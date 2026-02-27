Elaludt a sofőr, a balesetben meghalt egy utasa az M5-ösön

Egy év hat hónap, végrehajtásban három év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélt a Kecskeméti Járásbíróság egy román állampolgárt, aki két éve az M5-ös autópályán vezetés közben elaludt, és a felborult járműve egyik utasa életét vesztette – közölte a Kecskeméti Törvényszék.

A 43 éves férfi 2024. január 6-án négy utasával az M5-ös autópályán pótkocsis személygépkocsijával Szeged irányába haladt.

A sofőr útközben elaludt, a járművel letért az úttestről, majd szalagkorlátnak ütközött és felborult. Az egyik utas a kórházba szállítását követően életét vesztette, három utas súlyos, részben életveszélyes sérüléseket, míg a férfi könnyebb sérüléseket szenvedett.

A sofőr ellen a Kecskeméti Járási Ügyészség halálos közúti baleset okozása miatt emelt vádat.

A Kecskeméti Járásbíróság tárgyalás nélkül hozott jogerős végzésben a férfit három évre eltiltotta a járművezetéstől is.