Aki most nem vált, sok pénzt bukhat

A Netrisk arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbiakhoz képest idén más lehet a márciusi lakásbiztosítási kampány. Az elsőlakás-vásárlók számára elérhető, államilag támogatott lakáshitelek élénkülést hoztak a lakóingatlanok piacára, másrészt az utóbbi évek lakásdrágulása miatt jóval nagyobb az érintett lakásállomány összértéke.

A közleményben ismertették: Magyarországon több mint 4,6 millió lakóingatlant tartanak nyilván, ennek 87 százaléka lakott a legutóbbi népszámlálási adatok alapján. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, múlt év második negyedévére vonatkozó elemzése szerint egy lakás átlagos ára már 35,5 millió forint, így a lakóingatlan-állomány összértéke átlépte a 140 ezer milliárd forintot.

Budapesten egy átlagos társasházi lakás éves lakásbiztosítási védelme a Netrisk adatai szerint jelenleg 26 ezer forint, ami éves szinten 2,5 százalékos emelkedést jelent. Egy átlagos vidéki családi ház esetében ugyanez az összeg 46 ezer forint, ez csaknem 4 százalékos emelkedés éves szinten.

Az újrakötésnél azonban nemcsak az árra, hanem a szolgáltatásokra is érdemes figyelni

– emelték ki.

A modern szerződések már olyan kiegészítő fedezeteket is tartalmaznak, amelyek korábban nem voltak elérhetőek, ilyen a napelemek, hőszivattyúk védelme, vagy az elektromos autók töltőberendezéseire vonatkozó biztosítás. A leggyakoribb káresemények, mint a vihar, a beázás vagy a csőtörés mellett a 24 órás gyorsszerviz (asszisztencia) is az egyik legnépszerűbb elem lett – ismertette közleményében a biztosításközvetítő.

A Netrisk felidézte, hogy 2024 óta már évente már kétszer – a biztosítási évfordulókor és minden év márciusában – lehet biztosítást váltani. Ha kedvezőbb megoldást talál valaki, akkor indoklás nélkül, költségmentesen felmondhatja meglévő szerződését. A kampány iránti érdeklődést mutatja, hogy a Netrisk felületén márciusi időszakban a kalkulációk száma 6-7-szeresére nőtt az elmúlt években.