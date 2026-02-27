ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 27. péntek
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. május 3-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Infostart

A nyugatiak nem ismerik az ukránokat, elhiszik, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mond arról, hogy nem állt helyre a Barátság kőolajvezeték, erre javasolta a kormányfő, hogy induljon tényfeltáró misszió Ukrajnába, ez az a pont, amikor a nyugatiak elkezdtek kijózanodni. Minden reggel úgy indul a napja, hogy átnézi a titkosszolgálati jelentéseket, erről is beszélt.

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor.

Mint ismert, Ukrajna még mindig nem indította újra a Barátság vezetéken a kőolajszállítást, de válasz sem érkezett még Orbán Viktor levelére, amelyet Ukrajnába írt.

„Amikor ennek az interjúnak vége lesz, konzultálok Szlovákia miniszterelnökkel a következő válaszlépésekről” – rögzítette. Szerinte „megtámadtak bennünket, olajblokád alá vettek, a gazdaságunkat vették célba”. Ha nincs olaj, gazdasági káosz lesz, 1000 forint lesz a benzinár – a Mol jelentést készített erről.

Ilyenkor „védintézkedéseket kell tenni”, ilyen volt a dízelstop, de a kárpátaljai magyarok miatt az áramstoptól egyelőre tartózkodik a magyar kormány, de a pénzügyi támogatás leállítása és a hitelügyi vétó él, és a 20. szankciós csomagot sem támogatja Magyarország – foglalta össze.

Orbán Viktor kijelentette: a nyugatiak nem ismerik az ukránokat, elhiszik, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mond, erre javasolta, hogy induljon tényfeltáró misszió, ez az a pont, amikor a nyugatiak elkezdtek kijózanodni. Ez az a pont, amikor – mivel „az ukránok mindenre képesek” –, amikor az „állami terrorizmus” veszélye miatt védeni kell az energiainfrastruktúrát; az „állami terrorizmus” bizonyítéka az Északi áramlat vezeték ukrán felrobbantása.

Ezen kívül a kormányfőnek konkrét bizonyítéka van arra, hogy az ukránok finanszírozzák a Tisza Pártot, amit azért meg tud érteni, és sajnálja is az ukránokat, mégsem engedi, hogy Magyarországot belesodorják abba a háborúba, amihez minden eddiginél közelebb van; a csehek „tónusváltása is megkezdődött”.

A horvátországi vezetékes energiaforrással összefüggésben rögzítette: „a horvátok a barátaink", minden vita mellett arra kell törekedni, hogy a horvát-magyar történelmi barátság fennmaradjon.

„A horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Azt várjuk el tőlük, hogy ha kiköt a tanker Horvátországban, a csővezetéken keresztül feljön az olaj Magyarországra. Ez nem lehetőség, hanem kötelesség”

– fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: a vezetékkel kapcsolatban él a javaslat, hogy legyen fővezeték ez a vezeték, azért kell egy fő meg egy kiegészítő, hogy ha az egyikkel baj van, ott legyen a másik; ez ellentétben áll a Tisza Párt Shellből ideejtőernyőztetett energiaemberének törekvésével, hogy az egyik vezetéket vágjuk el.

Minden reggel úgy indul a napja, hogy átnézi a titkosszolgálati jelentéseket, ebben szerepelnek gazdasági adatok is, mindennel együtt 20 dollárral olcsóbb az orosz olaj, mint a nyugati, ez okozza az árkülönbséget, de mindezzel a Mol folyamatosan foglalkozik, aki az iparágnak megkérdőjelezhetetlen szereplője.

Szerinte a háborús veszélyhelyzetnek a következő okai vannak:

  1. az amerikaiak kiszállnak a háborúból
  2. a finanszírozásából is
  3. az európai vezetők be akarnak menni Ukrajnába, az Európai Parlament "multinacionális biztosító erővel" akar részt venni a háborúban, a háborút a frontvonalon akarják megnyerni
  4. az ukránok be akarnak jönni az unióba, ezzel létrejön a jogalap, hogy az EU is bemenjen Ukrajnába.

„A magyar nemzetnek arra kell mozgósítani az erejét, hogy kívül tartsa az országot a háborún” – nyomatékosította; a sisakban rendben kell lennie az embernek, a szívének a helyén kell lennie – fejtegette.

De hozzátette azt is: mindenkinek a magánügye, hogy kinek hisz és mit hisz el, de csak a jelenlegi magyar kormány mondja azt, hogy nem adjuk az ország pénzét Ukrajnának. „Hogy lehetne nemet mondani az ukránoknak, ha ők finanszíroznak téged?” – vetette fel korábbi, Tisza Párttal kapcsolatos megjegyzéséhez visszatérve.

Gazdaság

Hogy a magyar gazdaság bírni fogja-e a mostani tempót, arról azt mondta, nyugaton elbocsátások vannak, itt teljes foglalkoztatottság, az elmúlt egy évben Lengyelországban megszűnt 200 ezer munkahely, a cseheknél 161 ezer, Németországban 129 ezer. „Egyes iparágak megszűnése fenyeget, az energiaárak 3-4-szerese, mint Kínában, olcsóbban tudnak gyártani, olcsóbban tudják adni, kiszorítják az európai termékeket az európai piacról" – fejtegette.

Magyarország szerinte viszont időben átállt elektromos autók gyártására, és ha az akkugyárakat nem csinálták volna meg, a hagyományos autógyárak bezárását is végig kellett volna nézni; eközben toboroz a kecskeméti Mercedes-gyár 3000 új embert.

Nyomatékosította, az itt keletkező extraprofitot oda kell adni a családoknak, bent tartani a gazdaságban, és csak annyit visszaengedni, amennyi további beruházásokhoz szükséges. Nem szabad engedni szerinte, hogy Ersték meg Shellek bekerüljenek a kormányba.

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket
A nyugatiak nem ismerik az ukránokat, elhiszik, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mond arról, hogy nem állt helyre a Barátság kőolajvezeték, mondta a kormányfő, aki erre javasolta, hogy induljon tényfeltáró misszió Ukrajnába – és ez az a pont, amikor a nyugatiak elkezdtek kijózanodni, fogalmazott Orbán Viktor. Minden reggel úgy indul a napja, hogy átnézi a titkosszolgálati jelentéseket, erről is beszélt a Kossuth Rádióban péntek reggel a miniszterelnök, aki szerint ezerforintos benzinár jöhet, ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték.
 

