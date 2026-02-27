„Teszek rá, kié Grönland!” – nekirontott a dán miniszterelnöknek a republikánus szenátor

„Ki nem sz*rja le, kié Grönland?” – szegezte a kérdést Lindsey Graham republikánus szenátor Mette Frideriksen dán miniszterelnöknek egy zárt ajtók mögött tartott találkozón a február közepi müncheni biztonsági konferencián – írja a Politico híradása nyomán a hvg.hu.

A hírügynökség úgy tudja, a szenátor több alkalommal is „kis hölgyként” utalt a dán kormányfőre. Lindsey Graham kirohanása nagy felháborodást keltett, és többen el is hagyták a tárgyalótermet. Így tett Elissa Slotkin demkorata szenátor is, aki a napokban levélben kért bocsánatot Frideriksentől a történtekért.

„Ezúton szeretnék bocsánatot kérni az amerikai szenátorok delegációjában betöltött szerepemért, és kifejezni határozott egyet nem értésemet az önnel való találkozón elhangzott megjegyzésekkel” – írta Elissa Slotkin, hozzátéve, hogy a delegáció viselkedése nem tükrözi az ő véleményét a két állam szövetségéről.

A levél nyilvánosságra kerülését követően a Politico megkereste Lindsey Graham republikánus szenátort, aki azt válaszolta: „Ismétlem, lesz*rom, hogy kié Grönland.” Hozzátette, számára az a legfontosabb, hogy Donald Trump elnök meg akarja erősíteni a sziget védelmét, de az európai és a grönlandi vezetők „nem veszik figyelembe a nagy képet”.

A szenátor megjegyzései jól mutatják, hogy továbbra is erős nézeteltérések vannak Washington és Koppenhága között Grönland kérdésében. Még azután is, hogy Donald Trump a múlt hónap végén visszavonta a szigetre vonatkozó területi igényét – teszik hozzá.