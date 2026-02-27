A szomszédok többször jelentették, de a végén megölte a feleségét

Az ítélőtábla – egyetértve a fellebbviteli főügyészség indítványával – helybenhagyta az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát – közölte a a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

A bíróság kizárta a férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A hajléktalanszállón élő vádlott 2017-ben ismerkedett meg a sértettel, akivel összeházasodtak. A férfi ezután ittas állapotban rendszeresen kiabált a sértettel, előfordult, hogy a mozgásában korlátozott nőt bántalmazta is, aki elmenekült a lakásból, az éjszakát a ház folyosóján töltötte.

A nő nem mert segítséget kérni, de

a szomszédok, akik hallották a veszekedéseket, több helyen is bejelentést tettek.

A polgármesteri hivatal levélben szólította fel a vádlottat, hogy fejezze be a lakók nyugalmát zavaró viselkedést, különben a bérleti jogviszonyát felmondják.

Emiatt a házastársak 2023. május 18-án este ismét veszekedtek. A nő közölte a vádlottal, hogy rendőrségi ügy is folyamatban van. A férfi erre egy 16 centiméter pengehosszúságú késsel kétszer mellkason szúrta a nőt, aki a helyszínen meghalt.

A vádlott másnap reggel a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon feladta magát.

A Győri Ítélőtábla döntésének indoklása szerint a családon belüli erőszakos bűncselekmények gyakoriak, ezért nem enyhítette a kiszabott büntetést.