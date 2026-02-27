A diktálás végnapjai: átadták Szerencsen az új okosmérő-gyárat

Csütörtökön ünnepélyesen átadták a Metrinox Zrt. új gyártóüzemét Szerencsen. A céget 2024-ben hozták létre magyar befektetők – a Status Energy Kft. és az NRGWorks Kft. közös beruházásaként – azzal a céllal, hogy Magyarországon energetikai fogyasztásmérő eszközöket gyártsanak, hitelesítsenek és fejlesszenek – írja az Index.

A szerencsi üzem indulásakor a földgázmérők hitelesítésére fókuszál, majd rövid időn belül teljes körű gyártásba kezd, év végére közel 50 főt foglalkoztatva. Kiss Attila polgármester kijelentette: a város célja, hogy ne csak hagyományaira, hanem modern, innovatív gazdaságára is büszke lehessen.

A Metrinox szerencsi üzeme nemcsak a hagyományos membrános földgázmérők gyártására összpontosít, hanem a digitális, okosmérési megoldásokra is. A vállalat partnereivel – köztük országos energetikai szereplőkkel – együttműködve olyan okosmérőrendszerek bevezetését segíti, amelyek NB-IoT hálózaton keresztül naponta továbbítják a fogyasztási adatokat az energiaszolgáltatók felé.

A technológia megszünteti a személyes leolvasás és a mérőállás-bediktálás szükségességét, növeli az adatok pontosságát, és átláthatóbbá teszi a lakossági és vállalati energiafelhasználást.

Az okosmérők révén a fogyasztók számára új szolgáltatási modellek válnak elérhetővé – például az előre fizetős konstrukciók –, akár személyes ügyintézés nélkül is. A szolgáltatók oldalán a digitális megoldások csökkentik az adminisztratív és üzemeltetési költségeket, pontosabb fogyasztási profilokat tesznek lehetővé, és hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú távon is fenntartható legyen a megfizethető energiaárak rendszere.