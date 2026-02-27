ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Nyitókép: Unsplash.com

Fontos változás az autók műszaki vizsgáján

Infostart

Mostantól egyszerűbb dolguk lesz a motorcserén átesett autók tulajdonosainak.

Éppen egy éve, 2025 márciusában jelentette be a szaktárca, hogy az újonnan kiadott forgalmi engedélyekből eltűnik a motorkód és a gyártási sorozatszám, mivel kivették az adatok közül a P.5 jelölésű mezőt, ahol ezeket feltüntették. Ezután tavaly december 23-án újabb jogszabály-módosítást hirdettek ki, ennek okán megszűnt Magyarországon a motorok gyártási sorozatszámának ellenőrzése és rögzítése is – írta a vezess.hu az Autósélet cikkét ismretetve.

Jelenleg már csak a motorkódot nézik a műszaki vizsgán és a honosításon, valamint a különböző hatósági ügyintézések során, ami kétségtelenül jelentős könnyebbség minden járműtulajdonos számára.

Belenyúltak az eredetiségvizsgálatra vonatkozó jogszabályba is.

A változás értelmében február 26-tól kezdve az ellenőrzést végző személy csak az alvázszámot, az adattáblákat és a különböző másodlagos azonosítókat vizsgálja, az erőforráshoz kapcsolódó adat, tehát a motorkód – a korábbi gyakorlattól eltérően – nem szerepel a megnézendők listáján.

Ennek értelmében egy olvashatatlan vagy megsemmisült jelölésű motorral hajtott autó megfeleltnek minősülhet. Igaz, a műszakin és a honosításon maradtak a korábban meghatározott szabályok, mert ott – elvileg – továbbra is szemügyre veszik a blokkot. Magyarán elképzelhető, hogy amiért az eredetiségvizsgálaton nem szólnak, az a vizsgán gondot okozhat.

