ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.53
usd:
318.91
bux:
126859.33
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Győri Enikő: a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület a kormány lelkiismerete

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Harminc éve, 1996. február 25-én alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, amely sok más program mellett 1999 óta szervezi Orbán Viktor évértékelő beszédeit. A szervezet elnöke 2023 óta Győri Enikő európai parlamenti képviselő, aki az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy az egyesület a kormány lelkiismerete.

2026. február 25-én volt 30 éve, hogy megalakult a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, amely 1996-ban kilenc tagegyesület és 131 alapító tag összefogásából. Az alapító atyákat, Mádl Ferencet, Granasztói Györgyöt, Martonyi Jánost, Kulin Ferencet, Szabad Györgyöt az vezérelte, hogy összefogják, összehangolják a polgári erőket egy szellemi háttér kialakítására, amiből aztán majd ki tud nőni egy polgári kormányzati alternatíva – idézte fel az InfoRádió Aréna című műsorában Győri Enikő, a szervezet jelenlegi elnöke.

Azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a polgár szó, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök szavait idézte.

„Ő azt mondja, hogy polgárnak lenni egyrészt jelenti, hogy az ember a tulajdona által vagy más források, például a szakismerete révén anyagi oldalról nézve a szabadság állapotába kerül. Tehát független, cselekvőképes, felelősséget érez nemcsak önmagáért, hanem a közösségéért és a nagyobb közösségéért, a nemzetéért is, és ezért tenni is hajlandó. Az államtól nem azt várja el, hogy gondoskodjon róla, hajlandó saját magáról gondoskodni. Szolidáris a gyengébbekkel, és azért dolgozik, hogy nekik is jobb legyen. Jogkövető és egy hagyományos szilárd erkölcsi és jogi értékrendet követ. És az alávetettségnek semmilyen formáját nem fogadja el. Ezek Mádl Ferenc szavai. Szerintem minden egyes eleme nagyon fontos, és leír egy magatartást, egy gondolkodásmódot, számomra és az egyesület számára is egy zsinórmértéket” – fogalmazott a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Úgy értékelt, hogy egy kicsit a kormány lelkiismeretének is kell lenniük, mert a polgár fenti fogalmát alapul véve teret kell adni az értelmes, jobbító szándékú vitáknak, az ő céljuk is ez.

Idézte Balog Zoltán, a második- és a harmadik Orbán-kormányban miniszterként dolgozó református püspök szavait, aki szerint nem a kormánynak van egyesülete, hanem az egyesületnek van kormánya. Ezt kemény megfogalmazásnak tartja, de meglátása szerint jól bemutatja az egyesület hozzáállását, amely a polgári kormányzást szeretné segíteni, ezen értékek megvalósítását és az azok szerinti kormányzást. A szervezet hozzáállása inkább egyfajta óvó attitűd, aggodalom által vezérelt jobbító szándékokkal.

„Nálunk elég komoly viták vannak, azokat nem mindig hozzuk feltétlenül a nyilvánosságra, mert azt tudjuk, hogy a mai kommunikációs politizálásban abból mi lesz. A legutóbbi elnökségi, tanácsadó testületi ülésen azt a szerepet fogalmazták meg a velünk együtt gondolkodók és tenni akarók, hogy erősíteni kell a hálózatosodást, illetve azt, hogy a döntéshozók és a polgári konzervatív értelmiség között jobb legyen az eszmecsere” – fogalmazta meg Győri Enikő. Fontosnak nevezte, hogy a szellemi holdudvar javaslatokat tehet, de ne akarjon dönteni, mert az a politika, az az elszámoltatható, szabad választásokon megmérettetendő politika feladata, és az már utána az ő felelőssége, hogy abból mit valósít meg, de ennek egy jó együttműködésnek kell lennie, és nyitott fülekre van szükség. Mert a szervezet elmondhatja a véleményét, az hallgattassék is meg, de a felelősség a döntéshozóké, mert ők mérettetnek meg választásokon.

„Az értelmiség ne akarjon döntéshozói szerepben tetszelegni, de a döntéshozók pedig, ha már van egy szellemi hátterük, akkor azt hallgassák meg nyitott fülekkel” – hangsúlyozta, megjegyezve, hogy a meghallgatás tekintetében lehetne javítani a helyzeten.

Mindazonáltal úgy látja, hogy

30 év múlva is lesz polgári egyesület, bízik benne, hogy ezek az értékek örökérvényűek,

nemcsak a ma emberének, hanem a mindenkori embernek is fontosak – igaz, hogy a mostani közélet távol van a polgári erényektől és értéktől. Szerinte azonban Magyarország fennmaradásához is fontos, hogy ezek az értékek érvényre jussanak, ezért nagyon bízik benne, hogy nemcsak 30 év, hanem még több áll az egyesület előtt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Győri Enikő: a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület a kormány lelkiismerete

aréna

magyar polgári együttműködés egyesület

győri anikó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

Robert Fico megszólalt: beszéltek Orbán Viktorral és Volodimir Zelenszkijjel telefonon

A szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte Robert Fico az X-en.
 

Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Volt lengyel kormányfő: felháborító Brüsszel hozzáállása a Barátság vezeték ügyében

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így menekülhetnek meg a pusztuló városrészek a közpénzek elapadása után

Így menekülhetnek meg a pusztuló városrészek a közpénzek elapadása után

A Boston Consulting Group friss elemzése szerint a városok világszerte egyre inkább elfordulnak a hagyományos, önkormányzati irányítású városrehabilitációs modelltől. Helyette olyan inkluzívabb megoldásokat keresnek, amelyek aktívan bevonják a magánszektort és a helyi közösségeket. Az átalakulás hátterében a szűkülő önkormányzati költségvetések és a fenntarthatósági célkitűzések növekvő nyomása áll - írta a Boston Consulting Group.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leépítésbe kezdett a Tesco: brutális, hogy mennyi embert fog érinteni

Leépítésbe kezdett a Tesco: brutális, hogy mennyi embert fog érinteni

A döntés elsősorban a működési struktúra átalakításához, valamint az üzleti folyamatok racionalizálásához kapcsolódik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

The latest attacks by Pakistan follow months of clashes between the two countries. despite agreeing to a fragile ceasefire in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 17:09
Brutális kadmiumszintet mértek két online vásárolt bizsuban
2026. február 27. 16:14
Győr fölött engedte ki a kerozint egy Boeing 777, kényszerleszállásra készült
×
×