Kék színű kőolajvezetékek futnak egy olajmező közelében.
Nyitókép: Getty Images/onurdongel

Szakértő: Horvátország arra játszik, hogy a Barátság ellehetetlenül, így Magyarország ki lesz szolgáltatva

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A horvátok azért nem engedik át az orosz olajat, mert azt akarják, hogy Magyarország és Szlovákia váljon kiszolgáltatottá az ő vezetéküknek, az Adriának – mondta az InfoRádióban a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Hortay Olivér szerint az ukránok nem fogják beengedni az Orbán Viktor által bejelentett magyar-szlovák vizsgálóbizottságot.

Magyarországnak és Szlovákiának évente 12-14 millió tonna olaj behozatalára van szüksége. Az Adria vezeték névleges maximum kapacitása normál üzem mellett 10 millió tonna évente, de korábban még ennyit sem hoztak fel rajta soha, mivel egy kiegészítő vezetékről van szó; korábban évente mindössze néhány millió tonnát szállítottak Magyarország és Szlovákia felé.

Most indulnak azok a kapacitástesztek, amelyek próbálják feltérképezni, hogy mire képes az Adria vezeték.

A horvátok azt állítják, hogy a névleges kapacitást meg tudnák növelni abban az esetben, ha különböző adalékanyagokat adnának az olajhoz, és a szivattyúkat csúcsra járatnák. De Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint ezzel együtt belátható, hogy Magyarország és Szlovákia szempontjából az, hogy a kettő helyett egy olyan vezetékre lennének teljes egészében utalva, amely erősen kérdéses, hogy egyáltalán képes-e, alkalmas-e arra, hogy az olajigényeit fedezze, nagy felelőtlenség lenne.

Tisztázta azt is, hogy Horvátországnak – mint ahogy Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban fogalmazott – kötelessége-e az orosz olajat Magyarország felé átengedni.

„Horvátország nem tagadhatja meg a jelenlegi jogszabályok alapján az orosz olaj szállítását Magyarország felé. Az Európai Unió részéről az olajbeszerzéseket a 6. szankciós csomag korlátozza, ebben szerepel, hogy tengeren keresztül az Európai Unióba nem érkezhet orosz olaj, illetve olajtermék, de ez alól mentesülnek a vezetékes beszerzések, így a Barátság vezeték is, és szerepel egy olyan kitétel ebben a szankciós csomagban, hogy amennyiben a vezetékes beszerzései az érintett országnak ellehetetlenülnek, az alternatív tengeri beszerzési csatornát lehetővé kell tenni számukra és azt, hogy azon keresztül orosz olajhoz juthassanak” – fogalmazott.

Világos, hogy Magyarország jelenleg nem tud olajat vásárolni a Barátság vezetéken keresztül, a finomítói optimális működéshez mégis szüksége van orosz nyersolajra továbbra is, a horvátoknak tehát kötelességük átengedni az orosz nyersolajat.

Horvátország szerinte azért tart ellen, mert arra próbálja meg rávenni Magyarországot, befolyásolni az eseményeket, hogy a Barátság vezeték lehetőleg tartósan ellehetetlenüljön vagy leálljon,

mert ebben a helyzetben, ebben az esetben Magyarország és Szlovákia teljesen kiszolgáltatottá válna az Adria vezetéknek és a vezetéken keresztül történő beszerzéseknek, ami azt eredményezné, hogy a horvát fél akkora szállítási költséget kérhetne el a tranzitért, „amekkorát csak nem szégyell”.

„Ráadásul az elmúlt egy-másfél hétben a horvát sajtóban már viszonylag nyíltan írtak arról is, hogy ezt a lehetőséget nemcsak az Adria vezeték helyzetbe hozására lehetne kihasználni, hanem arra is, hogy

a Mol helyi eszközeit kicsavarják a vállalat kezéből.

Tehát a horvátok egyértelműen eszközként használják ezt a mostani helyzetet a saját gazdasági pozíciójuk javítására, csakhogy ezt teljesen jogszerűtlenül teszik” – mondta még.

Ami bonyolítja Hortay Olivér szerint a helyzetet, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság, amelynek rendet kellene raknia a versenyjogi szabályok révén egy ilyen kérdéses szituációban, egyelőre hallgat vagy még inkább asszisztál az eseményekhez.

Közben Magyarország és Szlovákia miniszterelnöke közösen azt találta ki, hogy küldenek egy vizsgálóbizottságot Ukrajnába ellenőrizendő, a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos ukrán kormányzati állítások valóságtartalmát. Erről a szakértő azt mondta, a magyar és a szlovák fél szándéka az alighanem az, hogy „kiugrassza a nyulat a bokorból”.

„Az elmúlt hetekben már több különböző irányból is próbálkoztak azzal különböző szereplők, hogy vizsgálókat küldjenek Ukrajnába. Legutóbb az EU külügyi tanácsülésén a luxemburgi képviselő vetette föl a nagy vita közepette, hogy

ha ennyire nem világos a helyzet, akkor miért nem küld az Európai Unió független vizsgálókat Ukrajnába,

és akkor ők egyértelműen eldönthetnék, hogy mi a helyzet, meddig lehet megjavítani azokat a problémákat, amire az ukránok időről időre utalnak, de az ukránok ezt is visszautasították. Én azt várom, hogy a magyar-szlovák vizsgálóbizottságot is vissza fogják utasítani” – jövendölt.

Hortay Olivér szerint azzal, hogy egy ilyen bizottság létrejön, és a magyarok és a szlovákok nyilvánosan felkérik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy engedje, hogy megnézzék az infrastruktúrát, ezzel egy olyan helyzetbe kerül az ukrán elnök, hogy

  • vagy visszautasítja a bizottságot, és akkor világossá válik, hogy nem igaz, amit mond a vezeték rossz állapotáról,
  • vagy beengedi a vizsgálóbizottságot, és akkor az ellenőrök maguk tudnak meggyőződni arról, hogy a vezeték alkalmas a szállításokra.

