Felhívta Robert Ficót Orbán Viktor – itt az eredmény

Orbán Viktor reggeli Kossut rádió-interjújában közölte, még délelőtt beszél Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezeték helyzetéről.

A magyar kormányfő péntek délelőtt a Facebookon számolt be róla: a telefonhívás véget ért, vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására.

„Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra!” – követelte Orbán Viktor, aki szerint nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is, a vezetéket Ukrajna blokkolja, ami veszélyt jelent mindkét ország energiabiztonságára.

Megerősítette, nincs technikai-műszaki akadály a Barátság vezeték újraindítása előtt, ezért van szükség egy vizsgálóbizottság felállítására, amelynek a helyszínen kell megvizsgálnia a vezeték helyzetét.