarnyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelmeztet a hatóság: erre kell figyelned, ha el szeretnéd kerülni az ételmérgezést

Figyelmeztet a hatóság: erre kell figyelned, ha el szeretnéd kerülni az ételmérgezést

A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump 'not thrilled' with Iran after latest talks on nuclear programme

Trump 'not thrilled' with Iran after latest talks on nuclear programme

President Trump said he was not happy with Iran's stance, but had not yet decided whether to attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 11:45
Nagy Lajos király dénárja is előkerült egy szigligeti ásatáson
2026. február 26. 14:28
Kiderült, ki miatt kellett sürgősen evakuálni a Nemzetközi Űrállomás személyzetét
×
×