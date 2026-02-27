ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 27. péntek
Egy fekete, vezeték nélküli fejhallgató.
Nyitókép: Unsplash

Mérgező anyagokat találtak ezekben a népszerű fejhallgatókban – Magyarország is érintett

Infostart

Egy átfogó, több országot felölelő EU-s vizsgálat során derült ki, hogy az összes megvizsgált fejhallgató tartalmazott valamilyen, az egészségre káros vegyületet.

Az elektronikai eszközök gyártása során alkalmazott alapanyagok biztonsági kockázatai az utóbbi években egyre több nemzetközi vizsgálat fókuszába kerültek. A közép-európai fogyasztóvédelmi szervezetek szoros együttműködésben ellenőrzik a piacon megjelenő termékek összetételét, hogy kiszűrjék a szervezetünkre potenciálisan ártalmas összetevőket – írja a Femina.

A ToxFree Life for All nevű EU-s projekt keretében elvégzett friss kutatás során Ausztria, Csehország, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország kereskedelmi forgalmából összesen 81 különböző fejhallgatót vizsgáltak meg. Az eredmények alapján

mindegyik tesztelt eszközben találtak toxikus vegyületeket, többek között biszfenolokat, ftalátokat és egészségkárosító hatású égésgátló anyagokat is.

Karolina Brabcová, az Arnika vegyianyag-szakértő munkatársa arra figyelmeztet, hogy a használat közben keletkező testhő és izzadtság jelentősen felgyorsítja ezen anyagok bőrön keresztüli felszívódását. A mérések során a biszfenolok koncentrációja egyes esetekben elérte a 351 mg/kg-ot, ami harmincötszöröse az Európai Vegyianyag-ügynökség által javasolt biztonsági határértéknek, súlyos aggályokat vetve fel a hormonrendszer hosszú távú épségével kapcsolatban.

Gulyás Emese, a Tudatos Vásárlók Egyesületének fenntartható fogyasztási specialistája hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szabályozás lassú és elavult a sérülékeny fogyasztók védelméhez. Úgy véli, a problémát tetézi a „sajnálatos helyettesítés” gyakorlata, amikor

a betiltott toxinokat hasonlóan káros, de még nem korlátozott vegyületekkel váltják ki, különösen az uniós felügyelet peremén működő online piacterekről, például a kínai webáruházakról érkező áruk esetében.

Pár ismert termék a teljes listáról:

  • Apple: az AirPods Max (2024) és az AirPods Pro 2 esetében a puha műanyag részekben biszfenolokat, klórozott paraffinokat és ftalátokat, a kemény műanyagokban pedig égésgátlókat mutattak ki.
  • Sony: a csúcskategóriás WH-1000XM5 (over-ear) és a WF-1000XM5 (in-ear) modellek is tartalmazzák a teljes "vegyi koktélt" (biszfenolok, paraffinok, ftalátok).
  • Samsung: a Galaxy Buds3 Pro fülhallgató puha és kemény műanyag részei is érintettek.
  • Bose: a QuietComfort Headphones és a QuietComfort Ultra Earbuds szintén tartalmazza ezeket a vegyületeket a puha és kemény részeiben egyaránt.
  • JBL: a népszerű Tune 720BT, a Tour Pro 3 és a gyerekeknek szánt JR310BT is pozitív lett a teszteken.
  • Gyerekmodellek: Skullcandy Grom Kids, Philips TAK4206, Disney Jégvarázs (Smyths Toys), Paw Patrol (Oceania Trading), sőt még a Pepco saját márkás fejhallgatója is érintett.
  • Gamer fejhallgatók: a Razer Kraken V3, a HyperX Cloud III és a SteelSeries Arctis Nova 5 esetében mindhárom vizsgált komponens (puha rész, kemény váz, kábel) tartalmazott káros anyagokat.

A vizsgálat arra is rávilágított, hogy milyen rendszerszintű hiányosságokkal küzd az EU-s szabályozás, ezért a szakmai szervezetek azonnali, csoportalapú tiltást követelnek a teljes vegyianyag-osztályokra a darabonkénti korlátozás helyett. Csak a hormonrendszert károsító anyagok teljes körű kitiltása garantálhatja a biztonságos körforgásos gazdaságot, ahol a jövőben az újrahasznosított alapanyagokat már nem mérgezik meg a múltból visszamaradt veszélyes vegyületek – írják.

Mérgező anyagokat találtak ezekben a népszerű fejhallgatókban – Magyarország is érintett

vizsgálat

népszerűség

mérgező anyag

termékbiztonság

fejhallgató

