A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Robert Fico szlovák miniszterelnök egyetértési memorandumot ír alá Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határokon átnyúló fejlesztésekről a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban 2025. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Infostart

A téma a Barátság kőolajvezeték helyzete volt, a telefonpartnerek megállapodásra is jutottak a további lépésekkel kapcsolatban.

Orbán Viktor reggeli Kossut rádió-interjújában közölte, még délelőtt beszél Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezeték helyzetéről.

A magyar kormányfő péntek délelőtt a Facebookon számolt be róla: a telefonhívás véget ért, vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására.

„Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra!” – követelte Orbán Viktor, aki szerint nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is, a vezetéket Ukrajna blokkolja, ami veszélyt jelent mindkét ország energiabiztonságára.

Megerősítette, nincs technikai-műszaki akadály a Barátság vezeték újraindítása előtt, ezért van szükség egy vizsgálóbizottság felállítására, amelynek a helyszínen kell megvizsgálnia a vezeték helyzetét.

Gyulay Zsolt a felújított Hungaroringről: áprilisban teljes gőzerővel elindulunk

Gyulay Zsolt a felújított Hungaroringről: áprilisban teljes gőzerővel elindulunk
Áprilisban nyit a Hungaroring. A főépület felújítása után a versenyirányítási központ is bekerült a főépületbe, már megvan a végleges helye – mondta az InfoRádióban Gyulay Zsolt elnök-vezérigazgató. Arról is beszélt, milyen felújítások vannak még hátra, és a várakozásait, megérzéseit is megosztotta az idei Forma–1-es szezonnal kapcsolatban.
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
