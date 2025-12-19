ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint in a magnifying glass a business background
Nyitókép: johan10/Getty Images

Adócsökkentés, infláció, lakáshitel – ez volt a magyar gazdaság 2025-ben

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A gazdasági növekedés elmaradt az év elején tervezettől, de számos élénkítő programot indított el az idén a kormány, és jelentős adócsökkentésekről is döntött. Az ősszel tarolt az Otthon Start Program, és jön a 14. havi nyugdíj is. Ilyen volt 2025 a magyar gazdaságban.

2025 januárjában Orbán Viktor miniszterelnök egy, a Facebook-oldalára feltöltött zenés videóban beszélt arról, hogy idén be fog indulni Magyarországon a növekedés, és repülőrajtot vesz a magyar gazdaság. Mindezt a 2024 őszén elfogadott költségvetésre alapozva jelentette ki a kormányfő.

Eközben januárban 5 és fél százalék lett a fogyasztói árindex, és minden várakozást alulmúlt 2025 januárjában infláció alakulása.

Februárban olyan adatok még az előző évről, amelyek jelezték, árnyék vetülhet az év elején beharangozott optimizmusra. A KSH által közölt 2024-es decemberi részletes ipari adat szerint ugyanis egy év alatt több mint 50 százalékkal esett vissza a hazai iparpolitikában erősen támogatott akkumulátorgyártás.

Márciusban a KSH közölte, hogy az elemzői várakozásokat meghaladta a februári inflációs adat: 5,6 százalék lett a fogyasztó árindex, az élelmiszerek ára pedig egy év alatt több mit 7 százalékkal nőtt.

Március 8-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megtartotta szokásos gazdasági évnyitó rendezvényét, ahol a miniszterelnök is beszélt. Orbán Viktor azt mondta: az amerikai vámháborún Magyarország is veszíteni fog, de már készül egy olyan együttműködés az Egyesült Államokkal, amely segítséget jelenthet a magyar gazdaságnak. A kormányfő arra is kitért, hogy a több száz milliárd eurós német beruházási csomag rövid távon előnyös lesz a magyar gazdaságnak. Azt is hangsúlyozta: a magyar gazdaságpolitika alapjai nem változtak, a kormány továbbra is az adócsökkentés kormánya.

A gazdasági évnyitón már jegybankelnökként felszólaló Varga Mihály azt mondta: a jelenlegi gazdasági körülmények között a Magyar Nemzeti Banknak az árstabilitás elérésére és fenntartására kell koncentrálnia. Az első nagy inflációs hullámon ugyanis túl van Magyarország, de ha nem vigyázunk, akkor a lappangó infláció újra pusztítóvá tud válni – fogalmazott a hivatalát 2025 március 4-én elfoglaló MNB-elnök.

Április végén a nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy nyár végéig biztosan marad az árrésstop és új termékek is bekerülnek ebbe a körbe. Az árrésstop szabályozás nélkül körülbelül másfél százalékponttal lenne magasabb a fogyasztói árindex az MNB számításai szerint.

Július végén a kormány arra kényszerült, hogy a korábbi korrekciót követően ismét lefelé módosítsa a növekedési várakozásokat.

A kormány még év elején számos, a hazai kis és középvállalkozásokat támogató programot hirdetett meg. Köztük a Demján Sándor Programot, vagy a 150 gyár programot.

Döntöttek arról, hogy 2025 július elsejétől teljes egészében mentesül a személyi jövedelemadó alól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási és az örökbefogadói díj. A kabinet 3 százalékra csökkentette a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteleinek kamatait, 2025. október 1-jén életbe lépett a háromgyermekes anyák adómentessége, novemberben pedig elfogadták az őszi adócsomagot, amely számos könnyítést tartalmaz a hazai vállalkozások számára. Bejelentették nyár elején a munkáshitel elindulását, majd a szeptember elsejétől elérhető kedvező 3 százalékos fix kamattal, akár 10 százalék önerővel elérhető Otthon Start Programot.

November elején Orbán Viktor több csúcsvezető kíséretében az Egyesült Államokba utazott, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tartott közös sajtótájékoztatót. A magyar miniszterelnök az mondta, sokelemű megállapodást kötöttek Washingtonban, a csúcstalálkozó alkalmával. Hazafele egy interjúban a kormányfő bővebben beszélt is az amerikaiakkal kötött pénzügyi megállapodás, egy mintegy 20 milliárd dolláros amerikai védőpajzs részleteiről is. Szerinte ezzel az amerikai eszközzel elháríthatók az esetleges külső, spekulatív támadások a forinttal szemben, valamint arra is hasznos, hogy ha nem érkezik Brüsszelből uniós forrás, akkor „lesz amerikai pénz”.

November közepén a nemzetgazdasági miniszter bejelentette: 5 százalékra emelik meg a 2025-os és a 2026-os hiánycélt is. Nagy Márton kijelentette, hogy a GDP az idén csak fél százalékkal fog bővülni, 2026-ban azonban a remények szerint 3,1 százalékra gyorsulhat a növekedés. A gyengébb GDP-bővülés hasonlóan emeli a hiányt, mint a vártnál magasabb infláció, a politika szeretne segíteni is a gazdaságnak – fogalmazott a tárcavezető.

Fontosak a lakossági és vállalati adócsökkentések, a 3 százalékos Otthon Start lakáshitel, a szintén 3 százalékos kamattal elérhető vállalati hitel, a nyugdíjemelések, vagyis a 13. és a 14. havi nyugdíj első részlete, ezeket úgy tudják finanszírozni, ha a költségvetés hiánya 2025-ben és 2026-ban is 5 százalék lesz, ugyanannyi, mint 2024-ben.

2025-ben a Magyar Nemzeti Bank nem változtatott az alapkamaton, az irányadó ráta így 2024 szeptembere óta 6,5 százalék. A jóléti kiadások finanszírozására a hiánycél mellett az ígéretekkel szemben nem kivezették, hanem a duplájára emelték a bankadót.

KAPCSOLÓDÓ HANG

