ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.34
usd:
318.91
bux:
127025.92
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Konyhakés egy fából készült asztalon.
Nyitókép: Getty Images/Indigo-stock

A szomszédok többször jelentették, de a végén megölte a feleségét

Infostart

Többszörösen minősülő emberölés bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt jogerősen 18 év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki több késszúrással megölte feleségét – döntött a táblabíróság.

Az ítélőtábla – egyetértve a fellebbviteli főügyészség indítványával – helybenhagyta az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát – közölte a a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

A bíróság kizárta a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A hajléktalanszállón élő vádlott 2017-ben ismerkedett meg a sértettel, akivel összeházasodtak. A férfi ezután ittas állapotban rendszeresen kiabált a sértettel, előfordult, hogy a mozgásában korlátozott nőt bántalmazta is, aki elmenekült a lakásból, az éjszakát a ház folyosóján töltötte.

A nő nem mert segítséget kérni, de

a szomszédok, akik hallották a veszekedéseket, több helyen is bejelentést tettek.

A polgármesteri hivatal levélben szólította fel a vádlottat, hogy fejezze be a lakók nyugalmát zavaró viselkedést, különben a bérleti jogviszonyát felmondják.

Emiatt a házastársak 2023. május 18-án este ismét veszekedtek. A nő közölte a vádlottal, hogy rendőrségi ügy is folyamatban van. A férfi erre egy 16 centiméter pengehosszúságú késsel kétszer mellkason szúrta a nőt, aki a helyszínen meghalt.

A vádlott másnap reggel a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon feladta magát.

A Győri Ítélőtábla döntésének indoklása szerint a családon belüli erőszakos bűncselekmények gyakoriak, ezért nem enyhítette a kiszabott büntetést.

Kezdőlap    Belföld    A szomszédok többször jelentették, de a végén megölte a feleségét

gyilkosság

ítélet

győr

ügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

A téma a Barátság kőolajvezeték helyzete volt, a telefonpartnerek megállapodásra is jutottak a további lépésekkel kapcsolatban.
 

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság vezeték és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Leszek Miller: felháborító, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Brüsszel nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcsra ért a Richter!

Történelmi csúcsra ért a Richter!

Péntek reggel Ázsiában főként pozitív hangulatú kereskedést láthattunk, de Európában is óvatos emelkedés körvonalazódik. Jól teljesít a magyar piac is, a gyorsjelentés után 12 000 forint fölé emelkedett, ezzel pedig új történelmi csúcsot ért el a Richter. Eközben Amerikában továbbra is a negatív hangulat dominálhat, érdekes lesz megfigyelni, hogy tovább fokozódik-e a nyomás a technológiai szektoron, miután az Nvidia vártnál erősebb számai sem voltak elegendőek ahhoz, hogy megtámasszák a piacot. Eközben gazdasági események szempontjából is van mire figyelni. Többek között Franciaországból, Németországból és az Egyesült Államokból is friss inflációs számokat várunk, idehaza pedig a KSH zárja a hetet a januári foglalkoztatottsági, munkanélküliségi, valamint az ipari termelői árakkal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő trend a magyar szállásfoglalásoknál: ezek a legjobb helyek, ha nyaralni tervezel

Meglepő trend a magyar szállásfoglalásoknál: ezek a legjobb helyek, ha nyaralni tervezel

A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint 2026 tavaszán Budapest, Hajdúszoboszló és Eger lehetnek a legnépszerűbb belföldi úti célok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

The latest attacks by Pakistan follow months of clashes between the two countries. despite agreeing to a fragile ceasefire in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 13:22
Leadta országos listáját a Mi Hazánk, minden egyéni körzetben indulnak az országgyűlési választásokon
2026. február 27. 11:56
Elaludt a sofőr, a balesetben meghalt egy utasa az M5-ösön
×
×