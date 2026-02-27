Nagyot romlott a járványügyi helyzet Baranyában és most már Somogyban is

Novemberben megjelent az afrikai sertéspestis fertőző betegség a Baranya megyei vaddisznóállományban.

Azóta folyamatosan egyre több állatból mutatják ki a vírust, az elmúlt három hétben több mint 84 állat volt érintett.

Mint Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke az InfoRádióban elmondta, a terület vaddisznósűrűsége kimondottan magas, éppen ezeknél a vadásztársaságoknál állapították meg az esetek zömét.

A mentesítés az afrikai sertéspestis elleni harc leglényegesebb pontja, hogy a vaddisznóállományt folyamatosan csökkentsék a vadászatra jogosultak, de ezen a területben nem voltak ebben elég hatékonyak, a vírus volt az erősebb.

Nemes Imre tisztázta, Magyarország nagy része még mindig mentes, a Nébih honlapján az afrikai sertéspestis aloldalon megtalálható az interaktív térképen a friss információ erről.

„A bővítés kapcsán azt tudom elmondani, hogy fertőzött területként Baranya vármegyében 16 vadgazdálkodási egység területét kellett kijelölni, emellett 5 Somogy vármegyeit, ezzel pedig most már átléptünk Somogyba is. Emellett pedig a magas kockázatú területek vonatkozásában összesen 26 vadgazdálkodási egységet jelöltek ki. Ez tényleg egy komoly lépés, ez egy nagy ugrás a járványügyi helyzet romlásában” – rögzítette.

A jelölt területeken ugyanazokat az intézkedéseket kell alkalmazni, mint amelyeket az afrikai sertéspestis elleni mentési terv, illetve az akcióterv tartalmaz, ebben le vannak írva azok az intézkedések, amelyeket a vadászoknak meg kell tenni.

A vadátjárók esetében is megtették a szükséges intézkedéseket, az M6-os autópályán és az M60-as autópályán a vadátjárókat és azokat a helyeket, ahol a vadak át tudnak menni egyik oldalról a másikra, lezárták.

Fontos tudni: az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, a házi sertésre viszont igen. Ezzel kapcsolatban tisztázta: az afrikai sertéspestis 2018-ban jelent meg Magyarországon, azóta házi sertésben nem mutatták ki ezt a fertőző betegséget.

Így is hangsúlyozta: a házisertést tartóknak kimondott érdekük, hogy betartsák a járványvédelmi intézkedéseket, hogy megakadályozható legyen, hogy a házisertés-állományok fertőződjenek; „olyan ruhában, amivel a sertések között mozognak, máshová ne menjenek, és természetesen zöldtakarmányt sem szabad majd bevinni az állattartó telepekre” – figyelmeztetett, minden egyébért a Nébih honlapjára irányítva az érintetteket.