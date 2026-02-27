Az Arsenal lehet a legboldogabb a BL-sorsolás után

A Paris Saint-Germain és a Chelsea a klubvilágbajnokság tavaly júliusi döntője után ismét találkozik. Akkor simán nyertek a londoni Kékek, most mindenképpen nehezebb dolguk lesz. Amelyik csapat versenyben marad ebből a párharcból, a Liverpoolt vagy a Galatasarayt kapja.

Utóbbi két gárda találkozott a ligaszakaszban is, szeptember 30-án, nagy meglepetést keltett akkor, hogy a törökök a sokkal esélyesebbnek vélt angol bajnok ellen 1–0-ra nyertek. Sallai Roland együttese különösen hazai pályán veszélyes, a mostani BL-idényben az Ajax elleni amszterdami 3–tól eltekintve mindegyik idegenbeli meccsét elveszítette. Isztambulban viszont legyőzte a Bodö/Glimtet is!

A Real Madrid és a Manchester City az elmúlt években rendszeresen találkozik, többször is igaz volt: amelyik továbbjut a párharcból, megnyeri a sorozatot. Egyébként ez az első olyan párosítás, amelyik öt (!) egymást követő évben mindig összejön az egyenes kieséses szakaszban. Az eddigi kimenetel kiegyenlített, sok múlhat azon, hogy március közepén Kylian Mbappé bevethető lesz-e.

5 - Manchester City vs Real Madrid will be the first fixture in UEFA Champions League history to be played in the knockout stages in five consecutive seasons. Familiar. pic.twitter.com/0fcDsMRP6z — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2026

Real Madrid and Manchester City are inseparable in the Champions League ?



They meet again in the Round of 16. Who’s going to unbalance the record ? pic.twitter.com/eL6xqfDeCX — LiveScore (@livescore) February 27, 2026

Ismét német ellenfelet kapott az Atalanta, amely szerdán Bergamóban elbúcsúztatta a Borussia Dortmundot, s amely a ligaszakaszban 3–0-ra nyerni tudott Frankfurtban, az Eintracht ellen. Most minden korábbinál nehezebb ellenfelet kapott: a Bayern Münchent. Itt is lehet tudni: a párharc továbbjutója a Real Madrid és a Manchester City közül kap majd ellenfelet.

A fentiekből az következik, hogy a PSG, a Chelsea, a Liverpool, a Real Madrid, a Manchester City és a Bayern München közül csak egy juthat el a budapesti döntőbe. Erősebb a felső ág, mint az alsó, ahonnan a Barcelona és az Arsenal képvisel a fentiekkel hasonló játékerőt.

A katalánok a Newcastle Uniteddel találkoznak majd a nyolc közé jutásért. Játszottak már ősszel is a Szarkákkal, szeptember 18-án 2–1-re nyertek a St. James’ Parkban, mind a két góljukat az angol Marcus Rashford szerezte. Ha március közepén is sikerrel vívják meg a csatájukat, vagy angol ellenfelet kapnak ismét (Tottenham) vagy spanyolt (Atlético Madrid). Utóbbi azért is lenne pikáns, mert Diego Simeone alakulata a Király-kupa elődöntőjében 4–0-ra megverte a Barcelonát a Metropolitanóban, a visszavágót jövő héten, március 3-án rendezik.

Az Atlético és a Spurs közül talán a spanyolok az erősebbek. Fura azt emlegetni, hogy financiális szempontból fontosabb lehet valami a BL-szereplésnél, de Tottenhamnek még arra is kell ügyelnie, nehogy kipottyanjon a Premier League-ből.

A 2026-ban eddig minden tétmérkőzését megnyerő Bodö/Glimtnek szerencséje volt, nagyon nem mindegy, hogy újra megkapta volna a Manchester Cityt vagy a lisszaboni Sportinggal játszik. Idén három erősebb csapatot is megvert már a BL-ben a Sportingnál: a Manchester Cityt, az Atlético Madridot és az Internazionalét.

A párharc győztese német vagy angol ellenfelet kap. A Bayer Leverkusen eddig ötből négyszer továbbjutott angol ellenféllel szemben, de azért nehéz lenne azt állítani, hogy esélyesebb lenne az Arsenalnál. Az elemzők, a fogadóirodák és a mesterséges intelligencia adatalapú jövendölése a BL mostani idényében még százszázalékos, a Premier League-et vezető londoni Ágyúsokat tartja a mostani sorozat legnagyobb favoritjának.