A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Leszek Miller: felháborító, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Brüsszel nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Európai Uniónak közvetítő szerepet kellene vállalnia a Barátság kőolajvezeték ügyében, felháborító, hogy Brüsszel a témában nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett – jelentette ki Leszek Miller volt lengyel kormányfő csütörtök késő este egy népszerű Youtube-csatornán.

Az interjú során Bogdan Rymanowski neves lengyel televíziós műsorvezető arra vonatkozó kérdést tett fel, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Barátság kőolajvezeték azonnali megnyitására szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, előtte pedig Szlovákia és Magyarország energiaügyi válaszlépéseket jelentett be Ukrajna ellen.

„Ön kinek az oldalán áll?” – kérdezte Rymanowski.

„Az európai uniós tagállamok oldalán állok, Ukrajna nem egy uniós állam, Magyarország és Szlovákia pedig igen” – válaszolt Miller. Felháborítónak nevezte, hogy Brüsszel „rosszabbul kezeli a két tagállamot, mint Ukrajnát”. Kifogásolta, hogy az ügyben az EU nem indított el formális eljárást Ukrajnával szemben, és nem fogadja el Szlovákia és Magyarország érvelését, úgy viselkedve, mintha Ukrajna már EU-tag lenne, a két ország pedig kívül állna az unión.

Az EU-nak „határozottan közben kellene járnia, ehelyett viszont Ukrajna oldalán áll” – mondta Miller. Lengyelországnak is természetesen Szlovákia és Magyarország mellett kellene kiállnia a Barátság vezeték témájában – fűzte hozzá.

Arra válaszolva, mit tenne az ügyben, ha most ő lenne a lengyel kormányfő, Miller kijelentette: arról próbálná meggyőzni Zelenszkijt, hogy „ne csináljon ilyet”. Arra a felvetésre, hogy biztos-e a szlovák és a magyar helyzetértékelés jogosultságában, vagyis abban, hogy

Ukrajna szándékosan állította-e le a kőolajtranzitot, a politikus elmondta: azt hiszi, hogy igen. „Nem hiszem, hogy a magyar és a szlovák kormányfő kitalált történeteket mesélnének, biztosan megvizsgálták a helyzetet”

– fűzte hozzá. Megjegyezte azt is: tudja, hogy Brüsszelben nagyon határozott a Pozsony és a Budapest iránti bizalmatlanság, de szem előtt kell tartani, hogy Ukrajna a tagjelölt, nem pedig Szlovákia vagy Magyarország.

Kétségtelennek nevezte, hogy a szünetelő kőolajtranzit ügyében azon országok mellett kell szót emelni, amelyek benne vannak az EU-ban. Brüsszel vállalja fel a közvetítő misszióját, rendezze az ügyet, és ne támogassa Kijevet mindig, amikor ilyesmi történik – fogalmazott Miller.

Leszek Miller 2001 októberétől 2004 májusáig volt Lengyelország kormányfője, hivatali ideje alatt lépett be Lengyelország az EU-ba.

ukrajna

brüsszel

szlovákia

ukrajnai háború

barátság kőolajvezeték

leszek miller

A nyugatiak nem ismerik az ukránokat, elhiszik, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mond arról, hogy nem állt helyre a Barátság kőolajvezeték, mondta a kormányfő, aki erre javasolta, hogy induljon tényfeltáró misszió Ukrajnába – és ez az a pont, amikor a nyugatiak elkezdtek kijózanodni, fogalmazott Orbán Viktor. Minden reggel átnézi a titkosszolgálati jelentéseket, erről is beszélt a Kossuth Rádióban a miniszterelnök, aki szerint a gazdasági jelentések is megerősítik: ezerforintos benzinár jöhet, ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték.
 

