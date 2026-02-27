ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 27. péntek
Nyitókép: Pixabay

Nagyot romlott a járványügyi helyzet Baranyában és most már Somogyban is

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Baranyában tizenhat, Somogyban pedig öt vadgazdálkodási egységet nyilvánított fertőzötté az országos főállatorvos a sertéspestis terjedése miatt. Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke járványügyi szempontból komolynak nevezte az intézkedést. Az országos főállatorvos emellett Baranyában tíz, Somogyban tizenhat vadgazdálkodási területet is magas kockázatú kategóriába sorolt át.

Novemberben megjelent az afrikai sertéspestis fertőző betegség a Baranya megyei vaddisznóállományban.

Azóta folyamatosan egyre több állatból mutatják ki a vírust, az elmúlt három hétben több mint 84 állat volt érintett.

Mint Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke az InfoRádióban elmondta, a terület vaddisznósűrűsége kimondottan magas, éppen ezeknél a vadásztársaságoknál állapították meg az esetek zömét.

A mentesítés az afrikai sertéspestis elleni harc leglényegesebb pontja, hogy a vaddisznóállományt folyamatosan csökkentsék a vadászatra jogosultak, de ezen a területben nem voltak ebben elég hatékonyak, a vírus volt az erősebb.

Nemes Imre tisztázta, Magyarország nagy része még mindig mentes, a Nébih honlapján az afrikai sertéspestis aloldalon megtalálható az interaktív térképen a friss információ erről.

„A bővítés kapcsán azt tudom elmondani, hogy fertőzött területként Baranya vármegyében 16 vadgazdálkodási egység területét kellett kijelölni, emellett 5 Somogy vármegyeit, ezzel pedig most már átléptünk Somogyba is. Emellett pedig a magas kockázatú területek vonatkozásában összesen 26 vadgazdálkodási egységet jelöltek ki. Ez tényleg egy komoly lépés, ez egy nagy ugrás a járványügyi helyzet romlásában” – rögzítette.

A jelölt területeken ugyanazokat az intézkedéseket kell alkalmazni, mint amelyeket az afrikai sertéspestis elleni mentési terv, illetve az akcióterv tartalmaz, ebben le vannak írva azok az intézkedések, amelyeket a vadászoknak meg kell tenni.

A vadátjárók esetében is megtették a szükséges intézkedéseket, az M6-os autópályán és az M60-as autópályán a vadátjárókat és azokat a helyeket, ahol a vadak át tudnak menni egyik oldalról a másikra, lezárták.

Fontos tudni: az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, a házi sertésre viszont igen. Ezzel kapcsolatban tisztázta: az afrikai sertéspestis 2018-ban jelent meg Magyarországon, azóta házi sertésben nem mutatták ki ezt a fertőző betegséget.

Így is hangsúlyozta: a házisertést tartóknak kimondott érdekük, hogy betartsák a járványvédelmi intézkedéseket, hogy megakadályozható legyen, hogy a házisertés-állományok fertőződjenek; „olyan ruhában, amivel a sertések között mozognak, máshová ne menjenek, és természetesen zöldtakarmányt sem szabad majd bevinni az állattartó telepekre” – figyelmeztetett, minden egyébért a Nébih honlapjára irányítva az érintetteket.

