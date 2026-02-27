ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 27. péntek
Befűtenek a német kormánynak a tekintélyes gazdasági szakértők

A hét elején vált ismertté a konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló kormánykoalíció tervezete a fűtési rendszer reformjáról. Ennek lényege, hogy jelentős mértékben enyhítenének a szóban forgó rendszerek cseréjekor a lakástulajdonosokkal szemben korábban támasztott követelményeken.

A szóban forgó követelmények még a mostanit megelőző Scholz-kormány idejéből származnak, annak élharcosa az akkori gazdasági miniszter, egyben alkancellár Robert Habeck volt A zöldpárti politikus kezdeményezésére írták elő, hogy a hőellátás legalább 65 százalékát megújuló energiaforrások biztosítsák.

A tíz hónapja regnáló, a CDU/CSU-ból és az SPD-ből álló koalíció parlamenti frakciói ugyanakkor a napokban olyan, úgynevezett épületenergetikai törvénytervezettel álltak elő, amely a lakástulajdonosok korábban meghatározott fűtési kötelezettségeit mérsékelnék.

Ennek lényege, hogy hatályon kívül helyeznék a "legalább 65 százalékos" kvótát, azaz továbbra támaszkodhatnának a fosszilis fűtőanyagokra , azaz a gáz- és olajfűtések továbbra is beszerelhetők lesznek. Ehhez ugyanakkor hosszú távú támogatás nyújtanak.

A koalíciós tervezetet pénteken közzétett nyilatkozatában bírálta a mindenkori kormány mellett működő, tekintélyes gazdasági szakértőkből álló, úgynevezett "bölcsek tanácsa". A testület elnöke, Monika Schnitzer a Funke médiacsopotnak adott interjújában mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy a tervek rossz irányban haladnak.

Schnitzer szerint a beígért támogatások ellenére valójában kár éri azokat a lakástulajdonosokat, akik ragaszkodnak a régi építési technológiához.

Utalt arra is, hogy a tervezett könnyítés valójában bizonytalanságokhoz vezet. Egyáltalán nem jósolható meg, hogy a jövőben versenyképes áron lesznek-e klímabarát üzemanyagok.

Értékelése szerint emelett az európai kibocsátás-kereskedelem jelentős mértékben megdrágítja a fosszilis fűtést. Mindez ahhoz vezethet, hogy a gáz- és olajfűtési rendszerek hosszú távon "költségcsapdává" válhatnak.

A bizonytalanság csökkenthető lenne azáltal, hogy a klímabarát technológiákra való átállás "megbízhatóan" olcsóbb lenne, mérsékelnék a bürokratikus akadályokat" – fogalmazott Schnitzer.

Az említett koalíciós program a 65 százalék "ejtése" mellett a jövőre vonatkozóan utal arra is, hogy hosszabb távon "zöldgáz kvótát" terveznek az éghajlatvédelem kompenzálására. Eszerint az olaj- és gázfűtési rendszereket egyre nagyobb arányban kell üzemeltetni olyan üzemanyagokkal, mint a biometán és a szintetikus üzemanyag.

A tervezet hangadói hírek szerint Katherine Reiche gazdasági miniszter és Jens Spahn, a CDU/CSU parlamenti csoportjának vezetője.

