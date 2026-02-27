ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.66
usd:
319.15
bux:
126933.76
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Motor Oil Splashes At The Old Newspapers Background
Nyitókép: Elena Popova/Getty Images

Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

Infostart

Az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték január végi dróntámadás miatti leállása mára uniós politikai vitává eszkalálódott, miután a magyar kormány az orosz olajtranzit helyreállításához köti egy 90 milliárd eurós EU-hitelcsomag támogatását. A feszültség enyhülését jelezheti, hogy Orbán Viktor miniszterelnök tényfeltáró misszió felállítását javasolta a sérült szakasz állapotának vizsgálatára, amit az Európai Bizottság „pozitív lépésként” értékelt. A brüsszeli testület ugyanakkor egyelőre nem közölt menetrendet a helyreállításról, és azt is hangsúlyozta: az orosz olajimporttal kapcsolatos szankciók végrehajtása és az Adria-vezeték ügye alapvetően tagállami hatáskör, így Horvátország maga dönthet.

Ismeretes, január végén orosz dróntámadás érte az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomását, a sérült infrastruktúra miatt leállt Magyarország és Szlovákia felé a tranzit. A leállás azóta politikai üggyé vált: Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten levélben fordult az Európai Tanács elnökéhez, António Costához, és jelezte, hogy Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag végrehajtását, amíg nem áll helyre az orosz olajtranzit.

Emiatt komoly konfliktus alakult az uniós intézmények, valamint más tagállamok vezetése és a magyar kormány között. Ebben jelenthet némi enyhülést, hogy Orbán Viktor egy újabb Costának címzett levélben egy tényfeltáró misszió felállítását javasolta a sérült vezetékszakasz állapotának vizsgálatára. Ebben a feszült helyzetben reagált az ügyre az Európai Bizottság pénteki sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen szóvivő az újabb kérdésekre a vitában.

Jelezte, hogy „az uniós végrehajtó testület üdvözli, hogy a magyar kormányfő támogatását fejezte ki egy ilyen küldetés iránt, valamint késznek mutatkozott annak megállapításait elfogadni. Ezt a Bizottság »pozitív lépésként« értékeli”. Azt is elmondta, hogy Európai Bizottság jelenleg kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal az ügyben, és a tagállamokkal együtt dolgozik az ellátásbiztonság garantálásán. Ugyanakkor Itkonen hangsúlyozta, hogy az uniós vezetőknek tiszteletben kell tartaniuk a korábban vállalt kötelezettségeiket – számolt be a Portfolio.

Itkonen felidézte, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök a héten Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ott kifejezetten kérte a javítási munkálatok felgyorsítását. „Ugyanakkor az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy a folyamatos orosz támadások komoly kihívásokat jelentenek a helyreállítási munkák elvégzésében” – tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy a Bizottság kész-e szakértőket küldeni a tervezett tényfeltáró misszióba – amelyről Orbán Viktor magyar és szlovák szakértők részvételét említette –, Itkonen azt mondta:

jelenleg nincs megosztható információ arról, hogy a Bizottság részt venne-e ilyen formában a küldetésben.

Hangsúlyozta, hogy most a következő lépéseket kell tisztázni: milyen formát öltene a misszió, és hogyan valósulna meg. Amint erről konkrétumok lesznek, a Bizottság tájékoztatást ad. A javítási ütemtervre vonatkozóan a szóvivő közölte, hogy a Bizottság nem kapott információt a helyreállítás várható időzítéséről, ugyanakkor folyamatos kapcsolatban áll az ukrán partnerekkel.

A sajtótájékoztatón szóba került az alternatív szállítási útvonal, az Adria-vezeték is, amely horvátország felől biztosít már olajellátást magyarország számára. Újságírói kérdésre reagálva Itkonen kitért arra a vitára is, amely a Mol és az Adriai Kőolajvezeték-üzemeltető (Janaf) között bontakozott ki. A magyar olajipari vállalat álláspontja szerint nincs szükség külön engedélyre a horvát kormánytól ahhoz, hogy orosz eredetű kőolajat szállítsanak az Adria-vezetéken keresztül Magyarországra, és jelezte, hogy akár jogi lépéseket is fontolgat, illetve az Európai Bizottsághoz és a versenypolitikáért felelős főigazgatósághoz fordulhat.

Itkonen ezzel kapcsolatban hangsúlyozta az alapelvet: a szankciók végrehajtása és alkalmazása a tagállamok felelőssége. Az orosz olaj importjáról szóló döntések nem a Bizottság, hanem az érintett tagállam hatáskörébe tartoznak – ebben az esetben Horvátországéba. A Bizottság nem kívánt kommentárt fűzni a magáncégek nyilatkozataihoz, ugyanakkor jelezte, hogy szoros kapcsolatban áll az érintett felekkel annak érdekében, hogy teljes képet kapjon a helyzetről.

A szóvivő emlékeztetett arra is, hogy az olajkoordinációs csoport szerdai ülésén elhangzott: már több napja nem orosz eredetű kőolajat már szállítanak az Adria-vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába. A Mol-csoport további, nem orosz nyersolajszállítmányokat is lekötött a horvátországi olajterminálra. Az orosz eredetű olaj esetleges tranzitja azonban – a Bizottság értelmezése szerint – továbbra is a tagállami döntéshozatal körébe tartozik. Arra a kérdésre, hogy uniós jogi szempontból Horvátország jogosult-e orosz olajat továbbítani Magyarország felé az Adria-vezetéken, Itkonen ismételten azt hangsúlyozta, hogy a szankciók végrehajtása a tagállamok felelőssége.

Kezdőlap    Gazdaság    Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

mol

horvátország

orbán viktor

európai bizottság

barátság

kőolajvezeték

adria-vezeték

janaf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

Megszólalt az Európai Bizottság Orbán Viktor javaslatáról

Orbán Viktor miniszterelnök egy, az Európai Tanács elnökéhez, António Costához címzett levelében egy tényfeltáró misszió felállítását javasolta a Barátság kőolajvezeték megsérült szakasza állapotának vizsgálatára, amit az Európai Bizottság „pozitív lépésként” értékelt.
 

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Éles vita Brüsszelben: összeköthető-e a Barátság vezeték és a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügye?

Orbán Viktor péntek reggel: olajblokád alá vettek bennünket

Leszek Miller: felháborító, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Brüsszel nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett

Este másodszor is bekérették a magyar nagykövetségi ügyvivőt Kijevben

VIDEÓ
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.27. péntek, 18:00
Baán László
a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Ukrajnai bevetésre készülnek a nyugati katonák, orosz drón veszélyeztetett repülőgép-hordozót – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Az angol The Telegraph arról ír, hogy a francia és brit ejtőernyősök közösen készülnek egy ukrajnai békefenntartó misszióra. A várakozások szerint mindkét ország 5 ezer főt küldhet Kelet-Európába ám ez Londonnak komoly kihívást jelenthet. A misszió szigorú feltétele, hogy a harcok során a felek valamilyen fegyverszünetet kössenek egymással. Svéd katonák semlegesítettek egy orosz drónt a francia Charles de Gaulle atommeghajtású repülőgép-hordozó közelében a malmöi kikötőben. A pilóta nélküli eszközt elektronikus hadviselési rendszerekkel iktatták ki - tudósított a Militarnyi. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat jöhet a háborúban? Zelenszkij jó hírekről számolt be

Fordulat jöhet a háborúban? Zelenszkij jó hírekről számolt be

Az ukrán elnök jelezte, hogy kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

Pakistan defence minister says country in 'open war' with Afghanistan after strikes

The latest attacks by Pakistan follow months of clashes between the two countries. despite agreeing to a fragile ceasefire in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 27. 10:14
KSH: januárban az ipari termelői árak elmaradtak az egy évvel korábbitól
2026. február 27. 09:37
Uruguay és Argentína ratifikálta az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodást
×
×