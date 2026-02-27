Tragikus körülmények között halt meg a Drót színésze

A lánya erősítette meg a hírt, hogy Bobby J. Brown 62 éves korában elhunyt. Az elismert színész, akit a legtöbben az HBO népszerű sorozatából, a Drótból ismerhettek, tragikus körülmények közt vesztette életét február 24-én, kedden egy pajtatűzben – írja a Mirror híradása nyomán a borsonline.hu.

A Marylandi Orvosszakértői Hivatal azt közölte, a halál oka diffúz hősérülés és füstmérgezés volt, a halál módját pedig balesetnek nyilvánították.

A tűz akkor keletkezhetett, amikor a színész bement a melléképületbe, hogy beindítson egy járművet. Pár pillanattal később azt kiabálta rokonának, hogy gyorsan hozzon egy tűzoltó készüléket, ami mire a családtagok odaértek, az épület már lángolt.

Bobby J. Brown 1998-ban debütált színészként: ekkor Terry szerepét alakította a Gyilkos utcák című sorozat hatodik évadában. A sztár leginkább a 2002-ben induló a Drót című drámában nyújtott kiemelkedő alakításáról vált híressé, de emellett számos más produkcióban is nyomot hagyott maga után: többek közt a Pecker, a Miénk a város és az Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztály című sorozatokban. A színész egyébként korábban ökölvívással foglalkozott, mielőtt a New York-i Amerikai Drámaművészeti Akadémián tanult volna, rendezőként pedig számos dokumentumfilm is kapcsolódik a nevéhez.