A 4iG Csoport történetének legerősebb pénzügyi évét zárta 2025-ben

A 4iG Csoport korrigált adózott eredménye több mint hatszorosára 35,96 milliárd forintra nőtt, ami a vállalat működésének jelentős javulását és az átalakulás eredményességét tükrözi – közölte a cégcsoport. A részvényesi értékteremtés kiemelkedő volt: a 4iG részvényárfolyama 2025-ben 351 százalékkal emelkedett, a társaság piaci kapitalizációja meghaladta az 1 247 milliárd forintot.

A 4iG Csoport közleménye szerint a cégcsoport 2025-ben történetének legerősebb pénzügyi teljesítményét érte el, miközben az elmúlt években végrehajtott stratégiai átalakulása új növekedési lehetőségeket nyitott meg a távközlési, digitális infrastruktúra, valamint az űr- és védelmi ipari területeken. A rekord pénzügyi eredmények és a jelentős stratégiai lépések egyaránt alátámasztják a vállalat hosszú távú értékteremtési képességét.

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele 2025-ben 733,88 milliárd forintot ért el, ami 6,8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az EBITDA 275 milliárd forintra emelkedett, ami 19,0 százalékos bővülés, az EBITDA-marzs pedig 37 százalékot tett ki.

Az EBIT (kamatok és adófizetés előtti eredmény) több mint duplájára, 86,27 milliárd forintra emelkedett, míg az adózott eredmény 21,23 milliárd forintot tett ki. Az egyszeri tételektől, a vételár-allokációs hatástól és nem realizált árfolyamhatásoktól megtisztított adózott eredmény 35,96 milliárd forintra nőtt, amely több mint hatszorosa az előző évinek. A növekedés részben már a vállalat átalakulásának is köszönhető, amely már érzékelhető pénzügyi eredményeket hoz, és az alaptevékenységek egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a nyereséghez.

A pénzügyi és stratégiai eredmények jelentős részvényesi értékteremtést eredményeztek.

A 4iG részvényárfolyama 2025 során 351 százalékkal emelkedett, így a társaság piaci kapitalizációja az év végére meghaladta az 1247 milliárd forintot.

Ez a növekedés a stabil működési teljesítmény, az infrastruktúra-alapú üzleti modell megerősödése, valamint az új, nagy növekedési potenciállal rendelkező iparágba – űr- és védelmi ipar – történő belépés eredménye.

A cégcsoport 2025-ben meghatározó lépéseket tett a távközlési és digitális infrastruktúra tevékenységek kialakítása érdekében. A kereskedelmi szolgáltatások és az infrastruktúra külön szervezetbe rendezésével hatékonyabb működés és új bevételi, monetizációs lehetőségek nyíltak meg. A digitális infrastruktúra divízió létrehozása tovább erősítette a vállalat szerepét a nagy kapacitású adatkapcsolati és adatközponti szolgáltatások piacán, amelyek a jövőben stabil és hosszú távon kiszámítható bevételeket biztosíthatnak.

Az űr- és védelmi ipari üzletág a cégcsoport egyik legfontosabb növekedési területévé vált.

A 4iG Csoport célja, hogy nemzetközi technológiai partnerségekre és hazai ipari kapacitásokra építve Magyarországon és Közép-Európában egy integrált, exportképes védelmi ipari ökoszisztémát hozzon létre, amely képes fejlett katonai rendszerek fejlesztésére, gyártására és integrációjára, miközben erősíti a magyar ipari szuverenitást és a térség védelmi képességeit.

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. az elmúlt időszakban több jelentős nemzetközi együttműködést alakított ki vezető globális vállalatokkal, köztük a Lockheed Martinnal, a Northrop Grummannal, a Nurol Makinával. Ezek a partnerségek kiterjednek az űripari technológiák, műholdas rendszerek, védelmi ipari fejlesztések és kapcsolódó infrastruktúrák területére is. Az űr- és védelmi ipari holdingvállalat 100 millió dolláros tőkeemelést hajt végre a Kapu Tibort is az űrbe juttató Axiom Space-szel, e tranzakció fontos lépés a világ első űrbéli adatközpontjának megvalósítása felé. A tulajdonszerzés a hazai űripar egyik jelentős mérföldkövét jelenti és történelmi lépés a magyar-amerikai technológiai és gazdasági kapcsolatokban is.

A cégcsoport emellett stratégiai akvizíciókkal is erősítette pozícióját, többek között a Rába Nyrt. megszerzésével (2026. január 5. zárult a tranzakció), a Czechoslovak Grouppal (CSG) és a TATRA-val

kialakított előzetes együttműködésekkel és kereskedelmi megállapodásokkal, az N7 Holdinggal kötött akvizíciós megállapodással, valamint további védelmi ipari vállalatokkal és technológiai partnerekkel kialakított együttműködésekkel. Ezek a lépések hozzájárulnak ahhoz, hogy a 4iG a hazai és nemzetközi űr- és védelmi ipari piac meghatározó szereplőjévé váljon.

Az informatikai és rendszerintegrációs üzletág szintén tovább bővülhet a már lezárt és folyamatban lévő célzott akvizíciók révén (MOM-LEHEL, Mobil Adat Kft., FaceKom), amelyek erősítik a cégcsoport képességeit a digitális infrastruktúra, az IoT alapú megoldások és az információbiztonság területén.

A 4iG 2025-ben megerősítette pénzügyi stabilitását és finanszírozási alapjait, ami biztos hátteret teremt a további beruházásokhoz és növekedési lehetőségek kihasználásához. A vállalatcsoport infrastruktúra-alapú működése, diverzifikált tevékenysége és nemzetközi partnerségei erős alapot biztosítanak a hosszú távú növekedéshez és a részvényesi érték további növeléséhez.